„Hála Istennek meggyógyult!” – Az 5 éves Józsika legyőzte a leukémiát

A 7 gyermekes Lakatos család élete tavaly ősszel fordult a feje tetejére, amikor kiderült, hogy a korábban vidám és energikus Józsika leukémiával küzd. A kisfiú lázas és levert lett, valamint fájlalta a bal oldalát, és mint kiderült, nála ezek a leukémia tünetei voltak. A családot padlóra küldte a hír, de nem adták fel és mindent megtettek a kisfiuk gyógyulásáért. Nemrég kimondták az orvosok: Józsika szervezetében nincs rákos sejt.

Józsika legyőzte a leukémiát Fotó: beküldött

Hála Istennek meggyógyult!

– kezdte a Borsnak Józsika anyukája, Andi, aki hozzátette, hogy 23-án befejeződnek a klinikai kezelések és még 9 kemoterápiára van szükség.

A nehéz hónapok alatt rengeteg ember állt a család mellé. Sokan imákkal, biztató üzenetekkel, felajánlásokkal és különféle segítséggel támogatták őket. A szülők szerint minden egyes kedves szó és apró gesztus erőt adott nekik.

Hálával teli szívvel szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen formában mellettünk állt az elmúlt hónapokban. 2025 szeptembere óta egy nehéz utat jártunk végig, de a sok ima, biztatás, segítség és szeretet erőt adott nekünk minden egyes nap. Rengetegen támogattatok minket - jó szóval, imával, üzenettel, segítséggel vagy adománnyal. Minden apró gesztus hatalmas erőt jelentett számunkra

– mondta az anyuka.

A családja mindent megtett Józsikáért Fotó: beküldött

A leukémiás kisfiú története sokakat megérintett, ezért rengetegen osztoznak most a Fejér vármegyei Fehérvárcsurgón élő család örömében.