Milliárdos meccsek előtt a Fradi, óriási a tét az Európa-ligában

Magyar focicsapat 41 éve nem járt ott, ahova a Ferencváros készül az Európa-ligában. A FTC-Braga nyolcaddöntős párharcban a negyeddöntő a tét, európai kupákban nyolc között magyarként utoljára a Videoton szerepelt 1985-ben, akkor a fehérváriak egészen az UEFA-kupa fináléjáig jutottak, ahol a Real Madriddal szemben maradtak alul. A portugál Braga ellen ezúttal nem a zöld-fehérek az esélyesek, Robbie Keane együttesének továbbjutása a szakmai bravúron túl egymilliárd forintos bevételt is hozhat.

Az FTC-Braga meccsen a legjobb nyolc közé jutás a tét Fotó: Craig Foy - SNS Group

A Ferencváros eddig összesen 8,55 millió eurót (3,42 milliárd forintot) keresett az Európa-ligában. A Fradi az alapszakaszban négy meccset megnyert, három döntetlent játszott. Emellett bejutott a nyolcaddöntőbe, így jött össze az eddigi bevétel. A tét most még nagyobb, a Braga kiverése az eddigieken felül 2,5 millió eurót, azaz átszámítva 1 milliárd forintot hozhat a klubnak. Továbbjutás esetén a negyeddöntős párharcot a spanyol Betis vagy a görög Panathinaikosz ellen 4,42 milliárd forintot garantált bevétellel kezdené meg az FTC.

A Fradi eddigi keresete az El-ben Főtábla, automatikus pénz: 4,3 millió euró (1,72 milliárd forint)

4 győzelem: 1,8 millió euró (720 millió forint)

3 döntetlen: 450 ezer euró (180 millió forint)

Továbbjutás a főtábláról: 300 ezer euró (120 millió forint)

Nyolcaddöntő: 1,7 millió euró (680 millió forint)

FTC-Braga: lenézik a Fradit

A szakértők szerint a magyar-portugál párharcban a Ferencvárosnak csak 23 százalék esélye van a továbbjutásra. A nyolcaddöntős klubok közül a Fradinak van a "legolcsóbb" kerete átszámítva 16 milliárd forinttal, a Braga összértéke a 16-os mezőnyben a 12. helyen áll, a portugál gárda játékosai együtt 53 milliárd forintot érnek.

A párharc első összecsapását csütörtökön 21 órától Budapesten (Tv: M4 Sport) rendezik, a visszavágót március 18-án szerdán, Portugáliában 16.30-tól játsszák.