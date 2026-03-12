Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megsokszorozódhat a pénzed, ha megmosod: íme egy japán rituálé részletei

bőség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 08:15
mágiarituálépénz
Japánban, Kamakura városában áll egy különleges épület, a híres Zeniarai Benzaiten szentély, ahol a mai napig él egy ritka hagyomány: a látogatók „megmossák” az aprópénzüket a sziklafalból fakadó, természetes forrás vizében. Ez a pénzvonzási rituálé egyben egy lelki tisztulási folyamat is. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan zajlik ez a különös szokás, és mit jelképez valójában.
Szlovák Eszter
A szerző cikkei

Egy kis plusz mindig jól jön, a pénzszerzés érdekében pedig néha nem árt bevetni néhány mágikus rituálét. Akár hiszünk benne, akár nem, ha igazán elhivatottak vagyunk, vannak terveink és ötleteink, akkor spirituális támogatásként is tekinthetünk egy-egy szertartásra. Sokan így vannak vele a japán Kamakura városában, ahol a különleges Zeniarai Benzaiten szentélyben fakadó természetes forrás vizében mossák meg aprópénzeiket az odaérkezők a pénzvonzás reményében.

Érmék lemosása pénzvonzási céllal
A japán Kamakura városának egy ősi hagyománya szerint a pénzérméket minden évben egyszer meg kell tisztítani az anyagi gyarapodáshoz. Fotó: 123RF

Egy legendás pénzvonzási rituálé, amely túlélte az évszázadokat

A félhomályos barlangszentélyben a látogatók egy kis bambuszkosárba teszik az érméiket, majd a sziklafalból csorgó forrásvíz alá tartják. A víz néhány másodpercig végigfolyik a pénzen, miközben sokan csendben kívánnak valamit vagy imát mondanak. Végül a leöblített pénzt visszateszik a pénztárcájukba. Az egész szertartás mindössze néhány percig tart, mégis egy nagyon tudatos, mély figyelemmel végzett cselekedetről van szó. A rituálé, amelyet évente ezrek végeznek el, egyre népszerűbb turisztikai célponttá teszi Kamakura városát. 

A szentély nevének jelentése is beszédes, a Zeniarai ugyanis egy mozaikszó, amelyben a „zeni” a pénzt, az „arai” pedig a mosást jelenti. A legendák szerint a forrás vize megszentelt, és aki ebben tisztítja meg a pénzét, ahhoz „megsokszorozva” tér vissza az anyagi bőség.

A legenda gyökerei

A helyi mítoszok szerint a 13. században egy sógun, Minamoto no Joritomo kitartóan a jólétért imádkozott, majd egyik éjjel egy különleges álmot látott, melyet isteni sugallatnak tartott. Az álomnak köszönhetően fedezte fel a rejtett forrást, az útmutatást adó isteni alak pedig arra kérte, hogy imádkozzon ott az ország jólétéért. A csodatévő forrásvízhez azóta is a gazdagság és a művészetek istennőjét, Benzaitent kötik. Így válik teljessé a barlangszentély neve, a Zeniari Benzaiten, avagy Pénzmosó Benzaiten-szentély.

Hogy az érmék lemosása után a bőség energiájának körforgása működésbe lépjen, fontos, hogy a megtisztított pénzt el kell költeni.

Mit jelent valójában a pénz „megtisztítása”?

A japán kultúrában a pénzt nem pusztán fizetőeszköznek tekintik, hanem egy olyan energiának, amely – akárcsak a víz – akkor marad tiszta, ha folyamatosan mozgásban van. Amikor a hívők megmossák az érméket, spirituális értelemben nem a fémet tisztítják, hanem a pénzhez kapcsolódó negatív érzéseket: a félelmet, a hiány- és szegénységtudatot, valamint az anyagiakhoz való görcsös ragaszkodást.

A rituálé lényege, hogy engedjük szabadon áramolni a pénzenergiát, és pusztán félelemből ne tartsuk azt vissza – mindig bízzunk a gyarapodásban és az egészséges körforgásban.

Így végezheted el otthon a „pénzátmosó” rituálét

Bemutatunk egy egyszerű, otthon is könnyen elvégezhető pénzvonzó rituálét, amely az autentikus japán szertartás szellemiségére épül.

  1. Válassz ki egy érmét vagy egy kisebb címletű bankjegyet a pénztárcádból. 
  2. Engedj tiszta vizet egy kisebb tálkába, majd tegyél bele egy csipet sót a tisztulás jelképeként.
  3. Tartsd a pénzt a tálka fölé és mondd ki hangosan: „Elengedem a hiány energiáját. A pénz mostantól szabadon és bőséggel áramlik hozzám.”
  4. Röviden érintsd bele a pénzt a vízbe – kerüld az áztatást, mindvégig a tiszta szándékra fókuszálj.
  5. Tedd vissza az érmét vagy bankjegyet a pénztárcádba, és a következő napokban igyekezz elkölteni.

Egy apró jellel megkülönböztetheted a „felszentelt” pénzt, hogy biztosan nyomon követhesd: az visszakerül tőled a nagy anyagi körforgásba, így a pénzáramlás szimbolikusan működésbe lép.

Miért működhet otthon is?

Ez a rituálé segít átprogramozni a tudatalattit, és erősíteni a fókuszt a vágyott dolgok irányába. Ha a pénzhez nem szorongás és pesszimizmus, hanem tudatos figyelem és hála kapcsolódik, az ember nyitottabbá válik a lehetőségekre. A bőséghez való viszony a lelkünkben kezdődik, amit pedig megtisztítunk, az pozitív energiává alakul és könnyebben áramlik.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu