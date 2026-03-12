Megsokszorozódhat a pénzed, ha megmosod: íme egy japán rituálé részletei

Egy kis plusz mindig jól jön, a pénzszerzés érdekében pedig néha nem árt bevetni néhány mágikus rituálét. Akár hiszünk benne, akár nem, ha igazán elhivatottak vagyunk, vannak terveink és ötleteink, akkor spirituális támogatásként is tekinthetünk egy-egy szertartásra. Sokan így vannak vele a japán Kamakura városában, ahol a különleges Zeniarai Benzaiten szentélyben fakadó természetes forrás vizében mossák meg aprópénzeiket az odaérkezők a pénzvonzás reményében.

A japán Kamakura városának egy ősi hagyománya szerint a pénzérméket minden évben egyszer meg kell tisztítani az anyagi gyarapodáshoz. Fotó: 123RF

Egy legendás pénzvonzási rituálé, amely túlélte az évszázadokat

A félhomályos barlangszentélyben a látogatók egy kis bambuszkosárba teszik az érméiket, majd a sziklafalból csorgó forrásvíz alá tartják. A víz néhány másodpercig végigfolyik a pénzen, miközben sokan csendben kívánnak valamit vagy imát mondanak. Végül a leöblített pénzt visszateszik a pénztárcájukba. Az egész szertartás mindössze néhány percig tart, mégis egy nagyon tudatos, mély figyelemmel végzett cselekedetről van szó. A rituálé, amelyet évente ezrek végeznek el, egyre népszerűbb turisztikai célponttá teszi Kamakura városát.

A szentély nevének jelentése is beszédes, a Zeniarai ugyanis egy mozaikszó, amelyben a „zeni” a pénzt, az „arai” pedig a mosást jelenti. A legendák szerint a forrás vize megszentelt, és aki ebben tisztítja meg a pénzét, ahhoz „megsokszorozva” tér vissza az anyagi bőség.

A legenda gyökerei

A helyi mítoszok szerint a 13. században egy sógun, Minamoto no Joritomo kitartóan a jólétért imádkozott, majd egyik éjjel egy különleges álmot látott, melyet isteni sugallatnak tartott. Az álomnak köszönhetően fedezte fel a rejtett forrást, az útmutatást adó isteni alak pedig arra kérte, hogy imádkozzon ott az ország jólétéért. A csodatévő forrásvízhez azóta is a gazdagság és a művészetek istennőjét, Benzaitent kötik. Így válik teljessé a barlangszentély neve, a Zeniari Benzaiten, avagy Pénzmosó Benzaiten-szentély.

Hogy az érmék lemosása után a bőség energiájának körforgása működésbe lépjen, fontos, hogy a megtisztított pénzt el kell költeni.

Mit jelent valójában a pénz „megtisztítása”?

A japán kultúrában a pénzt nem pusztán fizetőeszköznek tekintik, hanem egy olyan energiának, amely – akárcsak a víz – akkor marad tiszta, ha folyamatosan mozgásban van. Amikor a hívők megmossák az érméket, spirituális értelemben nem a fémet tisztítják, hanem a pénzhez kapcsolódó negatív érzéseket: a félelmet, a hiány- és szegénységtudatot, valamint az anyagiakhoz való görcsös ragaszkodást.