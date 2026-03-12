Eddig nem ismert részletek az ukrán aranykonvojról: "Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat"

Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a győri Mandiner Klubest vendége volt szerdán, ahol több részletet is megosztott az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban.
Rogán Antal elmondta: minden országban vannak készpénzes szállítások a bankok között, más országokba is. Ugyanakkor itt iszonyatos méretű eltérés van a nagyságrendekben és a szállítás módjában. A legnagyobb magyar bank például egy évben nem szállít annyi készpénzt, mint itt egyetlen szállítmányban volt.
Ráadásul ennek van szabályos módja is, persze akkor ellenőrzésnek is alá kell vetniük a szállítmányt. A hivatalos pénzszállító autók a célig meg sem szoktak állni, ráadásul a sofőr és a biztonsági ember hozzá sem férhet a rakományhoz. Itt ez nem így volt, ez tűnt fel a magyar hatóságoknak, illetve a mennyiség - számolt be róla a Mandiner.
Két hónap alatt dollárban ez több mint egymilliárd volt és 160 kiló arany. Az összes többi országban egy év alatt nem megy ennyi. Erre nincs ésszerű magyarázat – tette hozzá Rogán Antal, aki magyarázatot vár erre az ukrán féltől. Ugyanakkor elárulta: az ukrán titkosszolgálat immár három éve nem áll szóba Magyarországgal. Érdekes módon, amint a konvojt feltartóztatták, rögtön jelentkeztek.
A magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.
