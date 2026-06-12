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Csuklófájdalom ellen küzdő nő markolja a csuklóját.

Sajog a csuklód? Az edző szerint ez a 3 egyszerű gyakorlat megszünteti a fájdalmat

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 06:45
fájdalomkezeléscsuklófájdalom
A mindennapos tevékenységek, mint a munka, a főzés vagy a ház körüli teendők megviselik a kezünket. Ezért, ha kíváncsi vagy arra, mit tehetsz csuklófájdalom ellen, akkor ne menj sehova! Az edző szerint ezeket az egyszerű gyakorlatokat vesd be!
Kelle Fanni
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A csuklófájdalom nagyon alattomos tud lenni, hiszen bármikor váratlanul felbukkanhat. Az egyik pillanatban még vidáman emelgeted a kisunokádat vagy főzöd a családnak a vasárnapi ebédet, a másikban pedig már sajog a kezed. De vajon hogyan szabadulhatsz meg ettől a problémától? A szakértők szerint ezeket az egyszerű gyakorlatokat vesd be csuklófájdalom ellen!

A problémával küzdő idős nő küzd a csuklófájdalom ellen.
Ezeket a módszereket vesd be csuklófájdalom ellen!
Fotó: Shutterstock
  • A csuklófájdalom hátterében rengeteg ok állhat.
  • Ezeket a szakértői tippeket érdemes megfogadnod, ha szeretnél búcsút inteni a kellemetlenségnek.
  • Léteznek olyan egyszerű gyakorlatok, amelyekkel könnyedén megerősítheted a problémás ízületet.

Sokan akarnak tenni a csuklófájdalom ellen – Többségében ez okozza a problémát

A csuklófájdalmat általában a mindennapi mozdulatok során fellépő mikrostressz és túlterhelés okozza. Gondolj csak a telefon görgetésére, a billentyűzeten való pötyögésre, a babakocsi tologatására vagy a házimunkákra, amelyek idővel összeadódnak és irritációt okoznak. Ezért a gyermeket nevelő nők különösen fogékonyak erre a problémára, hiszen rendszeresen extra terhet viselnek, és persze így van ez azokkal a nagymamákkal is, akik gyakran emelgetik a kisunokájukat.

Az ín és a környező struktúrák nem rendelkeznek elegendő erővel és kapacitással ahhoz, amit elvárunk tőlük

– magyarázta Lena Płaczek gyógytornász a Women’s Health-nek, aki szerint ez a fajta csuklófájdalom főként íngyulladásra vagy ínhüvelygyulladásra utalhat. Ezért, ha tudni szeretnéd, mit tehetsz csuklófájdalom ellen, és hogyan erősítheted meg ezt az ízületet, akkor olvass tovább!

Egy fájdalommal küzdő nő, aki keresi a gyógymódot csuklófájdalom ellen.
Léteznek olyan egyszerű gyakorlatok, amelyekkel könnyedén megerősítheted a problémás ízületeket.
Fotó: Shutterstock

Ezeket az egyszerű módszereket vesd be csuklófájdalom ellen

Ha szeretnéd végre megszüntetni a csuklófájdalmat, akkor ezeket az egyszerű tippeket alkalmazd.

Szüneteltess bizonyos mozdulatokat

Ahogy említettük, bizonyos mindennapi tevékenységek károsan hatnak erre az ízületre, ezért próbáld meg egy időre szüneteltetni ezeket annak érdekében, hogy csökkentsd a kezdeti gyulladást. Felejtsd el a bevásárlószatyrok cipelését vagy a kertészkedést.

A pihenés önmagában nem változtatja meg az ín alapvető kapacitását, csak ideiglenesen csökkenti a tüneteket

– hangsúlyozta a szakértő, majd kiemelte, hogy ilyenkor az aktív regenerálódást segítő edzés sokat segíthet.

Változtasd meg a mozdulatokat

Ez azt jelenti, hogy például másképp markold meg a kávéscsészédet vagy a bevásárlózacskót. Próbáld kerülni, hogy tenyérrel felfelé vagy lefelé fogod meg a tárgyakat, mivel ezek a pozíciók jobban megterhelik a csuklódat.

Ezekkel a gyakorlatokkal erősítsd a csuklódat

Ha szeretnéd, hogy a csuklód jobban bírja a strapát, akkor érdemes megerősítened. Ennek kapcsán Molnár Evelint, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzőjét kérdeztük, aki szerint a következő egyszerű gyakorlatokat érdemes bevetned.

Ezek a gyakorlatok segítenek megerősíteni a csuklódat, így csökkentve a fájdalmat

– hangsúlyozta a szakértő, aki az excentrikus csuklónyújtást, a csuklóhajlítást és az izometrikus csuklótartást tanácsolta.

  • Excentrikus csuklónyújtás: „Vegyél a kezedbe egy könnyű súlyzót vagy vizes palackot, állj egy asztal mellé vagy ülj le egy kartámaszos székre, tedd le az alkarodat a bútor szélére tenyérrel lefelé. Ezt követően hajlítsd hátra a csuklódat, amennyire csak tudod, majd engedd le. Végezz belőle karonként 8-12 ismétlést.”  
  • Csuklóhajlítás: vedd fel az előző pózt, csak tenyérrel felfelé. Hajlítsd felfelé a csuklódat, tarts egy kis szünetet, majd engedd le kontrolláltan. Végezz belőle karonként 10-15 ismétlést.
  • Izometrikus csuklótartás: állj a kezedben két kézi súlyzóval úgy, hogy a könyököd 90 fokos szöget zárjon be az oldaladdal, a karod és a csuklód pedig legyen vízszintes a talajjal. Tartsd meg ezt a helyzetet 20-30 másodpercig. Csinálj belőle 2-3 kört.

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