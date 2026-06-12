Sajog a csuklód? Az edző szerint ez a 3 egyszerű gyakorlat megszünteti a fájdalmat

A csuklófájdalom nagyon alattomos tud lenni, hiszen bármikor váratlanul felbukkanhat. Az egyik pillanatban még vidáman emelgeted a kisunokádat vagy főzöd a családnak a vasárnapi ebédet, a másikban pedig már sajog a kezed. De vajon hogyan szabadulhatsz meg ettől a problémától? A szakértők szerint ezeket az egyszerű gyakorlatokat vesd be csuklófájdalom ellen!
A csuklófájdalmat általában a mindennapi mozdulatok során fellépő mikrostressz és túlterhelés okozza. Gondolj csak a telefon görgetésére, a billentyűzeten való pötyögésre, a babakocsi tologatására vagy a házimunkákra, amelyek idővel összeadódnak és irritációt okoznak. Ezért a gyermeket nevelő nők különösen fogékonyak erre a problémára, hiszen rendszeresen extra terhet viselnek, és persze így van ez azokkal a nagymamákkal is, akik gyakran emelgetik a kisunokájukat.
Az ín és a környező struktúrák nem rendelkeznek elegendő erővel és kapacitással ahhoz, amit elvárunk tőlük
– magyarázta Lena Płaczek gyógytornász a Women’s Health-nek, aki szerint ez a fajta csuklófájdalom főként íngyulladásra vagy ínhüvelygyulladásra utalhat. Ezért, ha tudni szeretnéd, mit tehetsz csuklófájdalom ellen, és hogyan erősítheted meg ezt az ízületet, akkor olvass tovább!
Ha szeretnéd végre megszüntetni a csuklófájdalmat, akkor ezeket az egyszerű tippeket alkalmazd.
Szüneteltess bizonyos mozdulatokat
Ahogy említettük, bizonyos mindennapi tevékenységek károsan hatnak erre az ízületre, ezért próbáld meg egy időre szüneteltetni ezeket annak érdekében, hogy csökkentsd a kezdeti gyulladást. Felejtsd el a bevásárlószatyrok cipelését vagy a kertészkedést.
A pihenés önmagában nem változtatja meg az ín alapvető kapacitását, csak ideiglenesen csökkenti a tüneteket
– hangsúlyozta a szakértő, majd kiemelte, hogy ilyenkor az aktív regenerálódást segítő edzés sokat segíthet.
Változtasd meg a mozdulatokat
Ez azt jelenti, hogy például másképp markold meg a kávéscsészédet vagy a bevásárlózacskót. Próbáld kerülni, hogy tenyérrel felfelé vagy lefelé fogod meg a tárgyakat, mivel ezek a pozíciók jobban megterhelik a csuklódat.
Ezekkel a gyakorlatokkal erősítsd a csuklódat
Ha szeretnéd, hogy a csuklód jobban bírja a strapát, akkor érdemes megerősítened. Ennek kapcsán Molnár Evelint, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzőjét kérdeztük, aki szerint a következő egyszerű gyakorlatokat érdemes bevetned.
Ezek a gyakorlatok segítenek megerősíteni a csuklódat, így csökkentve a fájdalmat
– hangsúlyozta a szakértő, aki az excentrikus csuklónyújtást, a csuklóhajlítást és az izometrikus csuklótartást tanácsolta.
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