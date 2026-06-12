Sajog a csuklód? Az edző szerint ez a 3 egyszerű gyakorlat megszünteti a fájdalmat

A csuklófájdalom nagyon alattomos tud lenni, hiszen bármikor váratlanul felbukkanhat. Az egyik pillanatban még vidáman emelgeted a kisunokádat vagy főzöd a családnak a vasárnapi ebédet, a másikban pedig már sajog a kezed. De vajon hogyan szabadulhatsz meg ettől a problémától? A szakértők szerint ezeket az egyszerű gyakorlatokat vesd be csuklófájdalom ellen!

Ezeket a módszereket vesd be csuklófájdalom ellen!

Fotó: Shutterstock

A csuklófájdalom hátterében rengeteg ok állhat.

Ezeket a szakértői tippeket érdemes megfogadnod, ha szeretnél búcsút inteni a kellemetlenségnek.

Léteznek olyan egyszerű gyakorlatok, amelyekkel könnyedén megerősítheted a problémás ízületet.

Sokan akarnak tenni a csuklófájdalom ellen – Többségében ez okozza a problémát

A csuklófájdalmat általában a mindennapi mozdulatok során fellépő mikrostressz és túlterhelés okozza. Gondolj csak a telefon görgetésére, a billentyűzeten való pötyögésre, a babakocsi tologatására vagy a házimunkákra, amelyek idővel összeadódnak és irritációt okoznak. Ezért a gyermeket nevelő nők különösen fogékonyak erre a problémára, hiszen rendszeresen extra terhet viselnek, és persze így van ez azokkal a nagymamákkal is, akik gyakran emelgetik a kisunokájukat.

Az ín és a környező struktúrák nem rendelkeznek elegendő erővel és kapacitással ahhoz, amit elvárunk tőlük

– magyarázta Lena Płaczek gyógytornász a Women’s Health-nek, aki szerint ez a fajta csuklófájdalom főként íngyulladásra vagy ínhüvelygyulladásra utalhat. Ezért, ha tudni szeretnéd, mit tehetsz csuklófájdalom ellen, és hogyan erősítheted meg ezt az ízületet, akkor olvass tovább!

Léteznek olyan egyszerű gyakorlatok, amelyekkel könnyedén megerősítheted a problémás ízületeket.

Fotó: Shutterstock

Ezeket az egyszerű módszereket vesd be csuklófájdalom ellen

Ha szeretnéd végre megszüntetni a csuklófájdalmat, akkor ezeket az egyszerű tippeket alkalmazd.

Szüneteltess bizonyos mozdulatokat

Ahogy említettük, bizonyos mindennapi tevékenységek károsan hatnak erre az ízületre, ezért próbáld meg egy időre szüneteltetni ezeket annak érdekében, hogy csökkentsd a kezdeti gyulladást. Felejtsd el a bevásárlószatyrok cipelését vagy a kertészkedést.

A pihenés önmagában nem változtatja meg az ín alapvető kapacitását, csak ideiglenesen csökkenti a tüneteket

– hangsúlyozta a szakértő, majd kiemelte, hogy ilyenkor az aktív regenerálódást segítő edzés sokat segíthet.