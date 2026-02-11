Szüntelenül fáj a csuklód? Kéztőalagút-szindrómád lehet

A kéztőalagút beszűkülése fokozott idegnyomást eredményez.

Az ujjak zsibbadása gyakran éjszaka jelentkezik először.

A fájdalom fokozatosan erősödik és nappal is megjelenhet.

Ismétlődő kézmozgások jelentősen növelik a kockázatot.

Kezelés nélkül tartós idegkárosodás alakulhat ki.

A korai felismerés jelentősen javítja a gyógyulás esélyeit.

A kéz finom mozgásai nélkülözhetetlenek a mindennapi életben az öltözködéstől a munkavégzésig. Amikor ezek a mozgások fájdalmassá, pontatlanná válnak, az nemcsak kellemetlenséget, hanem komoly életminőség-romlást is okozhat. A csukló megfelelő működése kulcsszerepet játszik ebben az összetett mozgásrendszerben, ezért az itt kialakuló eltérések, például a kéztőalagút-szindróma, hamar érezhetővé válnak a hétköznapok során.

A kéztőalagút-szindróma egyik jellegzetes tünete a nem szűnő csuklófájdalom.

Mi az kéztőalagút?

A kéztőalagút egy anatómiailag szűk, csontos és szalagos csatorna a csukló belső oldalán, amelyen keresztül a középideg, valamint több ín halad az ujjak irányába. Ha ebben a zárt térben bármilyen okból nyomásfokozódás alakul ki, az ideg működése zavart szenved. A folyamat általában lassan indul, ezért a kezdeti tünetek sokszor nem keltenek aggodalmat. Idővel azonban a panaszok egyre gyakoribbá és erősebbé válnak, és kezelés nélkül maradandó károsodást is okozhatnak.

Mi vezet a kéztőalagút-szindróma kialakulásához?

A kéztőalagút-szindróma kiváltó oka az inak megvastagodása és gyulladása a csukló területén. Ez gyakran az ismétlődő, egyoldalú kézmozdulatok következménye. Hosszú ideig tartó számítógépes munka, folyamatos gépelés vagy kézi szerszámok használata során az inak túlterhelődnek, megduzzadnak, és egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a középidegre.

Bizonyos betegségek szintén hajlamosítanak a kialakulásra. A cukorbetegség fokozza az idegek sérülékenységét, míg a pajzsmirigy működési zavarai hajlamosíthatnak folyadékvisszatartásra és szöveti duzzanatra. Hormonális változások idején, például terhesség vagy menopauza során is gyakrabban fordul elő a kéztőalagút-szindróma. A túlsúly, valamint a csuklót érő korábbi sérülések vagy törések szintén növelik a kockázatot.