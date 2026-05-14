Megyeri Csilla pár hónapos lánya megkapta első fülbevalóját, azonnal betámadták a neten a sztáranyukát

Megyeri Csilla lánya februárban született és a Sarciá Alessia Adriana nevet kapta. A korábbi műsorvezető nagyon megszenvedett a szüléssel, aminek részleteiről a Borsnak mesélt először. „Hála Istennek sikerült természetes úton megszülnöm, pedig hatalmas baba volt. Nem is tudom, hogy fért el bennem” – nyilatkozta lapunknak Megyeri Csilla, a nagy bejelentés után. Most azonban újabb örömhírről számolt be a műsorvezető.
Az a bizonyos első fülbelövés. Anya is kért egy virágocskát
– írta bejegyzése alá a műsorvezető.
Bár még csak pár hónapos a gyerkőc, édesanyja már most komoly döntést hozott. Sokan nagy örömmel fogadták a képeket és kommentben többen kiemelték, hogy mennyire csajossá vált Alessia. Ám akadtak olyanok is, akik felháborodtak, mivel elmondásuk szerint elhamarkodott a döntés és nem kellett volna elkapkodnia a dolgot.
Szia. Erre miért volt szükség? Miért nem döntheti el ő majd, hogy szeretné-e?
– tette fel a sokakat foglalkoztató kérdést az egyik kommentelő.
Csilla nem bírta ki, hogy ne szólaljon fel ezzel kapcsolatban, mivel fontosnak gondolja, hogy az ő álláspontját is megértsék az emberek.
Ő egy kisLÁNY… nem gondolom, hogy zavarni fogja, hogy az anyukája rakatott neki fülbevalót a fülébe (ami egy kislánynál az én értékrendemben teljesen elfogadott és normális). Nem azért rakattam, mert kisfiúnak nézi bárki… (pont nem úgy néz ki a gyerek). A védőnő tanácsolta, hogy minél korábban csináljuk, annál “jobb”. Kérdés nem volt részünkről (anyuka, apuka), hogy nem lesz fülbevalója. Nem tetoválást kapott a gyerek. Csak egy jó tanácsot engedjetek meg: nem illik más anyuka döntésébe beleszólni, okoskodni. Mindenki csinálja úgy, ahogy ő jónak látja. Mindenkinek van sajátja
– válaszolt a kérdésre Megyeri Csilla.
A műsorvezető döntése bár az emberek szerint megkérdőjelezhető, de elmondása szerint ez csak rá, a párjára és természetesen a kislányára tartozik és nem fogad el tanácsokat másoktól.
