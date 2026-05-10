Bikiniben mutatta meg eszméletlen testét a Premier League legszexibb sportriporternője

A 26 éves brit riporter és műsorvezető, Ellie Collins egyre inkább belopja magát a futballrajongók szívébe. Pályafutása korántsem a reflektorfényben indult: Londonban először pincérnőként dolgozott, majd a Douglas & Gordon ingatlancégnél helyezkedett el. 2021-ben fordult a sportmédia felé, amikor szerkesztőként csatlakozott az IMG Media csapatához. Karrierje ezt követően villámgyorsan ívelt felfelé: kevesebb mint egy év alatt már a Premier League Productions műsorvezetőjeként tűnt fel a képernyőn.

Ellie Collinsért odáig vannak a rajongók / Fotó: Jeff Spicer

Ellie Collinsért odáig vannak a rajongók

A csinos sportriporter karrierje valósággal szárnyal Angliában: az utóbbi időben olyan Premier League-sztárokkal készített interjút, mint Andy Robertson, John Terry, Alexis Mac Allister vagy Ryan Gravenberch. Legutóbb a Manchester United csapatkapitánya, Bruno Fernandes nyilatkozott neki, a riporternő pedig az Instagram-oldalán arról is beszámolt, hogy a sűrű program mellett még egy rövid teniszezésre is maradt ideje - írta a The Sun.

A sportriporter azonban nemcsak a képernyőn hívja fel magára a figyelmet: közösségi oldalán rendszeresen oszt meg magáról fotókat, követőtábora pedig már a 40 ezret közelíti. Legutóbb egy rövid thaiföldi kikapcsolódásról jelentkezett be, ahonnan bikinis képeket is közzétett. Ellie pöttyös bikiniben pózolt a tengerben, a felvételek pedig gyorsan nagy sikert arattak követői körében, több száz kedvelést gyűjtve.