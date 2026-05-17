„A betegség nem lehet kifogás” - Anita 21 kilót dobott le, így csinálta

Éles Anita világéletében testképzavarral küzdött és a lelki problémák mindig elhízást okoztak nála. Tavaly nyáron döntött úgy, hogy kezébe veszi az irányítást, és végre nem másoknak való megfelelésből fog lefogyni, hanem saját maga miatt…

Kor: 41 év

Előtte: 85 kg

Utána: 64 kg

Korábban egy ültő helyében megevett akár egy tábla csokit vagy 2-3 zacskó gumicukrot. Erről a szokásról volt a legnehezebb lemondania. Szerinte, a tudatos tervezés és a rendszeres étkezés a kulcs. Ha nincs kiéheztetve a szervezet, akkor sokkal könnyebb tartani a megfelelő irányt.

„Rengeteg csokit ettem”

Anita már gyerekként is azt gondolta magáról, hogy húsosabb, mint kellene, bár felnőttként, visszanézve az akkori fotókat, már úgy látja, hogy teljesen normális alkata volt.

– Szerintem egész életemben testképzavaros voltam – vallja be. Egyik meghatározó élményem az volt, amikor egy fiú azt mondta, hogy csak öt kilót kéne lefogynom, és akkor egész jó csaj lennék. Nagyon rosszul esett, annyira bántott, hogy sok mindenre rányomta a bélyeget. Tizenéves lehettem, amikor a családban lett egy ABC boltunk, ami nem volt jó hatással a további súlygyarapodásomra. Nagyon rossz irányba indultam el, állandóan csokikat ettem. Az sem segített, hogy 23 évesen megszületett a fiam, a terhességi súlyom 100 kg fölé ment. Később, mindenféle családi változás miatt úgy döntöttem, hogy nem szeretnék kövér lenni, és hosszú évek alatt ledobtam összesen 40 kilót, de amikor lelkileg újra padlóra kerültem, a fele újra visszajött.

„A sportközösség rengeteget ad a mindennapokhoz”

Anita tavaly nyáron vette kezébe az irányítást és úgy döntött, hogy szeretne újra vékony lenni.

– Molettként is csinosan öltözködtem, talán ezért sem láttam olyan nagy problémának a plusz 10-20 kilót – meséli. Nyáron jöttem rá, hogy nem akarom attól függővé tenni a kinézetemet, hogy van-e párom, vagy nincs. Most jutottam el arra a pontra, hogy tükörbe néztem és azt mondtam: nem számít, van-e valakim, nekem mindenképp jól kell kinézni, saját magam miatt. Egy közös ismerősön keresztül jutottam el Krisztián edzésére. Az ő személye, a csapat, aki vele edz, teljesen más, mint a hagyományos edzés. Nagyon tetszik, hogy a 14 éves gyerektől, a 60-70 éves nyugdíjasig, mindenféle testalkattal járnak hozzá emberek. Gyakorlatilag a társaság miatt szerettem meg újra terembe járni és mozogni. Budapestről, a 11. kerületből járok át Szigetszentmiklósra az edzésekre. Annyira szeretem, hogy már az is felmerült bennem, hogy odaköltözök. Egyedülállóként különösen nagyon fontos egy ilyen szuper közösség, mert nagyon sokat ad a mindennapokhoz.