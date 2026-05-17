„A betegség nem lehet kifogás” - Anita 21 kilót dobott le, így csinálta

Éles Anita világéletében testképzavarral küzdött és a lelki problémák mindig elhízást okoztak nála. Tavaly nyáron döntött úgy, hogy kezébe veszi az irányítást, és végre nem másoknak való megfelelésből fog lefogyni, hanem saját maga miatt…
Korábban egy ültő helyében megevett akár egy tábla csokit vagy 2-3 zacskó gumicukrot. Erről a szokásról volt a legnehezebb lemondania. Szerinte, a tudatos tervezés és a rendszeres étkezés a kulcs. Ha nincs kiéheztetve a szervezet, akkor sokkal könnyebb tartani a megfelelő irányt.
Anita már gyerekként is azt gondolta magáról, hogy húsosabb, mint kellene, bár felnőttként, visszanézve az akkori fotókat, már úgy látja, hogy teljesen normális alkata volt.
– Szerintem egész életemben testképzavaros voltam – vallja be. Egyik meghatározó élményem az volt, amikor egy fiú azt mondta, hogy csak öt kilót kéne lefogynom, és akkor egész jó csaj lennék. Nagyon rosszul esett, annyira bántott, hogy sok mindenre rányomta a bélyeget. Tizenéves lehettem, amikor a családban lett egy ABC boltunk, ami nem volt jó hatással a további súlygyarapodásomra. Nagyon rossz irányba indultam el, állandóan csokikat ettem. Az sem segített, hogy 23 évesen megszületett a fiam, a terhességi súlyom 100 kg fölé ment. Később, mindenféle családi változás miatt úgy döntöttem, hogy nem szeretnék kövér lenni, és hosszú évek alatt ledobtam összesen 40 kilót, de amikor lelkileg újra padlóra kerültem, a fele újra visszajött.
Anita tavaly nyáron vette kezébe az irányítást és úgy döntött, hogy szeretne újra vékony lenni.
– Molettként is csinosan öltözködtem, talán ezért sem láttam olyan nagy problémának a plusz 10-20 kilót – meséli. Nyáron jöttem rá, hogy nem akarom attól függővé tenni a kinézetemet, hogy van-e párom, vagy nincs. Most jutottam el arra a pontra, hogy tükörbe néztem és azt mondtam: nem számít, van-e valakim, nekem mindenképp jól kell kinézni, saját magam miatt. Egy közös ismerősön keresztül jutottam el Krisztián edzésére. Az ő személye, a csapat, aki vele edz, teljesen más, mint a hagyományos edzés. Nagyon tetszik, hogy a 14 éves gyerektől, a 60-70 éves nyugdíjasig, mindenféle testalkattal járnak hozzá emberek. Gyakorlatilag a társaság miatt szerettem meg újra terembe járni és mozogni. Budapestről, a 11. kerületből járok át Szigetszentmiklósra az edzésekre. Annyira szeretem, hogy már az is felmerült bennem, hogy odaköltözök. Egyedülállóként különösen nagyon fontos egy ilyen szuper közösség, mert nagyon sokat ad a mindennapokhoz.
Anita az étkezésében is sok változást vezetett be, visszaszorította a szénhidrátbevitelt, például nem eszik fehér kenyeret.
– Ha tudom, hogy sűrű hetem lesz, akkor előre főzök – meséli. Már pedig mindig az van, mert általában reggeltől estig dolgozom. Mindig megmosolygom, amikor valakitől azt hallom, hogy nincs ideje normálisan étkezni vagy lemenni a terembe. Ez egy döntés kérdése. Én egyedül nevelem a gyerekem, egyedül viszem a háztartást munka mellett. Ha nincs meg a belső elhatározás, akkor csak nyűglődés a vége. Erre fejben meg kell érni. Nőként be kell látni, hogy egy szétfolyt testalkat nem biztos, hogy szép, ráadásul depresszióhoz vezet és rengeteg más problémát is szülhet, az élet minden területén. El kell dönteni, hogy mi felé szeretnénk haladni, az elhízás, betegségek, rosszkedv felé, vagy egy fitt, vidám élet felé. Örülök, hogy az utóbbi mellett tettem le a voksomat, mert sokkal jobban érzem magam, csinosabban tudok felöltözni, sokkal magabiztosabban tudok megjelenni…
Súlyos betegség nehezítette a fogyást
Anitánál 18 éve diagnosztizálták a szklerózis multiplexet. Reméli, sokakat tud motiválni abban, hogy ilyen háttérrel is le lehet fogyni és fitten, egészségesen élni.
– Két hónapos volt a kisfiam, amikor az orvosok közölték a diagnózist – árulja el. Szörnyű volt belegondolni, hogy nem fogom látni felnőni a gyerekemet. Évekig halálfélelemben éltem, aztán amikor láttam, hogy nálam szerencsés a betegség lefolyása, rájöttem, hogy a legnagyobb butaság attól félni, ami meg sem történt. Én azt gondolom, hogy ha az ember sportol, ami jól hat az általános közérzetre, akkor az biztos, hogy jó a betegség elleni küzdelemben is. Viszont nem mindegy, hogy milyen sportot választunk. Nem erőltethetem túl nagy súlyokkal a lábamat, mert nem szeretnék tolószékbe kerülni. A cél az, hogy meg tudjam csinálni a feladatokat, eredménye is legyen, de ne terheljem magam túl. Krisztián ebben is sokat segített és partner volt,, hogy megtaláljuk a számomra megfelelő gyakorlatokat.
A sport csökkentheti a tüneteket.
A személyre szabott sport kulcsfontosságú lehet sok betegség, így a szklerózis multiplex kezelésében is.
– Számukra kifejezetten ajánlott a mozgás – magyarázza Czanik Krisztián, személyi edző. Emellett a táplálkozásban a gyulladáscsökkentő és immunrendszert támogató étrendet kell szem előtt tartani. Zöldségek, gyümölcsök, halak és egészséges zsírok fogyasztása javasolt. A szklerózis multiplexben szenvedőknek jótékony hatású lehet a vízi torna, úszás, szobakerékpározás, jóga és az erősítő edzések is, akár saját testsúllyal, kisebb súlyzókkal, gumiszalaggal vagy gépeken végre hajtott gyakorlatokkal. Azonban, mindenképpen szakember segítségét kell kérni, azaz egy hozzáértő és tapasztalt edző irányítása alatt végrehajtott mozgást javaslok. A fokozatosság elve alapján fel kell építeni egy edzettségi állapotot, alacsony intenzitással kezdünk és fokozatosan növeljük a terhelést. Heti két-három alkalommal és huzamosan javasolt a mozgás. A rendszeres sport növeli az izomerőt, csökkenti a fáradtságot, ezáltal javítja az életminőséget. Javítja a fizikai állapotot, ellenállóképességet, állóképességet, mentális egészséget is. Betegségek esetén, csökkentheti a tüneteket és a betegségek lelki okainak a feldolgozásában is segíthet - írta a Fanny magazin.
Grillezett lazac párolt brokkolival és barna rizzsel (ebéd)
Hozzávalók (1 adag): 1 szelet lazacfilé (kb. 120-150 g), 50 g barna rizs, 150 g brokkoli, 1 ek olívaolaj, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, 1-2 szelet citrom.
Elkészítés: A brokkolit szedjük rózsáira, enyhén sós vízben pároljuk 5-7 percig. A lazacot töröljük szárazra, és fűszerezzük meg sóval, borssal. Forrósítsuk fel a serpenyőt, adjuk hozzá az olívaolajat. Közepes-magas hőfokon süssük a bőrös oldalával lefelé 4-5 percig, majd fordítsuk meg és süssük még pár percig. A végén locsoljuk meg egy kis citromlével. Főtt rizzsel és a párolt brokkolival tálaljuk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.