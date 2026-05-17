Végvári Janka elárulta, milyen férfit szeretne: „Megvárom a megfelelő társat”

Idén szeptemberben, Vietnámban tartják a Miss World döntőjét, amit Végvári Janka nagyon vár, mert változatos kultúrákból érkeznek majd a lányok. Beszélgetett is a leendő versenytársakkal, hosszú ideje erre az eseményre készül.

Végvári Janka tizenhét évesen lett királynő (Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor)

Végvári Janka várja az igazit

„Ha holnap kéne kiutaznom, fejben akkor is felkészült lennék, mert mindennap azért dolgozom, hogy a nemzetközi versenyen méltóképpen képviseljem az országot. Én amúgy elvagyok mindenhol, egyedül élek, amióta felköltöztem Budapestre, amikor betöltöttem a tizennyolcat. A családdal persze sokat beszélek. Nincs párkapcsolatom, de jó lenne megismerni olyan férfit, akire fel tudok nézni, aki inspirál, akivel ott lennénk egymásnak, akivel segítjük egymást. De nem akarom elsietni, megvárom a megfelelő társat” – árulta el a hot!-nak.

Janka abban hisz, hogy ha lesz valakije, azzal hosszú, tartós kapcsolat épülhet. Sajnos még nem találta meg az igazit. Fiatalon volt egy másfél éves kapcsolata; nem váltak el rosszban, de nem tartják a kapcsolatot.

Végvári Janka olyan férfira vágyik, aki inspirálja (Fotó: hot! magazin/Bánkúti Sándor)

A szépségkirálynőnek nincs zsánere

Fontos nekem, hogy a férfi legyen empatikus, együttérző mindenkivel, olyan, aki megérti a problémáimat. Legyen egy határozott kiállása, megfelelő mennyiségű önbizalma. Én folyamatosan figyelmet kapok szépségkirálynőként, a páromnak ezt el kell fogadnia. Ha nagyon féltékeny, az biztos nem jó egy kapcsolatban. Nincs zsánerem, de a férfi is legyen igényes a külsejére

– jegyezte meg a fiatal szépség.

A szépségkirálynő nagyon sok sportot kipróbált – köztük volt a tenisz, a modern balett és az atlétika is –, most félmaratont tervez futni. Néhány sérülése is volt, egy lovaglás során például leesett, eltörött a csuklója, műteni is kellett.

Egyszer a bokám is eltört, amikor talajtornáztam, szóval elég törékeny vagyok. De mindennap sportolok valamit; a futásra mindig szánok időt, a pilates pedig inkább kikapcsolódás, a barátnőimmel szoktam járni

– tette hozzá.