Így jósolj az eper leveléből!

Levele jellegzetesen három részből áll, ez a szám pedig a népi hagyományban a test, a lélek és a szellem egységét, vagyis a harmóniát jelképezi. A hiedelmek szerint azonban a zöld részek formája, állapota és színe egyaránt árulkodhat arról, milyen időszak közeleg az életünkben.

Zöld üzenetek nyomában

Ha tavasszal az erdőt-mezőt járva belefutunk ebbe a kedves növénybe, feltétlenül álljunk meg, és vizsgálódjunk közelebbről. Ha ugyanis különösen nagy, terebélyes levelet találunk, az bőséget és védelmet jelezhet. A régi mondák szerint ez annak a jele, hogy a közeljövőben valami óvó, támogató erő segíti majd a lépteinket, és könnyebben átvészeljük a nehezebb napokat is. Amennyiben a széle finoman hullámos vagy fodros, az érzelmi mozgalmasságra utalhat, tehát olyan változások várhatók a családi viszonyainkban vagy a párkapcsolatunkban, amelyekre nem feltétlenül számítunk. Jelezheti azonban egy színesebb, eseménydúsabb időszak közeledtét is, amelyben a szívügyeink kerülnek a középpontba. Ha azonban a levél fonákja különösen világosnak, ezüstösnek tűnik a fényben, az olyan rejtett igazságokra figyelmeztethet, amelyek korábban elkerülték a figyelmünket. Az is előfordulhat, hogy valakinek a valódi arca hamarosan megmutatkozik, vagy nagyobb rálátásunk nyílik egy helyzet mélyebb összefüggéseire. Amikor pedig olyan növényre lelünk, amelynek a levelei sűrűn, szinte bokorszerűen nőnek, családi összetartást és biztonságot szimbolizálhat, míg ha lehajlanak vagy erőtlennek tűnnek, az arra figyelmeztethet, hogy ideje megpihennünk.

Természeti jelenségek tükrében

Amikor apró harmatcseppeket látunk megülni a leveleken, az megtisztulást és megkönnyebbülést jelezhet: végre letehetünk egy régóta hordozott lelki terhet, amely mázsás súlyként nyomja a vállunkat. Úgy tartják, hogy miként a harmatcseppeket felszárítják a napsugarak, úgy a mi bánatunk is elpárolog, átadva helyét egy reménytelibb érzésnek. Azonban, amikor olyan levelekre lelünk, amelyeken rágásnyomokat fedezünk fel, azt intő jelként értelmezhetjük, mert arra figyelmeztethet, hogy valami vagy valaki észrevétlenül von el tőlünk energiát, így ideje jobban meghúznunk a határainkat. Emellett a napfényben megcsillanó levél az örömöt, a könnyedséget és a jó híreket is jelezheti. Ilyenkor a népi hiedelmek szerint a következő napokban több okunk is lesz a hálára, és valami régóta várt derű költözhet a mindennapjainkba.