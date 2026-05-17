"Azt mondták, biztos csak kiszáradtam" - Ritka betegség támadta meg a tinédzsert

Habár egy roham önmagában is rémisztő, hiszen szinte mindig áll mögötte egy súlyosabb ok, egy tinédzser lány esetében a szakemberek eleinte azt állították, ne aggódjon miatta, vélhetően csak kiszáradt. Később azonban kiderült: a Londonban élő Shannon Graham azért lett rosszul, mert egy rendkívül ritka agydaganattal küzdött. A 19 éves lány a diagnózisát követően mély depresszióba esett, mialatt műtéten esett át és kezeléseket kapott.

Nem ismerték fel az agydaganat tüneteit a szakemberek

Shannon élete 2024 januárjában változott meg fenekestől, amikor életében először rohama volt.

Amikor felébredtem, az egész családom körülöttem állt, és édesapám azt mondta, hogy rohamom volt. Korábban soha nem történt velem ilyesmi, ezért nagyon megijedtem, fogalmam sem volt, mi történik. Egy nővér a kórházban később azt állította, lehet, hogy csak ki voltam száradva, és ne aggódjak, ezért azt hittem, minden rendben van

- emlékezett vissza Shannon, aki azonban négy héttel később ismét rohamot kaptam alvás közben, ami miatt a nyelvét is összeharapdálta.

Ezt követően visszatért a kórházba, ahol egy MRI- vizsgálat során ritka agydaganatot észleltek nála, amely a 20 év alattiakat érintő összes daganatos eset 1,2 százalékát, a 20 év felettiekének pedig 0,2 százalékát érinti. A dizembryoplasztikus neuroepiteliális tumorként (DNET) is ismert daganat jellemzően az agy temporális lebenyében, avagy a frontális lebenyben fordul elő.

A diagnózis után a tinédzser - akinek elmondása szerint a daganat úgy nézett ki, mint apró kavics a homokban -, rohamellenes gyógyszereket kapott, és havonta MRI-vizsgálatokkal követték nyomon az állapotát, mialatt a mentális egészsége is komolyan megszenvedte a történteket:

Folyamatosan vizsgálatokra és terápiára jártam, mert annyira depressziós lettem. Nyolc hónapon át állandóan figyeltek és elemeztek. Ki nem állhattam, mert nem vagyok oda a kórházakért.

Shanon végül 2025 decemberében esett át egy műtéten, melynek során sikeresen eltávolították a daganatot, majd ezt követően néhány héten belül visszatérhetett a korábbi életéhez és a tanulmányaihoz is.