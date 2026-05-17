Kitálalt a Travel Teachers egykori idegenvezetője – döbbenetes részleteket árult el a cég működéséről

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, csütörtökön egy magyar utazási iroda, a Travel Teachers Kft bejelentette, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala április 30-ával visszavonta utazásszervezői tevékenységi engedélyét. Ezt követően pedig a cégnek el kellett volna kezdenie az addig befizetett utazások árának visszafizetését az ügyfeleknek, azonban ez egyelőre nem történt meg, ezért az utasok kétségbeesetten várják vissza a több százezer forintjukat.

Még a saját alkalmazottjait is átverte a Travel Teachers / Fotó: Gorodenkoff / shutterstock

Miután több száz károsultról van szó a cég volt idegenvezetője létrehozott egy nyilvános Facebook csoportot, ahol napról napra egyre többen mesélik el hogyan és mennyi pénzzel károsította meg őket a csődbe ment utazásszervező cég. Ráadásul a csoport alapítója, Napolitano Ágnes lapunknak döbbenetes részleteket árult el az utazási iroda működéséről és annak vezetőiről.

Ágnes elmondta, hogy tavaly tavasszal kezdett dolgozni a cégnél idegenvezetőként, amely során New York városát mutatta meg az oda érkező turistáknak és már akkor problémák merültek fel a szervezésekkel kapcsolatban.

Mikor az első csoportot fogadtam, akkor kisebb problémák merültek fel. Volt olyan, hogy nem volt meg a foglalás, aztán nehezen, de meg lett. De még így volt, hogy egy három fős szobába nem kértek pótágyat és azt nekem kellett kifizetni

– mondta Ágnes, majd hozzátette, hogy a pótágyakért kifizetett 500 dollárt akkor a cég egy hónap múlva visszautalta neki.

A következő eset azonban még bonyolultabb volt. Ősszel már a cég azt sem tudta megszervezni, hogy az utasok egy repülővel érkezzenek és ez a karácsonyi időszakban még ennél nagyobb gondokat okozott.

A karácsonyi időszak, az pedig egy katasztrófa volt ott. Négy vagy 5 géppel jöttek, 35-en, mindenkit különböző hotelekbe raktak, kit Brooklynba, kit Queensbe, kit apartmanba. Azzal a címszóval, hogy nekik nincsen annyi pénzük, hogy egy manhattani hotelt kifizessenek. Mondtam, hogy figyelj, nekem az mindegy, én az idegenvezetőtök vagyok, tehát ezt nektek le kell kommunikálni

– mondta a cég volt idegenvezetője, majd azt is elárulta, hogy a Travel Teachers azzal magyarázta a pénz hiányát, hogy arra az útra nem kértek be elegendő pénzt. Mindemellett Ágnessel egy szerződést is kötöttek, amiben leírták, hogy az idegenvezetéséért 1000 dollárt fognak neki fizetni, de ez az összeg azóta nem érkezett meg a nő bankszámlájára. Sőt az utasok sem azt kapták a pénzükért, amit megígértek nekik.

"Amikor ők kiírtak egy utazást, egy ilyen pályázatszerű utazást, hogy na, erre lehet jelentkezni, ott megjelölték a repülőjáratot, leírták, hogy mikor indul hova, leírták a hotel nevét, hogy reggelivel van, és semmi nem maradt meg belőle."

Illegálisan szerveztek idegenvezetést

Miután Ágnest nem fizették idén tavasszal egy másik idegenvezetőt kértek fel arra, hogy mutassa be New Yorkot a turistáknak. Mindezt pedig illegálisan tették, megkerülve az új alkalmazottjukat, mivel az utazási irodák idegenvezetőket csak úgy kérhetnek fel, hogy leszerződnek egy külső partner céggel. Azonban ez esetben sem külső cég, sem pedig szerződés nem volt és az a másik nő csak akkor szembesült azzal, hogy át lett verve, mikor megérkezett New Yorkba. Ráadásul őt sem fizették ki.