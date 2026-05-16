„Örültek a bukásának!” – Kitálalt a legjobb barát T. Danny legsötétebb óráiról

Az ország egyik legnépszerűbb rappere, T. Danny ma már emelt fővel beszél a démonairól, de a 2024-es és 2025-ös esztendő sokak szerint a végjátékot jelenthette volna számára. Most egy olyan ember szólalt meg, aki a legnehezebb időkben is mellette állt: Magic Norbi, azaz ifjabb Növényi Norbert MMA-harcos, aki kendőzetlen őszinteséggel beszélt barátja mélyrepüléséről, a környezet mérgező reakcióiról és arról a magányról, amit csak a csúcson lévők ismernek.

T. Danny váratlan barátságra lelt a vihar előtt

Norbi és Dani kapcsolata nem egy gyerekkori kötelék, hanem egy modern ismertségnek indult. A harcos bevallotta, fogalma sem volt, ki az a T. Danny, amikor az énekes ráírt az Instagramon.

Én igazából nagyon magyar zenét nem is ismertem. Amikor összehaverkodtunk, csak azt láttam, hogy sok követője van, de nem a hírneve miatt lettünk jóban

– mesélte Norbi lapunknak. A barátságuk 2024-ben mélyült el, éppen abban az időszakban, amikor a zenész felett elkezdtek gyülekezni a sötét felhők.

Növényi Norbert fia szerint Dani egy nagyon nagyszívű és eszméletlen tehetséges srác

„Örültek annak, ami vele történt”

A legmegrázóbb részlet Norbi vallomásában mégsem a bulik világa, hanem a társadalom és a „barátok” kegyetlensége. Az MMA-harcos szerint a közvélemény és a szakma egy része nem aggódva figyelte a fiatal tehetség szétesését, hanem szinte szurkoltak a bukásának.

Mindenki rögtön ujjal mutogat, és örülnek annak, ami a Danival történt. A kommentekben azt láttam, hogy mindenki szidja. Az emberek ettől jobbnak érzik magukat, ez egyfajta morális felsőbbrendűség

– jelentette ki Norbi. A sportoló szerint a mai világ dopaminéhsége vezet oda, hogy az emberek mások nyomorúságából nyernek ingereket. Miközben Dani a hatalmas nyomás alatt roskadozott, hiszen fiatalon lett az ország egyik legismertebb embere –, a környezete ahelyett, hogy segítő kezet nyújtott volna, inkább elfordult tőle, vagy ami még rosszabb: kárörvendett.

Alkohol, drogok és az álbarátok árulása

Norbi nem köntörfalazott a szerek használatával kapcsolatban sem. Véleménye szerint a társadalom álszent, amikor a drogot démonizálja, de az alkoholt – ami szerinte sokkal több családot tesz tönkre – kulturálisan elfogadja. Szerinte Dani esetében a szerhasználat egyfajta menekülés volt a ránehezedő elvárások elől.