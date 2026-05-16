Ebben a percben kaptuk a hírt: bankfiókba csapódott egy autós, sérültek is vannak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 13:05
Az idős sofőr elvesztette uralmát az autó fölött. Bankfiókba csapódott, mentők és rendőrök is érkeztek a helyszínre.
Megdöbbentő balesetről érkeztek hírek: a Paraméter beszámolója szerint egy 71 éves nő parkolni szeretett volna, amikor szombat reggel elvesztette uralmát a gépkocsija felett, Galacon. Az autó ezt követően letért az úttestről, és a járdán keresztül egy bankfiók épületének csapódott, pont abba a részbe, ahol a bankautomaták is találhatóak.  

Fotó: galaci rendőrség

A portál értesülései szerint az ütközés következtében az épület ablaka betört, az autó pedig megsebesített egy 66 éves nőt, aki épp a bankautomatából vett fel pénzt. Az áldozatot kórházba szállították.

A galaci rendőrség büntetőeljárást indított és folytatják a nyomozást a baleset körülményeinek felderítése érdekében - írják. 

 

