Gyümölcsös ízrobbanás: Epret mindenbe!

Hideg eperleves

Hozzávalók:

40 dkg eper

5 dl tejszín

4 alma

2 cm friss gyömbér

1 kezeletlen citrom

cukor vagy méz

1 körömnyi fahéj

Elkészítés:

1. Meghámozzuk az almát, kivágjuk a magházat, a gyümölcshúst nagyobb cikkekre vágjuk. Lábasba rakjuk, öntünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Felforraljuk, közben hozzádobjuk a meghámozott gyömbért, a citrom vékonyan lehántott héját, a körömnyi fahéjat, és ízlés szerint édesítjük.

2. Ha már elég puha az alma, kidobjuk a citromhéjat, a gyömbért és a fahéjat, majd botmixerrel pépesítjük.

3. Ha a leves kihűlt, hozzáadjuk a nagyobb darabokra vágott epret. Hozzáöntjük a tejszínt, és összeturmixoljuk. Tálaláskor apró darabokra vágott gyümölcsöt szórunk a tetejére.

Elkészítés: 35 perc

1 adag: 190 kcal

Epres-spárgás saláta sonkával

Hozzávalók:

50 dkg eper

50 dkg spárga

10 dkg salátakeverék

10 dkg fekete-erdei sonka

2 dkg vaj

2 ek. balzsamecet

1 tk. méz

só

bors

Elkészítés:

1. Megtisztítjuk és feldaraboljuk a spárgát. A vajon megpároljuk, sóval, borssal ízesítjük. Ha kihűlt, összekeverjük a feldarabolt eperrel. A salátát tálra tesszük a spárgával összekevert eperrel együtt.

2. Összekeverjük az öntetet: a két evőkanál balzsamecetet a mézzel, sóval és borssal.

3. A salátára tépkedjük a sonkát, s meglocsoljuk a dresszinggel.

Elkészítés: 30 perc

1 adag: 160 kcal

Rántott parmezános csirkemell rozmaringos epersalátával

Hozzávalók:

60 dkg csirkemell

5 dkg parmezán

20 dkg sótlan vagy sós mogyoró (vagy kesudió, mogyoró, fenyőmag)

15-20 dkg zsemlemorzsa

5 dkg reszelt parmezán

A panírozáshoz:

liszt, amennyit felvesz

3 tojás

olaj

A salátához:

40 dkg eper

1 szál rozmaring

1 nagyobb marék rukkola

Elkészítés:

1. Felszeleteljük a húst. Ha vékonyan szeretjük, akkor átlátszó fólia között kicsit kiklopfoljuk. Besózzuk.

2. Egy tányérba lisztet készítünk, egy másikban felverjük a tojásokat kicsi sóval, a harmadikba beleöntjük a morzsát, és hozzáadjuk a durvára vágott magokat meg a parmezánt. A szokásos sorrendben panírozzuk a szeleteket, kézzel jól rá is nyomkodjuk a bundát.

3. Közepesen forró olajban mindkét oldalukat megsütjük. Úgy számoljunk, hogy körülbelül három perc alatt sül meg egy-egy oldal.