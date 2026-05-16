Gyümölcsös ízrobbanás: Epret mindenbe!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 12:45
Kevés olyan alapanyag van, ami ennyire sokoldalúan felhasználható a konyhában. Friss, édes és üdítő, ráadásul előételekben, főételekben és desszertekben is fantasztikusan működik.
Hideg eperleves

Hozzávalók:

40 dkg eper

5 dl tejszín

4 alma

2 cm friss gyömbér

1 kezeletlen citrom

cukor vagy méz

1 körömnyi fahéj

A sokoldalú eper: ezeket a recepteket kár lenne kihagyni! / Fotó: 123RF

Elkészítés:

1. Meghámozzuk az almát, kivágjuk a magházat, a gyümölcshúst nagyobb cikkekre vágjuk. Lábasba rakjuk, öntünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Felforraljuk, közben hozzádobjuk a meghámozott gyömbért, a citrom vékonyan lehántott héját, a körömnyi fahéjat, és ízlés szerint édesítjük.

2. Ha már elég puha az alma, kidobjuk a citromhéjat, a gyömbért és a fahéjat, majd botmixerrel pépesítjük.

3. Ha a leves kihűlt, hozzáadjuk a nagyobb darabokra vágott epret. Hozzáöntjük a tejszínt, és összeturmixoljuk. Tálaláskor apró darabokra vágott gyümölcsöt szórunk a tetejére.

Elkészítés: 35 perc

1 adag: 190 kcal

 

Epres-spárgás saláta sonkával

Hozzávalók:

50 dkg eper

50 dkg spárga

10 dkg salátakeverék

10 dkg fekete-erdei sonka

2 dkg vaj

2 ek. balzsamecet

1 tk. méz

bors

 

Elkészítés:

1. Megtisztítjuk és feldaraboljuk a spárgát. A vajon megpároljuk, sóval, borssal ízesítjük. Ha kihűlt, összekeverjük a feldarabolt eperrel. A salátát tálra tesszük a spárgával összekevert eperrel együtt.

2. Összekeverjük az öntetet: a két evőkanál balzsamecetet a mézzel, sóval és borssal.

3. A salátára tépkedjük a sonkát, s meglocsoljuk a dresszinggel.

Elkészítés: 30 perc

1 adag: 160 kcal

 

Rántott parmezános csirkemell rozmaringos epersalátával

Hozzávalók:

60 dkg csirkemell

5 dkg parmezán

20 dkg sótlan vagy sós mogyoró (vagy kesudió, mogyoró, fenyőmag)

15-20 dkg zsemlemorzsa

5 dkg reszelt parmezán

A panírozáshoz:

liszt, amennyit felvesz

3 tojás

olaj

 

A salátához:

40 dkg eper

1 szál rozmaring

1 nagyobb marék rukkola

 

Elkészítés:

1. Felszeleteljük a húst. Ha vékonyan szeretjük, akkor átlátszó fólia között kicsit kiklopfoljuk. Besózzuk.

2. Egy tányérba lisztet készítünk, egy másikban felverjük a tojásokat kicsi sóval, a harmadikba beleöntjük a morzsát, és hozzáadjuk a durvára vágott magokat meg a parmezánt. A szokásos sorrendben panírozzuk a szeleteket, kézzel jól rá is nyomkodjuk a bundát.

3. Közepesen forró olajban mindkét oldalukat megsütjük. Úgy számoljunk, hogy körülbelül három perc alatt sül meg egy-egy oldal.

4. A salátához nagyobb darabokra vágjuk az epret, hozzákeverjük a megtisztított, megmosott rukkolát és az apróra vágott friss rozmaringleveleket. Meglocsoljuk egy evőkanálnyi olívaolajjal.

 

Tipp: Tehetünk a salátába friss rebarbaraszárat is. A levélnyeleket megmossuk, feldaraboljuk, és tehetjük is a salátába, nem kell előfőzni.

Elkészítés: 40 perc

1 adag: 870 kcal

 

Sütés nélküli eperzselés torta

Hozzávalók (egy 18 cm-es tortához):

A kekszalaphoz:

120 g vajas keksz

60 g olvasztott vaj

Az eperhabhoz:

200 g eper

2 dl tejszín

60 g mascarpone

60 g porcukor

1 tk. vaníliaőrlemény

1 tk. citromlé

2 tk. zselatinpor

1,5 ek. hideg víz

1 csipet só

Az eperzseléhez:

125 g eper

25 g kristálycukor

1 tk. zselatinpor

1 ek. hideg víz

A díszítéshez:

1 dl tejszín

1 tk. porcukor

pár szem eper

mentalevelek

 

Elkészítés:

1. Egy 18 centis tortaforma alját kibéleljük sütőpapírral, az oldalára tortafóliát teszünk. Belenyomkodjuk az időközben ledarált vagy aprítóban morzsává tört, olvasztott vajjal összedolgozott kekszet. Betesszük a hűtőszekrénybe.

2. Az összes epret megtisztítjuk, és apróra kockázzuk.

3. A habhoz a zselatint egy kis tálba öntjük, hozzákeverjük a vizet, és hagyjuk megduzzadni.

4. Egy nagy tálba rakjuk a tejszínt, a mascarponét, a porcukrot és a vaníliaőrleményt. Kézi robotgéppel öt percig habosítjuk.

5. Elkeverünk 200 g felkockázott epret a citromlével, botmixerrel összetörjük, szitán átszűrjük. Pár evőkanállal hozzáadunk belőle a zselatinhoz. Mikrohullámú sütőben folyékonyra melegítjük, majd

mindezt összedolgozzuk a többi eperpürével. Beleöntjük a mascarponés tejszínhabba, és fakanállal összeforgatjuk. Ráöntjük a kekszes alapra, és elsimítjuk. Átlátszó fóliával lefedjük, és két órára berakjuk a hűtőszekrénybe dermedni.

6. Az eperzseléhez a zselatint kis tálkába tesszük, ráöntjük a vizet, összekeverjük, és hagyjuk megduzzadni. A maradék epret és a cukrot botmixerrel összetörjük, szitán áttörjük. Pár evőkanállal adunk belőle a zselatinhoz, és mikrohullámú sütőben oldódásig melegítjük. Hozzáöntjük a maradék eperpüréhez, és jól összekeverjük.

7. A megdermedt tortát kivesszük a hűtőszekrényből, és ráöntjük az eperzselét a tetejére. Még legalább hat órára visszatesszük a hidegre.

8. Másnap levesszük a torta oldaláról a tortakarikát, lehúzzuk a fóliát. A tejszínt a porcukorral habbá verjük, csillagcsöves habzsákból rányomjuk a torta tetejére, majd friss eperrel és mentalevelekkel díszítjük.

Előkészítés: 1 óra + hűtés

(Via)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu