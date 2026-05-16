Gyümölcsös ízrobbanás: Epret mindenbe!

Hozzávalók:
40 dkg eper
5 dl tejszín
4 alma
2 cm friss gyömbér
1 kezeletlen citrom
cukor vagy méz
1 körömnyi fahéj
Elkészítés:
1. Meghámozzuk az almát, kivágjuk a magházat, a gyümölcshúst nagyobb cikkekre vágjuk. Lábasba rakjuk, öntünk rá annyi vizet, hogy ellepje. Felforraljuk, közben hozzádobjuk a meghámozott gyömbért, a citrom vékonyan lehántott héját, a körömnyi fahéjat, és ízlés szerint édesítjük.
2. Ha már elég puha az alma, kidobjuk a citromhéjat, a gyömbért és a fahéjat, majd botmixerrel pépesítjük.
3. Ha a leves kihűlt, hozzáadjuk a nagyobb darabokra vágott epret. Hozzáöntjük a tejszínt, és összeturmixoljuk. Tálaláskor apró darabokra vágott gyümölcsöt szórunk a tetejére.
Elkészítés: 35 perc
1 adag: 190 kcal
Hozzávalók:
50 dkg eper
50 dkg spárga
10 dkg salátakeverék
10 dkg fekete-erdei sonka
2 dkg vaj
2 ek. balzsamecet
1 tk. méz
só
bors
Elkészítés:
1. Megtisztítjuk és feldaraboljuk a spárgát. A vajon megpároljuk, sóval, borssal ízesítjük. Ha kihűlt, összekeverjük a feldarabolt eperrel. A salátát tálra tesszük a spárgával összekevert eperrel együtt.
2. Összekeverjük az öntetet: a két evőkanál balzsamecetet a mézzel, sóval és borssal.
3. A salátára tépkedjük a sonkát, s meglocsoljuk a dresszinggel.
Elkészítés: 30 perc
1 adag: 160 kcal
Hozzávalók:
60 dkg csirkemell
5 dkg parmezán
20 dkg sótlan vagy sós mogyoró (vagy kesudió, mogyoró, fenyőmag)
15-20 dkg zsemlemorzsa
5 dkg reszelt parmezán
A panírozáshoz:
liszt, amennyit felvesz
3 tojás
olaj
A salátához:
40 dkg eper
1 szál rozmaring
1 nagyobb marék rukkola
Elkészítés:
1. Felszeleteljük a húst. Ha vékonyan szeretjük, akkor átlátszó fólia között kicsit kiklopfoljuk. Besózzuk.
2. Egy tányérba lisztet készítünk, egy másikban felverjük a tojásokat kicsi sóval, a harmadikba beleöntjük a morzsát, és hozzáadjuk a durvára vágott magokat meg a parmezánt. A szokásos sorrendben panírozzuk a szeleteket, kézzel jól rá is nyomkodjuk a bundát.
3. Közepesen forró olajban mindkét oldalukat megsütjük. Úgy számoljunk, hogy körülbelül három perc alatt sül meg egy-egy oldal.
4. A salátához nagyobb darabokra vágjuk az epret, hozzákeverjük a megtisztított, megmosott rukkolát és az apróra vágott friss rozmaringleveleket. Meglocsoljuk egy evőkanálnyi olívaolajjal.
Tipp: Tehetünk a salátába friss rebarbaraszárat is. A levélnyeleket megmossuk, feldaraboljuk, és tehetjük is a salátába, nem kell előfőzni.
Elkészítés: 40 perc
1 adag: 870 kcal
Hozzávalók (egy 18 cm-es tortához):
A kekszalaphoz:
120 g vajas keksz
60 g olvasztott vaj
Az eperhabhoz:
200 g eper
2 dl tejszín
60 g mascarpone
60 g porcukor
1 tk. vaníliaőrlemény
1 tk. citromlé
2 tk. zselatinpor
1,5 ek. hideg víz
1 csipet só
Az eperzseléhez:
125 g eper
25 g kristálycukor
1 tk. zselatinpor
1 ek. hideg víz
A díszítéshez:
1 dl tejszín
1 tk. porcukor
pár szem eper
mentalevelek
Elkészítés:
1. Egy 18 centis tortaforma alját kibéleljük sütőpapírral, az oldalára tortafóliát teszünk. Belenyomkodjuk az időközben ledarált vagy aprítóban morzsává tört, olvasztott vajjal összedolgozott kekszet. Betesszük a hűtőszekrénybe.
2. Az összes epret megtisztítjuk, és apróra kockázzuk.
3. A habhoz a zselatint egy kis tálba öntjük, hozzákeverjük a vizet, és hagyjuk megduzzadni.
4. Egy nagy tálba rakjuk a tejszínt, a mascarponét, a porcukrot és a vaníliaőrleményt. Kézi robotgéppel öt percig habosítjuk.
5. Elkeverünk 200 g felkockázott epret a citromlével, botmixerrel összetörjük, szitán átszűrjük. Pár evőkanállal hozzáadunk belőle a zselatinhoz. Mikrohullámú sütőben folyékonyra melegítjük, majd
mindezt összedolgozzuk a többi eperpürével. Beleöntjük a mascarponés tejszínhabba, és fakanállal összeforgatjuk. Ráöntjük a kekszes alapra, és elsimítjuk. Átlátszó fóliával lefedjük, és két órára berakjuk a hűtőszekrénybe dermedni.
6. Az eperzseléhez a zselatint kis tálkába tesszük, ráöntjük a vizet, összekeverjük, és hagyjuk megduzzadni. A maradék epret és a cukrot botmixerrel összetörjük, szitán áttörjük. Pár evőkanállal adunk belőle a zselatinhoz, és mikrohullámú sütőben oldódásig melegítjük. Hozzáöntjük a maradék eperpüréhez, és jól összekeverjük.
7. A megdermedt tortát kivesszük a hűtőszekrényből, és ráöntjük az eperzselét a tetejére. Még legalább hat órára visszatesszük a hidegre.
8. Másnap levesszük a torta oldaláról a tortakarikát, lehúzzuk a fóliát. A tejszínt a porcukorral habbá verjük, csillagcsöves habzsákból rányomjuk a torta tetejére, majd friss eperrel és mentalevelekkel díszítjük.
Előkészítés: 1 óra + hűtés
