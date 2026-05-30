Egy otthon súlyzózó kismama, aki tudja, hogy lehet edzeni terhesség alatt.

Sokan félnek tőle, pedig rengeteget segíthet: az edző szerint ezért érdemes mozogni várandósság alatt is

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 17:22
terhességvárandósság
Kismamaként félsz új mozgást beiktatni? Eddig tartotta magát az a tévhit, miszerint várandósan ne kezdj bele semmi újba, ha aktív vagy, folytathatod, ha pedig nem, akkor inkább pihenj. Pedig el lehet kezdeni edzeni terhesség alatt is, hiszen rengeteg előnnyel jár. A témát edző segítségével jártuk körbe!
Kelle Fanni
Manapság már bizonyítékok támasztják alá, hogy nem csak fizikai szempontból tesz jót, ha valaki elkezd edzeni terhesség alatt, ugyanis számos más előnnyel jár. Ezért nem kell, hogy a várandósság a fizikai hanyatlás időszaka legyen, hiszen a megfelelő mozgás hozzájárulhat a fejlődésedhez. De vajon melyek a legfőbb pozitív hatásai, hogyan kell elkezdeni, és milyen mozgásformák a legjobbak? Ha kíváncsi vagy, olvass tovább!

Fitneszlabdán ülő kismama, aki tudja, hogy lehet edzeni terhesség alatt is.
Lehet edzeni terhesség alatt, hiszen többek között csökkentheti a szövődmények kockázatát.
Fotó: Shutterstock 
  • A terhesség alatti edzésből a kismamáknak számtalan előnyük származhat.
  • A szakértő szerint ezt az edzésformát válaszd az eredményesség érdekében.
  • Amennyiben az orvosod nem ajánlja, vagy akár megtiltja a testmozgást, azonnal fel kell vele hagynod.

Miért jó edzeni terhesség alatt? A szakértő szerint megkönnyíti ezt az időszakot

A terhesség alatti izomtömeg fenntartása nemcsak a fittségben játszik kulcsszerepet, hanem a hosszú távú egészség megőrzésében is, egy nő életének egyik fizikailag legmegterhelőbb időszakában.

A kismamáknak sokkal jobb lesz tőle a közérzetük, emellett az energiaszintjük is növekedni fog. Segítségével elkerülhetik a túlzott súlygyarapodást, illetve a megfelelő gyakorlatok által csökkenhet a derék- és hátfájdalom. És az sem mellékes, hogy javulhat az alvásminőségük

– emelte ki lapunknak a terhesség alatti edzés előnyeit Molnár Evelin, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzője.

Továbbá a testmozgás segíthet csökkenteni a várandósság alatti szövődmények kialakulásának kockázatát, illetve növelheti a hüvelyi szülés valószínűségét. Sőt, ha ez mind nem lenne elég, az orvosok szerint akár a koraszülés és az alacsony születési súly valószínűségét is redukálhatja a csecsemőnél.

Egy hátfájással küzdő kismama, aki szerint nem szabad edzeni terhesség alatt.
A mozgás a derék- és hátfájdalmon is segíthet.
Fotó: Shutterstock 

Mi a legjobb edzésforma terhesség alatt, illetve mire kell odafigyelni?

A pocak növekedésével máshova helyeződik a súlypont, ami hát- és derékfájdalmat okozhat, ezért az egyik legjobb mozgásforma az erőnléti edzés, amely nagymértékben képes ellensúlyozni a terhesség alatt végbemenő fizikai változások egy részét. Tehát sokkal hatékonyabb megoldást fog biztosítani, mint például a nyújtás vagy egy könnyed séta.

Emellett a terhesség alatti testmozgás nemcsak a várandósság időszakát könnyíti meg, hanem a szülés utáni regenerációra is pozitívan hat.

Ha egy kismama elkezd edzeni, akkor rendkívül fontos a fokozatosság. Emellett ebben az időszakban kiemelt szerephez jut a nyílt és őszinte kommunikáció, hiszen mindenről tájékoztatnia kell az edzőt. Én elsődlegesen kímélő erősítést szoktam ajánlani

– magyarázta a személyi edző, azonban kiemelte: ha az orvos a mozgás felfüggesztését javasolja, illetve bármilyen kompenzáció lép fel, vagy a kliens rosszul érzi magát, azonnal abba kell hagyni a gyakorlatot.

Ezekre a jelekre figyelj:

  • Fájdalom vagy nyomás a medencefenéken
  • Fájdalom vagy nyomás a hasfalban
  • Vizeletszivárgás például futás, tüsszentés vagy nevetés közben

Ha kedvet kaptál egy kis mozgáshoz, akkor tekintsd meg az alábbi videót, és végezd el a gyakorlatsort:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
