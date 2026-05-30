Sokan félnek tőle, pedig rengeteget segíthet: az edző szerint ezért érdemes mozogni várandósság alatt is

Manapság már bizonyítékok támasztják alá, hogy nem csak fizikai szempontból tesz jót, ha valaki elkezd edzeni terhesség alatt, ugyanis számos más előnnyel jár. Ezért nem kell, hogy a várandósság a fizikai hanyatlás időszaka legyen, hiszen a megfelelő mozgás hozzájárulhat a fejlődésedhez. De vajon melyek a legfőbb pozitív hatásai, hogyan kell elkezdeni, és milyen mozgásformák a legjobbak? Ha kíváncsi vagy, olvass tovább!
A terhesség alatti izomtömeg fenntartása nemcsak a fittségben játszik kulcsszerepet, hanem a hosszú távú egészség megőrzésében is, egy nő életének egyik fizikailag legmegterhelőbb időszakában.
A kismamáknak sokkal jobb lesz tőle a közérzetük, emellett az energiaszintjük is növekedni fog. Segítségével elkerülhetik a túlzott súlygyarapodást, illetve a megfelelő gyakorlatok által csökkenhet a derék- és hátfájdalom. És az sem mellékes, hogy javulhat az alvásminőségük
– emelte ki lapunknak a terhesség alatti edzés előnyeit Molnár Evelin, a székesfehérvári Union Fallabda és Fitnesz Centrum személyi edzője.
Továbbá a testmozgás segíthet csökkenteni a várandósság alatti szövődmények kialakulásának kockázatát, illetve növelheti a hüvelyi szülés valószínűségét. Sőt, ha ez mind nem lenne elég, az orvosok szerint akár a koraszülés és az alacsony születési súly valószínűségét is redukálhatja a csecsemőnél.
A pocak növekedésével máshova helyeződik a súlypont, ami hát- és derékfájdalmat okozhat, ezért az egyik legjobb mozgásforma az erőnléti edzés, amely nagymértékben képes ellensúlyozni a terhesség alatt végbemenő fizikai változások egy részét. Tehát sokkal hatékonyabb megoldást fog biztosítani, mint például a nyújtás vagy egy könnyed séta.
Emellett a terhesség alatti testmozgás nemcsak a várandósság időszakát könnyíti meg, hanem a szülés utáni regenerációra is pozitívan hat.
Ha egy kismama elkezd edzeni, akkor rendkívül fontos a fokozatosság. Emellett ebben az időszakban kiemelt szerephez jut a nyílt és őszinte kommunikáció, hiszen mindenről tájékoztatnia kell az edzőt. Én elsődlegesen kímélő erősítést szoktam ajánlani
– magyarázta a személyi edző, azonban kiemelte: ha az orvos a mozgás felfüggesztését javasolja, illetve bármilyen kompenzáció lép fel, vagy a kliens rosszul érzi magát, azonnal abba kell hagyni a gyakorlatot.
Ezekre a jelekre figyelj:
