Kánikula pocakkal – így vészeld át a nyarat várandósan

Nem tudom, kinél hogy volt, de nálam a harmadik trimeszter egybeesett egy olyan nyárral, amikor már reggel nyolckor is úgy éreztem, mintha valaki rám húzott volna egy vastag, meleg takarót. És akkor mindig ott volt a mondat, amit mindenki jó szándékkal mond:
„Igyál sok vizet!”
- Igen, köszönöm. Iszom. És közben próbálok létezni a totálisan felvizesedett bokáim segítségével, hogy testem többi pontjáról már ne is beszéljünk. Augusztusban, az utolsó hónapban voltam és beköszöntött egy nagyon durva kánikula. Azóta tudom, hogy a hőség terhesen kemény dolog.
Terhesen az ember teste amúgy is egyfajta nonstop üzemmódban működik. Gyorsabb a pulzus, nagyobb a vérmennyiség, a hormonok pedig gondoskodnak róla, hogy néha teljesen kiszámíthatatlanul reagáljunk mindenre – így a melegre is. És ehhez jön hozzá a mostanában extrém, betonrohasztó városi hőség. Ha azon szerencsés táborba tartozol, hogy ezekben a nyári időkben vagy kismama, nem csoda, hogy ilyenkor hamarabb elfáradsz, könnyebben megszédülsz, és néha azt érzed: most azonnal le kell ülnöd, bárhol is vagy.
Az egyik legfurcsább élmény az, amikor rájössz, hogy ami korábban teljesen hétköznapi volt – egy bevásárlás, egy rövid séta –, az hirtelen komoly kihívássá válik. A melegben a szervezetünk sokkal gyorsabban veszít folyadékot, és ezt terhesen még inkább megérezzük. Ilyenkor nem csak a szomjúság az, ami jelzi, hogy ideje lassítani. Létezik egy jellegzetes, furcsa, nehéz érzés is, amikor egyszerűen „elfogy az energia”. És ilyenkor nincs hősiesség. Le kell ülni. Meg kell állni. Árnyékot keresni. Külön csodálatos, ha mindezek mellé még egy totyogód is van, vagy akár nagyobbak, akikkel éppen egy szuper nyári programon vesztek részt – ilyenkor is muszáj megpihenned és valahogy megbeszélni a még kicsivel, hogy a leendő legkisebb bent éppen nagyon balhézik a forróság miatt és kell öt perc szünet, egy kis hűsítő víz, egy árnyékos pad.
Szülőként az ember fejében ilyenkor óhatatlanul megjelenik a kérdés:
vajon ez a meleg mennyire hat rá? Mit csinál kánikulában a baba a pocakban? Nem kell pánikba esni, de az biztos, hogy a tartós hőség a szervezetet – és így közvetve a babát is – megterheli. A kiszáradás, a kimerültség, a túlmelegedés mind olyan állapotok, amiket jobb megelőzni, mint utólag kezelni. Ösztönösen, figyelve magad, a saját egyéni határaidat, csak hallgass a testedre – ez utóbbi itt nem üres, „jól hangzó” tanács, hanem konkrét túlélési stratégia. A terhesség és hőség együtt nem feltétlenül jó kombó, ezt mindenki tudja, de elsősorban te ismered a saját tested jelzéseit.
Nálam például teljesen átalakult a napirend. Másképp esélyem sem lett volna kikelni a sötétített szobában lévő, ventilátorral megturbózott kanapémról. Szóval, ha terhesség és hőség, akkor újratervezés szükséges. A délelőtt lett az „élet ideje”, amikor még lehetett intézni dolgokat. Délután? Függöny behúz, ventilátor, túlélő üzemmód. Pihentem. A gyerekekhez átjött a nagyi, vagy apa érkezett korábban haza a munkából, otthon játszottunk és így este, amikor elmúlt a hőség, még egy kicsit ki tudtunk menni együtt. Séta, esti játszótér, fagyizás, minden nap egy apró program, amit még én is bírtam a szimbiotikus-gigantikus pocakos állapottal.
A víz pedig tényleg kulcskérdés – de nem csak az kell. A könnyű ételek, a szellős ruhák (én a viszkózra esküszöm, nem is a pamutra), a lassabb tempó mind segítenek abban, hogy ne érezzük magunkat folyamatosan egy szaunában. És igen, néha az is teljesen rendben van, ha az ember egyszerűen azt mondja: ma inkább nem megyünk sehova.
Terhesen az ember eleve is hajlamos minden apró jelre felnagyítva reagálni. A terhesség és hőség pedig különösen sok probléma forrása lehet.
„Most azért szédülök, mert meleg van?”
„Ez normális, hogy kétszeresére dagadt a bokám egy délután alatt?”
„Elég, ha pihenek, vagy inkább szóljak valakinek, hogy nem vagyok jól?”
A legtöbb esetben a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: ha valami nem esik jól, akkor nem kell erőltetni. Ha valami szokatlan, akkor nem baj, ha rákérdezünk, segítséget kérünk, kontrolláltan tartjuk a helyzetet. Jobb félni, mint megijedni alapon a nyári, melegtől való rosszullétekre is extra figyelmet kell fordítanunk várandósan. Nagyon egyszerűen: Nem kell hősnek lenni. Már úgyis azok vagyunk.
Figyelj a folyadékra – de ne csak akkor, amikor már szomjas vagy.
A melegben könnyű „észrevétlenül” kiszáradni, ezért sokan inkább tudatosan kortyolgatnak egész nap, nem egyszerre próbálják pótolni.
Időzítsd át a napot, amennyire lehet.
A reggeli és az esti órák sokkal élhetőbbek – ilyenkor könnyebb kimozdulni, ügyeket intézni, levegőzni egy kicsit.
Merj lassítani. Tényleg.
Ha úgy érzed, sok, akkor sok. Nem kell bizonyítani senkinek, hogy „bírod még”. A tested most máshogy működik, és ez rendben van.
Keresd az árnyékot és a hűvösebb tereket.
Egy légkondicionált bolt, egy árnyékos park, egy lehúzott redőnyű szoba – néha ezek jelentik a különbséget egy nehéz és egy elviselhető nap között. Végre büntetlenül lóghatsz egész nap egy plázában a totyogóval.
Öltözz „könnyebben”, mint szoktál.
Ha még nem így tennél, vegyél fel szinte egy semmit, nem kell szégyenlősködni, a szellős, világos ruhák nem csak kényelmesebbek, hanem tényleg segítenek abban, hogy ne melegedj túl. Akkor is ha éppen nem vagy bomba formában, ez most le van ejtve.
És ami talán a legfontosabb: extrán és ösztönösen figyeld magad.
Szédülés, erős fáradtság, szokatlan rosszullét esetén azonnal kapcsold be a piros lámpát és pihenj meg, kérj segítséget, jelezd annak, akiben bízol, hogy valami nem kerek.
Egy pillanatra se felejtsd el: a hosszú, forró nyár hamar véget ér, próbáld meg addig az összes fagyizót végigenni a környéken!
