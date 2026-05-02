Kánikula pocakkal – így vészeld át a nyarat várandósan

Nem tudom, kinél hogy volt, de nálam a harmadik trimeszter egybeesett egy olyan nyárral, amikor már reggel nyolckor is úgy éreztem, mintha valaki rám húzott volna egy vastag, meleg takarót. És akkor mindig ott volt a mondat, amit mindenki jó szándékkal mond:

„Igyál sok vizet!”

- Igen, köszönöm. Iszom. És közben próbálok létezni a totálisan felvizesedett bokáim segítségével, hogy testem többi pontjáról már ne is beszéljünk. Augusztusban, az utolsó hónapban voltam és beköszöntött egy nagyon durva kánikula. Azóta tudom, hogy a hőség terhesen kemény dolog.

Amikor a tested már eleve túlórázik

Terhesen az ember teste amúgy is egyfajta nonstop üzemmódban működik. Gyorsabb a pulzus, nagyobb a vérmennyiség, a hormonok pedig gondoskodnak róla, hogy néha teljesen kiszámíthatatlanul reagáljunk mindenre – így a melegre is. És ehhez jön hozzá a mostanában extrém, betonrohasztó városi hőség. Ha azon szerencsés táborba tartozol, hogy ezekben a nyári időkben vagy kismama, nem csoda, hogy ilyenkor hamarabb elfáradsz, könnyebben megszédülsz, és néha azt érzed: most azonnal le kell ülnöd, bárhol is vagy.

Csak egy kis séta lett volna

Az egyik legfurcsább élmény az, amikor rájössz, hogy ami korábban teljesen hétköznapi volt – egy bevásárlás, egy rövid séta –, az hirtelen komoly kihívássá válik. A melegben a szervezetünk sokkal gyorsabban veszít folyadékot, és ezt terhesen még inkább megérezzük. Ilyenkor nem csak a szomjúság az, ami jelzi, hogy ideje lassítani. Létezik egy jellegzetes, furcsa, nehéz érzés is, amikor egyszerűen „elfogy az energia”. És ilyenkor nincs hősiesség. Le kell ülni. Meg kell állni. Árnyékot keresni. Külön csodálatos, ha mindezek mellé még egy totyogód is van, vagy akár nagyobbak, akikkel éppen egy szuper nyári programon vesztek részt – ilyenkor is muszáj megpihenned és valahogy megbeszélni a még kicsivel, hogy a leendő legkisebb bent éppen nagyon balhézik a forróság miatt és kell öt perc szünet, egy kis hűsítő víz, egy árnyékos pad.

A baba odabent kivan a melegtől?

Szülőként az ember fejében ilyenkor óhatatlanul megjelenik a kérdés:

vajon ez a meleg mennyire hat rá? Mit csinál kánikulában a baba a pocakban? Nem kell pánikba esni, de az biztos, hogy a tartós hőség a szervezetet – és így közvetve a babát is – megterheli. A kiszáradás, a kimerültség, a túlmelegedés mind olyan állapotok, amiket jobb megelőzni, mint utólag kezelni. Ösztönösen, figyelve magad, a saját egyéni határaidat, csak hallgass a testedre – ez utóbbi itt nem üres, „jól hangzó” tanács, hanem konkrét túlélési stratégia. A terhesség és hőség együtt nem feltétlenül jó kombó, ezt mindenki tudja, de elsősorban te ismered a saját tested jelzéseit.