Szívfacsaró fotók: így fest 5 hónappal a halála után Dudás Miki sírja

Dudás Miki holttestére január 5-én találtak rá budapesti otthonában, miután egykori kedvese és egy lakatos rátörték az ajtót. A világbajnok kajakozó halálának ügyében hónapokig nyomoztak, de végül nemrég balesetnek minősítették a szörnyű tragédiát, ami sokakat meglepett. Dudás Miki gyermekei anyja, Szigligeti Ivett pedig nem csak az eredményt, de még a történteket sem tudta igazán felfogni, csaknem napi szinten ír erről közösségi oldalain. Ivett persze emellett a temetőbe is rendszeresen kilátogat, ahol kénytelen elhinni, mindez nem csak egy rémálom.
Dudás Miki temetésére több mint 3 héttel a halála után, január 30-án került sor a Pestszentlőrinci temetőben, ahol természetesen a család mellett számos barát, köztük például Csuti, Schobert Norbi Jr., illetve Visváder Tamás és Palácsik Lilla is lerótta tiszteletét. A legmeghökkentőbb azonban az volt, hogy a Dudás Miki és Szigligeti Ivett kislánya, a hatéves Nara is elkísérte utolsó útjára édesapját, míg a kajakozó kisebbik gyermeke, a három és fél éves Miló nem volt jelen. Azóta persze ő is tudomást szerzett a veszteségről, és feltehetően a sírnál is járt, de korából adódóan még valószínűleg nem érti igazán az őt körülvevő gyászt. Ivett azonban mindent megtesz, hogy a gyerekek a lehető legkevésbé sérüljenek és örömmel gondoljanak édesapjukra, így jól lehet, a síron látható három egymást ölelő angyal is a Dudás Miki édesapját, nagyapját és őt magát jelöli, akik fentről vigyáznak a családra.
Természetesen nem csak Ivettet és a gyerekeket, de a sportoló anyukáját is teljesen kikészítette ez a veszteség. Miután Dudás Miki apja, Dudás István tavaly elhunyt, az asszony összeomlott, de fia tartotta benne a lelket, folytatta a családi vállalkozásokat a piacon, és erős támasza volt a családnak. Ám amikor kiderült, hogy ő sincs többé, az édesanyát végleg maga alá temette a gyász és a fájdalom. És bár emiatt az egészségügyi állapota is jelentősen leromlott, azt bizonyára nem mulasztja el, hogy férje, fia és édesapja sírjához kilátogasson, legalábbis a szépen rendben tartott nyughely mindenképpen erről árulkodik.
