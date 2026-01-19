Sokkoló szövődménye is lehet az endometriózisnak – bénulást is okozhat

Az endometriózis minden tizedik nőt érinti. Ez a betegség belső szervi összenövéseket, immunreakciókat, ciklikus fájdalmat és menstruációs zavarokat okozhat. Az elváltozás érintheti a méh izomzatát, a méhen kívüli hasüreget, a belső nemi szerveket, így a petefészket, petevezetékeket, hüvelyfalat és a bélrendszer szöveteinek felszínét is, ám amiről talán eddig még nem hallottál: az ülőideget körülvevő szöveteket sem kerüli el.
Amikor a méh nyálkahártyájához hasonló, úgynevezett endometrium szövetek alakulnak ki a kismedencei üreg nyálkahártyáján, az nyomást gyakorol az idegekre, és kismedencei, csípő- és lábfájdalmat okoz. Ha ez az ülőideget, vagyis az isiászideget is érinti, azt nevezik isiász-endometriózisnak. Az isiászideg a test legnagyobb idege, amely a gerincvelőt köti össze a lábakkal és a lábfejekkel. A gerinc alsó részének mindkét oldalától indulva a combok hátsó részén fut végig egészen a lábfejig. Az isiász-endometriózis erős fájdalmat okozhat, amely időszakosan, hullámzóan kezdődhet, azonban a betegség előrehaladtával krónikussá válhat, és végül állandó és elviselhetetlen kínokhoz, idővel bénuláshoz vezethet.
Az isiász-endometriózis az erős fájdalmon kívül zsibbadást, görcsöket és bizsergő érzést okozhat a hát alsó részén, a csípőben, a fenékben, a combban, a vádliban, a térdben és a lábfejben. Leggyakrabban a láb hátsó részén érezhető a fájdalom, amely kisugárzik egészen a sarokig. A betegség egyéb tünetei hasonlók a normál endometrióziséhoz. Ilyen például a kismedencei fájdalom, szabálytalan menstruáció, erős menstruációs fájdalom, fáradtság, puffadás, hányinger, fájdalmas szexuális együttlét, depresszió és szorongás. A fájdalom általában közvetlenül a menstruáció előtt kezdődik, és több napig is eltarthat. Idővel az epizódok között egyre kevesebb idő telik el, majd a ciklikus fájdalom fokozatosan állandósul. Az isiász-endometriózis szövődménye lehet a lábfej elülső részének nehéz emelése, érzésvesztés, izomgyengeség, valamint a reflexek megváltozása. Mindez rettenetesen megnehezíti a járást, gyakorlatilag lehetetlenné teszi. Ha ezeket a tüneteket észleled, azonnal fordulj orvoshoz! A korai diagnózis kulcsfontosságú, mivel az isiász-endometriózis visszafordíthatatlan idegkárosodáshoz, azzal pedig bénuláshoz is vezethet.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
