Nem csak üdvözöl; ezt figyeli rajtad a légiutas-kísérő beszálláskor

Többet látnak, mint hinnéd – Így szkennelik az utasokat a légiutas-kísérők beszálláskor

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 17:45
Az utazás izgalma sokszor elfeledteti velünk, hogy a repülőgép fedélzetére lépve azonnal górcső alá kerülünk. Érdemes figyelnünk a személyzet reakcióit, hiszen a légiutas-kísérő minden egyes mozdulatunkat és állapotunkat felméri.
Oroszi Rita
Amikor belépsz a repülőgép ajtaján, és mosolygós fogadtatásban részesülsz, nyilván azt gondolod, hogy ez csupán az udvarias vendéglátás része. A valóságban azonban ez egy kritikus biztonsági szűrés. A légiutas-kísérő ugyanis nemcsak köszönti az utasokat, hanem ezalatt a néhány másodperc alatt teljes körű elemzést végez rólunk.

  • Rejtett szűrés: a személyzet a beszállás alatti másodpercekben méri fel az utasok józanságát és mentális állapotát a biztonság érdekében.
  • Szövetségesek: azonnal azonosítják a fizikailag fitt utasokat és az orvosokat, akikre egy esetleges vészhelyzetben segítségként számíthatnak.
  • Kiemelt figyelem: a mosoly mögött kiszűrik a repüléstől félőket és a segítségre szoruló családokat, hogy előre felkészüljenek a segítségre.

Mit figyel üdvözléskor a légiutas-kísérő?

Beszálláskor figyeli a pupillák tágulását, a bizonytalan járást vagy az alkoholos befolyásoltság bármilyen jelét. Egy esetleges vészhelyzetben a gép kiürítésére mindössze 90 másodperc áll rendelkezésre, és egy bódult utas ilyenkor komoly kockázatot jelenthet mind a saját, mind társai épségére. Aki túl részeg vagy zavart, attól akár a felszállást is megtagadhatják a biztonság érdekében.

A személyzet nem csupán a problémás utasokat szűri ki, hanem keresi a potenciális szövetségeseket is. Ha valaki jó fizikai állapotban van, magabiztosan mozog és barátságos, rögtön „potenciális segítőként” könyvelik el. Ők azok, akikre egy kritikus pillanatban számítani lehet a nehéz ajtók kinyitásánál vagy a rend fenntartásánál. Ezzel szemben a szorongó, a repüléstől láthatóan félő utast is azonosítják, hogy tudják: kire kell majd több figyelmet fordítani, vagy kit kell megnyugtatni, ha rázósabbá válik az út. Az agresszív vagy flegma viselkedés szintén azonnali gyanút kelt: a személyzet nem akarja, hogy a munkaidejét felesleges konfliktusok kezelése eméssze fel a biztonsági feladatok helyett.

Rejtett segítség a repülőn

A beszállás során tett apró megjegyzések is sokat számítanak. Ha valaki orvos vagy egészségügyi dolgozó, és ezt jelzi, hatalmas terhet vesz le a személyzet válláról. Bár a filmekben gyakran elhangzik a „van-e orvos a fedélzeten?” kérdés, a statisztikák szerint a tényleges egészségügyi vészhelyzet valójában ritka: mindössze 10-40 ezer utasra jut egyetlen olyan eset, amikor valaki rosszul lesz. Bizonyos légitársaságok külön programokkal is ösztönzik az orvosokat a regisztrációra.

Végül a légiutas-kísérők a családokat is feltérképezik: ki utazik egyedül kisgyerekkel, kinek jöhet jól egy plusz kéz a csomagoknál. Egyetlen mosoly alatt tehát egy egész biztonsági és szolgáltatási stratégia áll össze a fejükben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
