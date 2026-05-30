Többet látnak, mint hinnéd – Így szkennelik az utasokat a légiutas-kísérők beszálláskor

Amikor belépsz a repülőgép ajtaján, és mosolygós fogadtatásban részesülsz, nyilván azt gondolod, hogy ez csupán az udvarias vendéglátás része. A valóságban azonban ez egy kritikus biztonsági szűrés. A légiutas-kísérő ugyanis nemcsak köszönti az utasokat, hanem ezalatt a néhány másodperc alatt teljes körű elemzést végez rólunk.

Mit figyel üdvözléskor a légiutas-kísérő?

Beszálláskor figyeli a pupillák tágulását, a bizonytalan járást vagy az alkoholos befolyásoltság bármilyen jelét. Egy esetleges vészhelyzetben a gép kiürítésére mindössze 90 másodperc áll rendelkezésre, és egy bódult utas ilyenkor komoly kockázatot jelenthet mind a saját, mind társai épségére. Aki túl részeg vagy zavart, attól akár a felszállást is megtagadhatják a biztonság érdekében.

A személyzet nem csupán a problémás utasokat szűri ki, hanem keresi a potenciális szövetségeseket is. Ha valaki jó fizikai állapotban van, magabiztosan mozog és barátságos, rögtön „potenciális segítőként” könyvelik el. Ők azok, akikre egy kritikus pillanatban számítani lehet a nehéz ajtók kinyitásánál vagy a rend fenntartásánál. Ezzel szemben a szorongó, a repüléstől láthatóan félő utast is azonosítják, hogy tudják: kire kell majd több figyelmet fordítani, vagy kit kell megnyugtatni, ha rázósabbá válik az út. Az agresszív vagy flegma viselkedés szintén azonnali gyanút kelt: a személyzet nem akarja, hogy a munkaidejét felesleges konfliktusok kezelése eméssze fel a biztonsági feladatok helyett.

Rejtett segítség a repülőn

A beszállás során tett apró megjegyzések is sokat számítanak. Ha valaki orvos vagy egészségügyi dolgozó, és ezt jelzi, hatalmas terhet vesz le a személyzet válláról. Bár a filmekben gyakran elhangzik a „van-e orvos a fedélzeten?” kérdés, a statisztikák szerint a tényleges egészségügyi vészhelyzet valójában ritka: mindössze 10-40 ezer utasra jut egyetlen olyan eset, amikor valaki rosszul lesz. Bizonyos légitársaságok külön programokkal is ösztönzik az orvosokat a regisztrációra.