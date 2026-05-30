A szép nők átka: a szemmel verés

Nyugodtan mondhatjuk, hogy régen nagyobb biztonságban voltak a nők az irigy tekintetekkel szemben, hiszen akkoriban sokszor csak akkor tűnt fel valakinek a szépsége, ha az illető személyesen megjelent valahol. Míg ma a közösségi média idejében egyetlen fotó akár percek alatt több ezer tekintetet vonhat magára, ami sokszor párosulhat megvetéssel és rosszindulattal. Viszont ami még rosszabb, akár szemmel verés is lehet a következménye. Ugyanis nem minden ember néz kedvesen vagy szeretetteljesen egy szép nőre, sajnos a legtöbben magukban átkokat mondanak vagy negatív energiát küldenek ilyenkor – kezdi Iszet boszorkány főpapnő és mágus.

Visszaüt a rosszindulat!

Akadnak hölgyek, akiknek annyira erős a kisugárzásuk, hogy azonnal mindenki figyelmét felkeltik, ahogy belépnek egy helységbe. Még csak az sem kell, hogy tökéletes legyen az alakjuk vagy különleges az öltözékük, egyszerűen csak megkapó jelenségek. Ezzel persze rengeteg nőből elismerés helyett inkább félelmet, versengést és féltékenységet váltanak ki. Pontosan ilyenkor „születik meg” a szemmel verés akár tudattalanul is, de sokszor szándékosan. Az irigykedő tekintetek, a rosszindulatú gondolatok és az esetlegesen kimondott mondatok, például a „Fene egye meg, hogy ilyen jól néz ki!” vagy „Tuti, hogy csak csinos viszont nem túl okos!” mind mérgezőek. Akik pedig elkövetik, nem is sejtik, hogy mennyire veszélyes dolog mindez. Ugyanis a negatív energiák nemcsak azt a személyt gyengítik, akinek szánják, hanem visszafordulnak, és felemésztik azt is, akitől érkezett. A legveszélyesebb energiák azok, amiket irigységből küldenek.

Látható következmények

De mégis milyen hatással bír egy szemmel verés? Szinte ugyanolyan, mint egy átok. Például az illetőnél jelentkezhet folyamatos levertség, elkezdhetnek megromlani a kapcsolatai, vagy úgy érezheti mintha eltünedeznének körülötte az emberek, távol maradnának az ismerősök. Mintha elkerülné a szerencse, és sorozatosan baj érné még a legapróbb teendőiben is. Ám ami sokkal rosszabb, az az, hogy az egészségében is károkat okozhat, és főleg olyan betegségek jelentkezhetnek, amiknek külső nyomai is vannak, például bőrrel vagy hajjal kapcsolatos problémák. Súlyosabb esetben pedig mindenféle olyan női gond, ami hatással van a szépségre vagy külsőleg látható jelei vannak.