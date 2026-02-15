Nem is gondolnád, mennyi előnyöd származhat a terhesség alatti együttlétből

Míg egyes kismamák odáig vannak a szeretkezésért, másokat egyáltalán nem hoz lázba. Amennyiben neked is hiányzik az együttlét terhesség alatt, eláruljuk, hogy mikor szabad és mikor nem, illetve hogy milyen pozitív hatásokkal járhat.
Dr. Oluwatosin Goje szülész-nőgyógyász szerint az együttlét teljesen biztonságos a várandósság alatt, kivéve, ha az orvosod megtiltja. Amennyiben azonban a terhesség korai szakaszában fájdalom gyötör, esetleg vérzel, akkor mindenképpen várj az együttléttel az első orvosi vizsgálatig.
Általában az a tanácsom, hogy addig érdemes mellőzni a szeretkezést, amíg az orvos meg nem vizsgálja a méhnyakat, vagy ultrahangvizsgálatot nem végez
– magyarázta Dr. Goje, és hozzátette, „amint a szakember eloszlatja az aggályokat, a kismama visszatérhet a normális nemi élethez.”
A terhesség alatti együttlétből számtalan előnyöd származhat, íme a lista!
Kielégítőbb lehet, mint valaha
Egyes nőknek életük legnagyobb élményében lehet része.
Ez annak köszönhető, hogy a nemi szervek vérellátása fokozódik, ami által rendkívül érzékennyé válnak
– emelete ki a szülész-nőgyógyász. Emellett az együttlét alatt oxitocin szabadul fel a szervezetben, egyfajta boldogsághormon, amely nagy szerepet játszik a bizalom, a vonzalom és a romantikus kötődés kialakításában.
Segít csökkenteni a vérnyomást
Több korábbi kutatás is alátámasztotta, hogy a szeretkezés jó hatással van a vérnyomásra, és ez nem mellékes, hiszen a terhesség alatti magas vérnyomás veszélyes lehet az anyára és a babára nézve is.
Képes redukálni a fájdalmat
Az orvosok azt javasolják, hogy a várandós nők próbálják elkerülni a szükségtelen gyógyszereket, például a fájdalomcsillapítókat. Tehát, ha lüktet a fejed, akkor a pirula helyett inkább bújj ágyba a kedveseddel.
Mély álomba ringat
Bár köztudott, hogy a pihentető alvás elengedhetetlen az egészséges élethez, azonban a kismamáknak erre még nagyobb szükségük van. Egy kis hancúrozás pedig segít abban, hogy úgy aludj, mint a bunda, ami valódi áldás lehet a terhesség alatt.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témával kapcsolatban:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.