Nem is gondolnád, mennyi előnyöd származhat a terhesség alatti együttlétből

Míg egyes kismamák odáig vannak a szeretkezésért, másokat egyáltalán nem hoz lázba. Amennyiben neked is hiányzik az együttlét terhesség alatt, eláruljuk, hogy mikor szabad és mikor nem, illetve hogy milyen pozitív hatásokkal járhat.

Felfedjük, miért olyan hasznos az együttlét terhesség alatt!

Fotó: 123RF

Általánosságban elmondható, hogy a terhesség alatti együttlét biztonságos.

Az orvos szerint azonban érdemes várni a szeretkezéssel az első vizsgálatig.

Amennyiben az együttlét megengedett, rengeteg előnyöd származhat belőle.

Megengedett az együttlét terhesség alatt? Az orvos válaszol

Dr. Oluwatosin Goje szülész-nőgyógyász szerint az együttlét teljesen biztonságos a várandósság alatt, kivéve, ha az orvosod megtiltja. Amennyiben azonban a terhesség korai szakaszában fájdalom gyötör, esetleg vérzel, akkor mindenképpen várj az együttléttel az első orvosi vizsgálatig.

Általában az a tanácsom, hogy addig érdemes mellőzni a szeretkezést, amíg az orvos meg nem vizsgálja a méhnyakat, vagy ultrahangvizsgálatot nem végez

– magyarázta Dr. Goje, és hozzátette, „amint a szakember eloszlatja az aggályokat, a kismama visszatérhet a normális nemi élethez.”

Íme a terhesség alatti együttlét előnyei – Hidd el, nem fogod megbánni

A terhesség alatti együttlétből számtalan előnyöd származhat, íme a lista!

Kielégítőbb lehet, mint valaha

Egyes nőknek életük legnagyobb élményében lehet része.

Ez annak köszönhető, hogy a nemi szervek vérellátása fokozódik, ami által rendkívül érzékennyé válnak

– emelete ki a szülész-nőgyógyász. Emellett az együttlét alatt oxitocin szabadul fel a szervezetben, egyfajta boldogsághormon, amely nagy szerepet játszik a bizalom, a vonzalom és a romantikus kötődés kialakításában.

Amennyiben az orvosnak nincs ellenjavallata, irány az ágy!

Fotó: 23RF

Segít csökkenteni a vérnyomást

Több korábbi kutatás is alátámasztotta, hogy a szeretkezés jó hatással van a vérnyomásra, és ez nem mellékes, hiszen a terhesség alatti magas vérnyomás veszélyes lehet az anyára és a babára nézve is.

Képes redukálni a fájdalmat

Az orvosok azt javasolják, hogy a várandós nők próbálják elkerülni a szükségtelen gyógyszereket, például a fájdalomcsillapítókat. Tehát, ha lüktet a fejed, akkor a pirula helyett inkább bújj ágyba a kedveseddel.