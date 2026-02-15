Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Georgina, Kolos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Egy kismama és szerelme, akik szerint megengedett az együttlét terhesség alatt is.

Nem is gondolnád, mennyi előnyöd származhat a terhesség alatti együttlétből

szex
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 20:15
együttlétterhességkismamavárandós
A kismamák az idejük nagy részét azzal töltik, hogy mindent igyekeznek kerülni, ami a babának árthat. Ilyenkor jut sokaknak eszébe az is, hogy megengedett-e az együttlét terhesség alatt? Most felfedjük, hogy milyen előnyökre tehetsz szert általa!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Míg egyes kismamák odáig vannak a szeretkezésért, másokat egyáltalán nem hoz lázba. Amennyiben neked is hiányzik az együttlét terhesség alatt, eláruljuk, hogy mikor szabad és mikor nem, illetve hogy milyen pozitív hatásokkal járhat.

Egy boldog pár, aki azon töri a fejét, hogy biztonságos-e az együttlét terhesség alatt.
Felfedjük, miért olyan hasznos az együttlét terhesség alatt!
Fotó: 123RF
  • Általánosságban elmondható, hogy a terhesség alatti együttlét biztonságos.
  • Az orvos szerint azonban érdemes várni a szeretkezéssel az első vizsgálatig.
  • Amennyiben az együttlét megengedett, rengeteg előnyöd származhat belőle.

Megengedett az együttlét terhesség alatt? Az orvos válaszol

Dr. Oluwatosin Goje szülész-nőgyógyász szerint az együttlét teljesen biztonságos a várandósság alatt, kivéve, ha az orvosod megtiltja. Amennyiben azonban a terhesség korai szakaszában fájdalom gyötör, esetleg vérzel, akkor mindenképpen várj az együttléttel az első orvosi vizsgálatig.

Általában az a tanácsom, hogy addig érdemes mellőzni a szeretkezést, amíg az orvos meg nem vizsgálja a méhnyakat, vagy ultrahangvizsgálatot nem végez

– magyarázta Dr. Goje, és hozzátette, „amint a szakember eloszlatja az aggályokat, a kismama visszatérhet a normális nemi élethez.”

Íme a terhesség alatti együttlét előnyei – Hidd el, nem fogod megbánni

A terhesség alatti együttlétből számtalan előnyöd származhat, íme a lista!

Kielégítőbb lehet, mint valaha

Egyes nőknek életük legnagyobb élményében lehet része.

Ez annak köszönhető, hogy a nemi szervek vérellátása fokozódik, ami által rendkívül érzékennyé válnak

 – emelete ki a szülész-nőgyógyász. Emellett az együttlét alatt oxitocin szabadul fel a szervezetben, egyfajta boldogsághormon, amely nagy szerepet játszik a bizalom, a vonzalom és a romantikus kötődés kialakításában.

Várandós nő, aki azon gondolkozik, hogy jót tesz-e az együttlét terhesség alatt.
Amennyiben az orvosnak nincs ellenjavallata, irány az ágy!
Fotó: 23RF

Segít csökkenteni a vérnyomást

Több korábbi kutatás is alátámasztotta, hogy a szeretkezés jó hatással van a vérnyomásra, és ez nem mellékes, hiszen a terhesség alatti magas vérnyomás veszélyes lehet az anyára és a babára nézve is.

Képes redukálni a fájdalmat

Az orvosok azt javasolják, hogy a várandós nők próbálják elkerülni a szükségtelen gyógyszereket, például a fájdalomcsillapítókat. Tehát, ha lüktet a fejed, akkor a pirula helyett inkább bújj ágyba a kedveseddel.

Mély álomba ringat

Bár köztudott, hogy a pihentető alvás elengedhetetlen az egészséges élethez, azonban a kismamáknak erre még nagyobb szükségük van. Egy kis hancúrozás pedig segít abban, hogy úgy aludj, mint a bunda, ami valódi áldás lehet a terhesség alatt.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a témával kapcsolatban:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu