Már eldőlt, ki nyeri a BL-t: egyértelmű üzenetet küldtek a szurkolók a Ligetből

Javában hangoltak a szurkolók az esti Bajnokok Ligája budapesti döntője előtt, és láthatóan a rendőrök is nagyon készültek, ami nem alaptalan, hiszen a PSG és az Arsenal szimpatizánsai egyaránt hatalmas számban érkeztek a mérkőzésre. Íme, hogyan vélekednek a szurkolók a BL-döntő előtt!

Budapest, a futball fővárosa lett egy napra

A Bajnokok Ligája döntője ugyan este hatkor kezdődődött, de Budapest már órákkal a kezdősípszó előtt futball-lázban égett. A Hősök terén, a Városligetben és a Vajdahunyad vára környékén is több ezer szurkoló gyűlt össze, hogy együtt hangolódjon az év egyik legjobban várt klubfutball-eseményére. A szurkolói zónák már a délutáni órákra megteltek élettel. Francia, angol és a világ számos pontjáról érkező drukkerek lepték el a fővárost. Budapest utcáin sétálva mindenütt érezhető volt az izgatottság. Folyamatosan szóltak a szurkolói rigmusok. A tömeg percről percre nőtt, ahogy közeledett a kezdés időpontja.

Így várták a szurkolók a BL-döntőt Budapesten

A PSG drukkerei közül többen úgy vélik, hogy elérkezett újra az a pillanat, amelyre vártak: hogy megnyerjék az európai kupasorozatot. A szurkolói zónában egy magyar PSG-drukkerrel, Bencével is találkoztunk, aki barátnőjével, Viviennel érkezett a Városligetbe.

Egy 2–0-t belőnék a PSG-nek. Az ellenfelet nem szabad lesajnálni, de szerintem PSG-győzelem lesz

– mondta magabiztosan Bence, aki szerint ugyanakkor az ellenfél sem fogja könnyen adni magát.

Az Arsenal magyar hívei ugyanakkor abban bíznak, hogy inkább az ő csapatuk érhet a csúcsra. Péter, egy magyar Arsenal-szurkoló bár reálisan értékelte az erőviszonyokat, azonban mégis szívből reménykedik csapata sikerében.

A PSG-t esélyesebbnek érzem, de az én csapatomat szeretném, hogy nyerjen. Nekünk ez egy nagyon fontos győzelem lenne, és sokat jelentene számunkra

– fogalmazott.

Bár az Arsenal-drukkerek közül sokan elismerték a PSG erejét, azonban bíznak abban, hogy végül a kedvenceik képesek lehetnek meglepetést okozni a döntőben.

Bár sokan a PSG-t tartják esélyesebbnek, de egy Bl-döntőben bármi megtörténhet. És a csapatunk az egész szezonban megmutatta, hogy képes felvenni a versenyt a legjobb csapatokkal. Én hiszek benne, hogy ma este meglepetést okozhatunk.

– vallotta be Scott. Mások, szintén a londoni klub szurkolói szerint az idei szezonban megérdemelnék a legnagyobb európai trófeát.