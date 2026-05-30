Már eldőlt, ki nyeri a BL-t: egyértelmű üzenetet küldtek a szurkolók a Ligetből

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 18:10
Eljött a BL-döntő napja, szurkolók tízezrei vonulnak a fővárosban. Legkésőbb este kilenc óra körül kiderül, hogy az Arsenal vagy a Paris Saint-Germain nyeri meg a legrangosabb európai kupatrófeát. Így vélekednek a szurkolók a BL-döntő előtt!

Javában hangoltak a szurkolók az esti Bajnokok Ligája budapesti döntője előtt, és láthatóan a rendőrök is nagyon készültek, ami nem alaptalan, hiszen a PSG és az Arsenal szimpatizánsai egyaránt hatalmas számban érkeztek a mérkőzésre. Íme, hogyan vélekednek a szurkolók a BL-döntő előtt!

Fotó: MW / Bors

Budapest, a futball fővárosa lett egy napra 

A Bajnokok Ligája döntője ugyan este hatkor kezdődődött, de Budapest már órákkal a kezdősípszó előtt futball-lázban égett. A Hősök terén, a Városligetben és a Vajdahunyad vára környékén is több ezer szurkoló gyűlt össze, hogy együtt hangolódjon az év egyik legjobban várt klubfutball-eseményére. A szurkolói zónák már a délutáni órákra megteltek élettel. Francia, angol és a világ számos pontjáról érkező drukkerek lepték el a fővárost. Budapest utcáin sétálva mindenütt érezhető volt az izgatottság. Folyamatosan szóltak a szurkolói rigmusok. A tömeg percről percre nőtt, ahogy közeledett a kezdés időpontja. 

Fotó: MW / Bors

Így várták a szurkolók a BL-döntőt Budapesten 

A PSG drukkerei közül többen úgy vélik, hogy elérkezett újra az a pillanat, amelyre vártak: hogy megnyerjék az európai kupasorozatot. A szurkolói zónában egy magyar PSG-drukkerrel, Bencével is találkoztunk, aki barátnőjével, Viviennel érkezett a Városligetbe. 

Egy 2–0-t belőnék a PSG-nek. Az ellenfelet nem szabad lesajnálni, de szerintem PSG-győzelem lesz 

– mondta magabiztosan Bence, aki szerint ugyanakkor az ellenfél sem fogja könnyen adni magát. 

Az Arsenal magyar hívei ugyanakkor abban bíznak, hogy inkább az ő csapatuk érhet a csúcsra. Péter, egy magyar Arsenal-szurkoló bár reálisan értékelte az erőviszonyokat, azonban mégis szívből reménykedik csapata sikerében. 

A PSG-t esélyesebbnek érzem, de az én csapatomat szeretném, hogy nyerjen. Nekünk ez egy nagyon fontos győzelem lenne, és sokat jelentene számunkra

 – fogalmazott. 

Fotó: MW / Bors

Bár az Arsenal-drukkerek közül sokan elismerték a PSG erejét, azonban bíznak abban, hogy végül a kedvenceik képesek lehetnek meglepetést okozni a döntőben.

Bár sokan a PSG-t tartják esélyesebbnek, de egy Bl-döntőben bármi megtörténhet. És a csapatunk az egész szezonban megmutatta, hogy képes felvenni a versenyt a legjobb csapatokkal. Én hiszek benne, hogy ma este meglepetést okozhatunk.

– vallotta be Scott. Mások, szintén a londoni klub szurkolói szerint az idei szezonban megérdemelnék a legnagyobb európai trófeát. 

Focilázban égő szurkoló a Hősök terén
Fotó: MW / Bors

A francia csapat külföldi hívei ugyancsak bizakodóan nyilatkoztak.

Ez a keret most egységesebb, mint valaha. Tisztelem az Arsenalt, de szerintem ma este a PSG fogja felemelni a trófeát.

– véli Daniel. 

Fotó: MW / Bors

Fergeteges hangulat előzte meg a mérkőzést

Folyamatosan szóltak az énekek, lobogtak a zászlók, és szinte mindenki készített fotókat vagy videókat, hogy megörökítse az emlékeit. A két csapat drukkerei közül pedig sokan úgy fogalmaztak: a mérkőzés eredményétől függetlenül már az is különleges élmény, hogy részesei lehetnek a döntőnek. 

 

