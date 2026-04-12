Görcsöl vagy merev? Ez a különbség az izommerevség és az izomgörcs között

Az izommerevség és izomgörcs két eltérő fogalom.

A kétprobléma hasonló izmokat érint.

Mindegyik mozgásszervi gond megelőzhető.

Változatos módon kezelhetjük a kialakult állapotokat.

Fontos tudni, hogy az izommerevség és izomgörcs két teljesen más probléma, a köztudatban mégis gyakran összekeverjük azokat, vagy éppen szinonimaként használjuk a kifejezéseket. Cikkünkben ezúttal utánajártunk a különbségeknek, és annak is, mit tehetünk, ha izomgörcsöt vagy izommerevséget tapasztalunk.

Az izommerevség és izomgörcs megkeserítheti a mindennapokat, így érdemes tenni azért, hogy minél ritkábban jelentkezzen.

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Minden, amit az izommerevségről és izomgörcsről tudni érdemes

Mit jelent az izommerevség?

Az izommerevség egy olyan állapot neve, amikor az izmok megfeszülnek és ezért merevnek érezzük azokat. Lassan alakul ki, jellemzően inaktív életmód, az izmok és a test hosszú idejű változatlan helyzetben tartása, továbbá túlzott terhelés vagy stressz idézi elő. Az izommerevség tünetei a tompa fájdalom, valamint kellemetlen és kényelmetlen érzés az adott izomban vagy izmokban, amelyeket ha pihentetünk, a panaszok is enyhülhetnek. A tartósabban fennálló izommerevség nyugalmi állapotban is érezhető.

Melyek az izomgörcs okai?

Az izomgörcs már egy hirtelen megjelenő erőteljes izom-összehúzódás. Főként valamilyen fizikai megterhelés, elektrolit-egyensúlyhiány és az annak következtében fellépő dehidratált állapot, vagy a bemelegítés és nyújtás hiánya idézheti elő. Az izomgörcs tünetei az intenzív, görcsös, erős fájdalom, amely az összehúzódás megszűnése után rögtön enyhül. Jellemzően rövid ideig tart és hamar elmúlik.

Milyen izmokat érint az izommerevség?

Izommerevség több helyen is jelentkezhet a testünkben attól függően, hogy hol kap terhelést, vagy mely területet mozgatjuk kevésbé. Az ülő munka és a rossz testtartás a háti izmokban és a nyakban generálhat problémát, a vállöv cipekedés hatására is merevvé válhat, a hátsó combizmok pedig az inaktív életmódot sínylik meg leginkább.

Milyen izmokat érint az izomgörcs?

Gyakori a vádli izmait érintő görcs, amit sportolás közben, de akár alvás alatt is megtapasztalhatunk. Intenzív terhelés és dehidratáltság miatt a lábszár és a hát izmai is görcsössé válhatnak, utóbbi esetben a stressz is kiválthatja a panaszokat.