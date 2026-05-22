Elhunyt párja látogatta meg Évát? „Hajnalban magától felkapcsolódott a lámpa a férjem halála után”

Vajon valóban csak szellem állhat a háttérben, ha egy lakásban furcsa elektromos történések zajlanak? A paranormális jelenségek mögött a parapszichológia szerint sokszor nem túlvilági erők, hanem az emberi idegrendszer és a trauma által kiváltott bioelektromos energia húzódhat meg. Éva igaz története valószínűleg éppen ezt bizonyítja.

Paranormális jelenségek történtek a férj halála után.

Éva és Tibor 30 éven át éltek együtt, a feleség képtelen volt feldolgozni a férje halálát.

Paranormális jelenségeket tapasztalt a házban, ezért kamerákat is felszereltek.

Tudományos magyarázat a szellemjárásra.

Így segített a gyászfeldolgozás Éván.

A család eleinte azt hitte, csak a gyász beszél belőle – nem hittek a paranormális jelenségben

A 63 éves Éva élete egyik napról a másikra omlott össze, amikor férje, Tibor váratlanul elhunyt. A pár több mint harminc éven át élt együtt, és annyira összeszoktak, hogy szinte ugyanabban a ritmusban, szimbiózisban léteztek. A tragédia után azonban furcsa dolgok kezdtek történni az asszony otthonában.

Több hajnali órán is arra ébredtem, hogy ég a hálószobai kislámpa. Volt, hogy csak pislákolt, máskor teljes fényerővel világított, pedig biztos voltam benne, hogy lefekvés előtt lekapcsoltam

– mesélte Éva.

A legkülönösebb az egészben az volt, hogy Tibor életében rendszeresen hajnali 3 óra körül kelt fel – ilyenkor kapcsolta fel a lámpát, majd kiment a mosdóba. Éva szerint annyira megszokta ezt az éjszakai rutint, hogy férje halála után is ösztönösen ezekben az órákban riadt fel. Amikor először beszélt a családjának a történtekről, senki sem hitt neki. A hozzátartozók úgy gondolták, hogy a gyász és a trauma miatt Éva egyszerűen mindenhol a férjét látja, és a fájdalom miatt képzelődik. Attól is féltek, hogy az asszony egyedül maradva lelkileg teljesen összeomlik, esetleg váratlanul rosszul lesz : a család végül – Éva beleegyezésével – kamerákat szerelt fel a lakásban a paranormális jelenségek felderítésére.

Arra azonban senki sem számított, hogy a felvételek valóban rögzíteni fogják az édesanya által elmesélt hátborzongató jelenséget.