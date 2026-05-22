Elhunyt párja látogatta meg Évát? „Hajnalban magától felkapcsolódott a lámpa a férjem halála után”

Vajon valóban csak szellem állhat a háttérben, ha egy lakásban furcsa elektromos történések zajlanak? A paranormális jelenségek mögött a parapszichológia szerint sokszor nem túlvilági erők, hanem az emberi idegrendszer és a trauma által kiváltott bioelektromos energia húzódhat meg. Éva igaz története valószínűleg éppen ezt bizonyítja.
A 63 éves Éva élete egyik napról a másikra omlott össze, amikor férje, Tibor váratlanul elhunyt. A pár több mint harminc éven át élt együtt, és annyira összeszoktak, hogy szinte ugyanabban a ritmusban, szimbiózisban léteztek. A tragédia után azonban furcsa dolgok kezdtek történni az asszony otthonában.
Több hajnali órán is arra ébredtem, hogy ég a hálószobai kislámpa. Volt, hogy csak pislákolt, máskor teljes fényerővel világított, pedig biztos voltam benne, hogy lefekvés előtt lekapcsoltam
– mesélte Éva.
A legkülönösebb az egészben az volt, hogy Tibor életében rendszeresen hajnali 3 óra körül kelt fel – ilyenkor kapcsolta fel a lámpát, majd kiment a mosdóba. Éva szerint annyira megszokta ezt az éjszakai rutint, hogy férje halála után is ösztönösen ezekben az órákban riadt fel. Amikor először beszélt a családjának a történtekről, senki sem hitt neki. A hozzátartozók úgy gondolták, hogy a gyász és a trauma miatt Éva egyszerűen mindenhol a férjét látja, és a fájdalom miatt képzelődik. Attól is féltek, hogy az asszony egyedül maradva lelkileg teljesen összeomlik, esetleg váratlanul rosszul lesz : a család végül – Éva beleegyezésével – kamerákat szerelt fel a lakásban a paranormális jelenségek felderítésére.
Arra azonban senki sem számított, hogy a felvételek valóban rögzíteni fogják az édesanya által elmesélt hátborzongató jelenséget.
A kamera több alkalommal is rögzítette, ahogy az érintőkapcsolós lámpa magától felvillan, vagy vibrálni kezd a hálószobában az éjszaka közepén – míg Éva aludt. A család ekkor kezdett igazán megrémülni. A történet később még furcsább fordulatot vett: egyik éjjel Éva lánya is ott aludt a házban, és saját szemével látta a villódzó fényt.
Akkor már én is nagyon megijedtem. Addig azt hittem, anya csak rossz lelkiállapotban van, de amikor megláttam a lámpát, teljesen lefagytam
– idézte fel később.
A család innentől kezdve egyre inkább attól tartott, hogy Tibor szelleme maradt ott a házban. Végül azonban mégis elvetették ezt a lehetőséget, hiszen egyetlen különös jelenség ugyanis a vibráló fény volt: nem mozdultak el tárgyak, nem hallottak sem hangokat, sem lépteket, és semmilyen más klasszikus „kísértetjelenséget” nem tapasztaltak a házban.
A parapszichológia a szellemjárás helyett egészen más magyarázatot ad az ilyen jelenségekre. Szakértők szerint egy súlyos trauma után az ember idegrendszere rendkívül érzékeny állapotba kerülhet. A gyász, a sokk és az állandó stressz olyan neurológiai változásokat idézhet elő, amelyek extrém pszichés energiákat szabadíthatnak fel – ezt a pszichológia poszttraumás stresszként ismeri. Egyes kutatások szerint ezek az idegrendszeri változások akár az elektromos eszközökre is hatással lehetnek.
Az emberi agy és az idegrendszer ugyanis folyamatos elektromos aktivitást produkál, amit EEG-vizsgálatokkal ma már pontosan mérni is lehet. A szív működése szintén elektromos impulzusokat vált ki, ezt EKG-val figyelik az orvosok. Parapszichológiai kutatások szerint extrém traumák és érzelmi sokk hatására ezek a bioelektromos impulzusok szokatlan módon felerősödhetnek.
Elképzelhető, hogy bizonyos elektromos eszközök – például érintőkapcsolós lámpák – reagálhatnak is ezekre a bioelektromos energiákra. Lehetséges, hogy Éva tudatalatti, gyász miatt kialakuló feszültsége pszichokinetikus energiát hozott létre, és az idézte elő a lámpa működését. A legérdekesebb rész azonban az, hogy Éva és férje idegrendszere hosszú évtizedek alatt szinte teljesen összehangolódott egymással. Egy több évtizedes kapcsolatban az ember szervezete átveszi a másik ritmusát, szokásait, ébredési ciklusait is. Ez olyan mély beidegződéssé válhat, hogy a test még a másik halála után is ugyanabban a ritmusban működik.
Vagyis valószínűleg nem egy szellem kapcsolta fel újra és újra a villanyt, hanem az asszony agyhullámai okozhatták a különös jelenséget.
Talán nem is Tibor szelleme volt ott… hanem a hiányát éreztem annyira erősen, hogy még a körülöttem lévő világra is hatást gyakorolt
– mondta később Éva, miután idővel, a gyászfolyamat után elmaradtak a bizarr esetek.
Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.