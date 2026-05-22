Előre látta a Covid-járványt is: újabb pusztító vírus csap le az emberiségre a jós szerint

Nicolas Aujula neve évekkel ezelőtt fénysebességgel kezdett terjedni az interneten, miután még a világjárvány előtt megosztotta, hogy konkrét látomásai voltak a Coviddal kapcsolatban. Most újabb előrejelzésekkel állt elő. Szerinte egy vírus 2026-ban nagy pusztítást végezhet majd.
A 39 éves Nicolas Aujula 17 éves korában tapasztalta meg először természetfeletti képességeit. Elmondása szerint egy mély transzállapotban olyan élénk látomásai voltak, amelyekben korábbi életeit látta. Egyiptomi királynőként, himalájai apácaként, kínai varrónőként és afrikai sámánként is feltűnt a jelenésekben. Az élmény pedig teljesen megváltoztatta az egész életét. Röviddel később otthagyta az iskolát, és hipnoterápiával, illetve regressziós módszerekkel (múltbéli életek feltárásával) kezdett foglalkozni. Mára rengeteget tanult és tapasztalt a tematikában, és tudatosan értelmezi intuícióit, látomásait, amelyek belső hangokon keresztül és szimbólumok formájában érkeznek hozzá.
Aujula, aki a koronavírus közeledését is előre látta, most azt közölte követőivel, hogy 2026 egyik legnyugtalanítóbb eseménye egy betegség lesz, amely az aneurizmához hasonló tüneteket okoz majd. Ennél pontosabb részleteket nem árult el, de úgy fogalmazott: az emberek az egész világon félelemmel figyelik majd a betegség lefolyását.
De nemcsak egy új vírustól intette óva az embereket. A jövendőmondó földrengéseket és vulkáni aktivitást jósolt Törökország, Görögország és több ázsiai térség környékére is. Egy másik látomásában elektromos szikrákat és elsötétülő városokat látott, amiket egy tomboló viharhullámhoz kapcsolt.
A médium szerint újabb utazási korlátozásokra is számíthatunk idén, de azt nem részletezte, pontosan milyen események miatt hozzák ezeket a döntéseket.
A médium követői szerint Nicolas Aujula korábban több eseményt is pontosan megjósolt. Nem véletlenül tett szert ekkora követőtáborra. Kritikusai viszont úgy látják, a látomások mind épp elég homályosak és általánosak ahhoz, hogy később rengeteg eseményre rá lehessen húzni őket. Az biztosan sokat segít hírnevének, hogy az elmúlt évek eseményei után nehéz olyan állítással előhozakodnia, amiről az emberek azt gondolnák: teljesen lehetetlen.
