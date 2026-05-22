Újraindítják a legendás Poirot-sorozatot: de ki alakítja a legendás detektívet?

Hatalmas bejelentést tett a BBC: újraindítják a legendás Poirot-sorozatot. Agatha Christie ikonikus detektívje hosszú évek után visszatér a képernyőre, a hír pedig teljesen felrobbantotta az internetet. A rajongók egyszerre izgatottak és nyugtalanok, hiszen sokan attól tartanak, hogy lehetetlen lesz felülmúlni David Suchet emlékezetes alakítását.

Poirot visszatér: a BBC bejelentette, hogy újraindítja Agatha Christie legendás detektívjének történetét

Poirot visszatér, de ki lesz Agatha Christie legendás detektívje?

A BBC hivatalosan is bejelentette hogy Poirot visszatér. A brit csatorna megszerezte Agatha Christie történeteinek televíziós jogait és a tervek szerint a produkció akár három évadon keresztül is futhat. Az első részek várhatóan 2027 második felében érkeznek. A BBC állítólag komoly összeget fizetett a jogokért, mivel több streaming platform és televíziós társaság is szerette volna megszerezni a projektet. Az előkészületek már javában zajlanak, de egyelőre még nem tudni, ki lesz David Suchet utódja. Külföldi lapok szerint a készítők modernebb és fiatalosabb karakterként mutathatják be a detektívet, ami már most megosztotta a rajongókat. Sokan attól félnek, hogy az új sorozat túlságosan eltávolodik majd az eredeti hangulattól.

David Suchet a Poirot összes létező történetét megfilmesítette

David Suchet neve örökre összeforrt Poirot karakterével

1989-ben indult Agatha Christie: Poirot-ja, ami máig az egyik legsikeresebb krimisorozatnak számít. David Suchet huszonöt éven keresztül alakította Hercule Poirot karakterét, és sok néző számára örökre ő marad az 'igazi' belga detektív. Elegáns stílusa, különc személyisége és legendás 'kis szürke agysejtjei' világszerte rajongók millióit hódították meg. David Suchet Poirot alakítását a kritikusok is rendszeresen méltatták. Sokan úgy vélik, annyira összeforrt a karakterrel, hogy szinte lehetetlen lesz bárkinek átvennie a helyét. A színész mindig is elképesztő alapossággal készült a szerepre. Korábbi interjúiban elárulta, hogy részletesen tanulmányozta Agatha Christie könyveit, hogy pontosan megértse Poirot személyiségét, járását és beszédstílusát. Sokan úgy vélik, hogy amíg James Bond-ból vagy Sherlock Holmes-ból több ikonikus változat is létezik, Poirot esetében csak egy van.