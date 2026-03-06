5:2 diéta: ezért működik sokaknál az időszakos böjt

Mit érdemes enni az 5:2 diéta alatt?

A kiegyensúlyozott táplálkozás szabályait fontos betartani a nem böjti napokon is:

sok zöldség és gyümölcs

teljes kiőrlésű gabonák

hüvelyesek

halak

olajos magvak

kevesebb feldolgozott, cukros, sós étel.

A böjti napokon különösen érdemes fehérjében és rostban gazdag ételeket választani, mert ezek hosszabb ideig teltségérzetet adnak. Például egy zöldségleves, egy tojásos fogás vagy egy adag grillezett hal salátával beleférhet az 500–600 kalóriás keretbe. Sokan tapasztalnak ezeken a napokon fáradtságot, ingerlékenységet vagy erősebb éhséget. Segíthet, ha a két böjtnap között legalább egy normál étkezésű nap van.

Kinek nem ajánlott az 5:2 diéta?

Az 5:2 diéta egészséges felnőttek számára általában biztonságos, de vannak kivételek.

Nem javasolt:

cukorbetegség vagy alacsony vércukorszint esetén

alultápláltság esetén

evészavarok esetén

várandósság és szoptatás alatt

gyermek- és serdülőkorban.

Krónikus betegség vagy rendszeres gyógyszerszedés esetén érdemes orvossal egyeztetni, különösen akkor, ha a gyógyszert étkezéshez kell kötni.

Mi lehet a fenntarthatóbb út?

Az 5:2 diéta segíthet a fogyásban, főleg rövid távon. A kérdés inkább az, hogy hosszú távon beilleszthető-e az életünkbe. Sok kutatás szól a mediterrán étrend mellett, amely zöldségekben, gyümölcsökben, halban, teljes értékű gabonákban gazdag, és a kiegyensúlyozott napi étkezés az alapja.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Időszakos böjtölés: csodadiéta vagy káros éhezés? Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg:

