Riadalom Pétfürdőn: Kerítésnek hajtott a bedrogozott sofőr, egy ember megsérült

Bedrogozva ült volán mögé egy férfi, aki kanyarodás közben elvesztette az uralmát a jármű felett, és egy lakóház kerítését is átszakította.

Fotó: Police.hu

Bedrogozva szakította át autójával a kerítést

Az eset Pétfürdőn történt március 5-én a kora délutáni órákban, amikor a volán mögött ülő férfi elvesztette az uralmat a járműve felett, és utasával együtt egy lakóház kerítésébe rohantak egy rosszul bevett kanyar miatt. Az autót vezető férfi nem sérült meg, utasa azonban könnyebb sérüléseket szerzett az incidens során.

Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi korábban fogyasztott alkoholt, a szonda is pozitív eredményt mutatott. Mindezek mellett a 29 éves férfi nem rendelkezett érvényes autóvezetői engedéllyel, és a helyszínre érkező rendőrökben felmerült a gyanú, hogy az alkohol mellett kábítószert is fogyasztott, így mintavételre elállították. A drogteszt pozitív eredmény mutatott THC-re, valamint kokainra - tájékoztatott az esetről a Police.hu.