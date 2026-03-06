Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Végzete felé száguld a Forma-1, Bernie Ecclestone mindenkit sokkolt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 19:25
max verstappenausztrál nagydíjbernie ecclestone
Tönkreteszik az idei szabályváltozások a sorozatot? Bernie Ecclestone szerint az F1 egyre kevésbé autóverseny.
A négyszeres világbajnok Max Verstappen és több versenyzőtársa után az F1-et anno négy évtizedig (1978-2017) dirigált Bernie Ecclestone is élesen bírálta a Forma 1 Ausztrál Nagydíjjal kezdődő 2026-os szezonra bevezetett szabályváltoztatásokat. 

Bernie Ecclestone, F1
Bernie Ecclestone pesszimista az új szezonra szabályváltoztatásokat bevezetett F1 jövője kapcsán
Fotó: Getty Images

A 95 éves létére ötéves kisfiát, Ace-t nevelő dollármilliárdos brit üzletember még tőle is szokatlanul keményen fogalmazott a technikai szigorításokkal kapcsolatban, amelyek eleinte káoszt okozhatnak a Forma-1 most, Melbourne-ben rajtoló 77. idényében (az Aston Martinnál fellépő vibrálás miatt például maradandó idegkársodástól féltik Fernando Alonsóékat). 

Bernie Ecclestone: Az F1 elveszti a rajongókat

A szókimondó Ecclestone szerint az átfogó reform miatt rengeteg rajongót veszíthet a legnépszerűbb gyorsasági autóversenysorozat, amely egyre távolabb kerül attól, hogy igazi versenynek lehessen nevezni.

– Ez a Forma-1 egyre inkább a Forma-E-vel verseng. Ez talán tetszik a szurkolóknak, de szerintem nem. 

Fennáll a veszélye, hogy elveszítjük a rajongókat. A Forma-1-nek a pilóták versenyének kéne lennie, nem a mérnökökének. 

Ehhez képest most egyre kevésbé a versenyzés a lényeg. Ilyen a fejlődés: egyre több szabály a sofőröknek, ne csináld ezt, ne csináld azt. Már csak ezért is zavar lesz a nézők fejében, mert teljesen újra kell tanulniuk mindent.

Nagyon remélem, hogy rosszul ítélem meg, de számomra ez egyszerűen már nem Forma-1, és az új szabályozás biztosan nem az olyan pilóták versenyzési stílusát tükrözik, mint amilyen például Verstappen

– mondta vészjóslóan Bernie Ecclestone.

Az Ausztrál Nagydíj programja:

SZOMBAT

2.30: 3. szabadedzés

6.00: időmérő

VASÁRNAP

5.00: futam

(tv: M4 Sport)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
