Végzete felé száguld a Forma-1, Bernie Ecclestone mindenkit sokkolt

A négyszeres világbajnok Max Verstappen és több versenyzőtársa után az F1-et anno négy évtizedig (1978-2017) dirigált Bernie Ecclestone is élesen bírálta a Forma 1 Ausztrál Nagydíjjal kezdődő 2026-os szezonra bevezetett szabályváltoztatásokat.

Bernie Ecclestone pesszimista az új szezonra szabályváltoztatásokat bevezetett F1 jövője kapcsán

Fotó: Getty Images

A 95 éves létére ötéves kisfiát, Ace-t nevelő dollármilliárdos brit üzletember még tőle is szokatlanul keményen fogalmazott a technikai szigorításokkal kapcsolatban, amelyek eleinte káoszt okozhatnak a Forma-1 most, Melbourne-ben rajtoló 77. idényében (az Aston Martinnál fellépő vibrálás miatt például maradandó idegkársodástól féltik Fernando Alonsóékat).

Bernie Ecclestone: Az F1 elveszti a rajongókat

A szókimondó Ecclestone szerint az átfogó reform miatt rengeteg rajongót veszíthet a legnépszerűbb gyorsasági autóversenysorozat, amely egyre távolabb kerül attól, hogy igazi versenynek lehessen nevezni.

– Ez a Forma-1 egyre inkább a Forma-E-vel verseng. Ez talán tetszik a szurkolóknak, de szerintem nem.

Fennáll a veszélye, hogy elveszítjük a rajongókat. A Forma-1-nek a pilóták versenyének kéne lennie, nem a mérnökökének.

Ehhez képest most egyre kevésbé a versenyzés a lényeg. Ilyen a fejlődés: egyre több szabály a sofőröknek, ne csináld ezt, ne csináld azt. Már csak ezért is zavar lesz a nézők fejében, mert teljesen újra kell tanulniuk mindent.

Nagyon remélem, hogy rosszul ítélem meg, de számomra ez egyszerűen már nem Forma-1, és az új szabályozás biztosan nem az olyan pilóták versenyzési stílusát tükrözik, mint amilyen például Verstappen

– mondta vészjóslóan Bernie Ecclestone.