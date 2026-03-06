Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Pálinkázás közben értek tetten két betörőt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 20:04
Két férfi tört be egy elhagyatott ingatlanba. Pálinkázás közben érték tetten őket.

Pálinkázás közben értek tetten két férfit, akik egy lakatlan családi házba törtek be. Egyikük másnap szintén lopás miatt került rendőrkézre.

Illusztráció: Freepik

Február 26-án érkezett egy bejelentés a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra, miután egy lakatlan házba törtek be. A járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol két férfit fogtak el. Egy 60 és egy 52 éves férfit találtak a helyszínen, akik az egyik ablakot betörve jutottak be az elhagyatott családi házba, ahol a rendőrök pálinkázás közben érték tetten a őket. A két férfit végül előállították a rendőrök, de az erős ittasságuk miatt nem tudtak őket kihallgatni.  

A fiatalabbik férfi másnap bővítette a bűnlajstromát, ugyanis halkonzervet próbált meg ellopni egy üzletből. A rendőrök az 52 éves férfit szabálysértés miatt vették őrizetbe, végül kihallgatták, majd bíróság elé állították lopás miatt. A 60 éves társát szintén lopás vétsége miatt hallgatták ki - áll a Police.hu közleményében.  

