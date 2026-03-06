Pálinkázás közben értek tetten két betörőt

Pálinkázás közben értek tetten két férfit, akik egy lakatlan családi házba törtek be. Egyikük másnap szintén lopás miatt került rendőrkézre.

Pálinkázás közben csaptak le a rendőrök a betörőkre

Illusztráció: Freepik

Február 26-án érkezett egy bejelentés a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságra, miután egy lakatlan házba törtek be. A járőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol két férfit fogtak el. Egy 60 és egy 52 éves férfit találtak a helyszínen, akik az egyik ablakot betörve jutottak be az elhagyatott családi házba, ahol a rendőrök pálinkázás közben érték tetten a őket. A két férfit végül előállították a rendőrök, de az erős ittasságuk miatt nem tudtak őket kihallgatni.

A fiatalabbik férfi másnap bővítette a bűnlajstromát, ugyanis halkonzervet próbált meg ellopni egy üzletből. A rendőrök az 52 éves férfit szabálysértés miatt vették őrizetbe, végül kihallgatták, majd bíróság elé állították lopás miatt. A 60 éves társát szintén lopás vétsége miatt hallgatták ki - áll a Police.hu közleményében.