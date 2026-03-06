"Nem bírtam volna el a hírnév súlyát" – Dobó Kata exkluzív interjút adott a Borsnak: kameráink előtt mondta ki!

A Megafilm Service már az év elején közölte a jó hírt: a nézők 2026. november 26-ától láthatják a mozikban – Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért és T. Danny főszereplésével – a „Még egy kívánság” című romantikus vígjátékot, amelynek vezetőrendezője Dobó Kata, vezetőproducere pedig Helmeczy Dorottya. A premier előtt Dobó Katával volt lehetőségünk beszélgetni.

A Dobó Kata filmek különleges darabja lesz a Még egy kívánság (Fotó: Mediaworks)

Dobó Kata a csúcson!

Dobó Kata Szilágyi Fannival közösen foglalt helyet a Még egy kívánság rendezői székében. A művésznő elmondása szerint erre azért volt szükség, mert a forgatás ideje alatt több projektje is összecsúszott, ez a munkakedvén azonban egyáltalán nem látszott. Teljes energiával vetette bele magát a rendezői feladatokba, melyekben mostanra már kifejezetten otthon érzi magát.

"Én nagyon szeretem ezt az énemet, mert nagyon összetett feladat, és nagyon sok emberrel kell foglalkozni, nem csak feltétlenül szakmailag, hanem lelki síkon is. Tehát ahhoz, hogy a legtöbbet hozzuk ki egy történetből és hogy a forgatás jó hangulatban teljen, és ez megmutatkozzon a végterméken is, ahhoz azért sokszor lelkileg is emelni kell az embereket a stábban, de akár persze engem is. Mert nekem meggyőződésem, hogy a legjobb eredmény akkor születik, hogyha az emberek jól érzik magukat munka közben" – magyarázta a Borsnak Kata.

Bár a Még egy kívánság rendezőjeként Katának igazi művészeket kellett irányítania napi szinten, úgy érzi, egyáltalán nem igaz az a sztereotípia, amely szerint ezekben a projektekben nagy egókat kell a helyükre tennie. Szerinte inkább az érzelmekkel kell tudni bánni, ebben pedig már komoly tapasztalata van.

– Nagyon érzékenynek kell lenni egy színésznek ahhoz, hogy el tudjon játszani karaktereket, hiszen bele kell bújnia sok esetben nem feltétlenül pozitív karakterek bőrébe. Nagyon érzékeny hangszer a mi testünk, szervezetünk, lelkünk, amivel játszani kell tudni. De szerintem segít az, hogy én ebből a közegből jövök, így rendezőként talán nagyobb empátiával tudok lenni, hiszen én is voltam hasonló helyzetben. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképpen segít, hogy én hosszú éveken keresztül csináltam ezt és csinálom is a mai napig. Érzékenyebbé tesz szerintem rendezőként.