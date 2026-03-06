"Nem bírtam volna el a hírnév súlyát" – Dobó Kata exkluzív interjút adott a Borsnak: kameráink előtt mondta ki!

A Megafilm Service már az év elején közölte a jó hírt: a nézők 2026. november 26-ától láthatják a mozikban – Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért és T. Danny főszereplésével – a „Még egy kívánság” című romantikus vígjátékot, amelynek vezetőrendezője Dobó Kata, vezetőproducere pedig Helmeczy Dorottya. A premier előtt Dobó Katával volt lehetőségünk beszélgetni.
Dobó Kata Szilágyi Fannival közösen foglalt helyet a Még egy kívánság rendezői székében. A művésznő elmondása szerint erre azért volt szükség, mert a forgatás ideje alatt több projektje is összecsúszott, ez a munkakedvén azonban egyáltalán nem látszott. Teljes energiával vetette bele magát a rendezői feladatokba, melyekben mostanra már kifejezetten otthon érzi magát.
"Én nagyon szeretem ezt az énemet, mert nagyon összetett feladat, és nagyon sok emberrel kell foglalkozni, nem csak feltétlenül szakmailag, hanem lelki síkon is. Tehát ahhoz, hogy a legtöbbet hozzuk ki egy történetből és hogy a forgatás jó hangulatban teljen, és ez megmutatkozzon a végterméken is, ahhoz azért sokszor lelkileg is emelni kell az embereket a stábban, de akár persze engem is. Mert nekem meggyőződésem, hogy a legjobb eredmény akkor születik, hogyha az emberek jól érzik magukat munka közben" – magyarázta a Borsnak Kata.
Bár a Még egy kívánság rendezőjeként Katának igazi művészeket kellett irányítania napi szinten, úgy érzi, egyáltalán nem igaz az a sztereotípia, amely szerint ezekben a projektekben nagy egókat kell a helyükre tennie. Szerinte inkább az érzelmekkel kell tudni bánni, ebben pedig már komoly tapasztalata van.
– Nagyon érzékenynek kell lenni egy színésznek ahhoz, hogy el tudjon játszani karaktereket, hiszen bele kell bújnia sok esetben nem feltétlenül pozitív karakterek bőrébe. Nagyon érzékeny hangszer a mi testünk, szervezetünk, lelkünk, amivel játszani kell tudni. De szerintem segít az, hogy én ebből a közegből jövök, így rendezőként talán nagyobb empátiával tudok lenni, hiszen én is voltam hasonló helyzetben. Szóval én azt gondolom, hogy mindenképpen segít, hogy én hosszú éveken keresztül csináltam ezt és csinálom is a mai napig. Érzékenyebbé tesz szerintem rendezőként.
Kata egyetlen pillanatig sem titkolja, hogy főszereplőnek már a kezdetek óta Kádár L. Gellértet szerette volna, aki a Hunyadi-sorozat főszereplőjeként azonnal egész Európa szerte ismert sztárrá vált. Bár a film készítői kezdetben tartottak attól, hogy a színészt képtelenség lesz megszerezni, a sármőr végül igent mondott a megkeresésre, kisvártatva pedig a zenei tudásával is elkápráztatta az alkotókat.
– Nekünk volt egy félelmünk, hogy már ő valószínűleg 2030-ig le van foglalva, de hál Istennek nem így volt, és ráért, és nagyon ügyes volt a castingon. Akkor ráadásul még nem is tudtuk, hogy neki zeneileg abszolút passzol ez a dolog, hiszen korábban zongorázott és gitározott is, ráadásul énekelni is nagyon tud! Ez egy külön ajándék volt számunkra, hogy ő még ezt is tudja. Ő egy nagyon visszafogott figura, nem harsányan éli az életét, nagyon figyel önmagára befelé, ebben eléggé hasonlóak vagyunk. Nagyon érzékeny, ami kiemelten fontos volt és nagyon kellett a mi Karesz karakterünkhöz, úgyhogy nagyon megtalálta őt ez a szerep – emlékezett vissza lelkesen Kata, aki ma már ugyan rendkívül otthonosan mozog a filmszakmában, de volt idő, amikor még ő is tapasztalatlan fiatalként került kamera elé. Sőt! Még Amerikába is elment szerencsét próbálni...
– Azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák ott a filmszakmát. Azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák itthon, annyira friss voltam még. Tényleg ez is egy olyan helyzet volt, ami egészen más, mint amit az ember próbál elképzelni itthonról. Nekem azt hiszem, hogy a legnagyobb sikerélményem az az, hogy jól tudtam magam érezni egy teljesen más típusú kultúrában, hogy megtanultam anyanyelvi szinten egy harmadik nyelvet, hogy olyan baráti és szakmai kapcsolatokra tettem szert az ott töltött nyolc év alatt, amiket a mai napig is magaménak tudhatok. Olyan életérzést szívtam magamba, amihez bármikor vissza tudok nyúlni, ami megnyugtat. Nagyon érdekes volt látni, hogy drukkolnak egymásnak az emberek, tudnak örülni a másik sikerének. Ha valakit föl kell emelni, mert úgy érzi magát, hogy most segítségre van szüksége, akkor ott vannak. Én megpróbáltam a kis életemet itthon valahogy így alakítani, és azt gondolom, hogy sikerült is.
Kata végül 8 évet élt Amerikában, az ott töltött idő alatt pedig nemcsak, hogy magába szívta az ottani életet, de fájdalmasan közel került Hollywood egyik legnagyobb filmes projektjéhez, melyért azóta is milliók rajonganak. Igen, a Brad Pitt, Orlando Bloom, Eric Bana, Sean Bean, Brendan Gleeson és Brian Cox főszereplésével készült 2004-es Trójáról van szó!
Dobó Kata egészen az utolsó pillanatig Szép Heléna szerepéért volt versenyben, végül azonban Diane Kruger kapta meg a szerepet.
– Azt hiszem, szakmailag, még hogyha ez nem is jött össze, de mindenképpen egy csúcspontnak tekinthető. Én abszolút így látom. Visszamenőleg nyilván akkor azért eléggé magamba zuhantam. Nem tudom, mi lett volna, de ezzel talán nem is kell foglalkozni, én ezt a lapot húztam. Talán lehet, hogy nem bírtam volna el a hírnév súlyát. Tényleg nem tudom. Nekem már néha az is sok, ami itthon van – mondta a magyar szépség.
Dobó Kata a Trójába való bekerülésről, a Diane Kruger iránti érzéseiről és a legendás Pepsi-reklámjáról is további részleteket árult el a Bors kamerái előtt!
