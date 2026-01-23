75 Medium: Segíthet-e a TikTok legújabb trendje a fogyásban?

A #75Medium a TikTok legújabb trendje, amit te is biztos láttál már, ha szoktál időt tölteni az alkalmazás böngészésével.

A 75 medium nevű TikTok trend tényleg segíthet a fogyásban?

Fotó: Amnaj Khetsamtip / Shutterstock

A trend a 75 Hard nevű kihívás legújabb verziója, ugyanis az internet népe abban állapodott meg, hogy a korábbi verzió szabályai túl kimerítőek egy normális ember számára.

A korábbi verzió két 45 perces tornát és szigorú diétát követelt, ami sok általános munkarendben dolgozó embernek fenntarthatatlan volt. Ezzel szemben az újabb verzió sokkal rugalmasabb.

A 75 Medium kihívásban napi egy 45 perces torna, többnyire egészséges étrend, megfelelő folyadékbevitel, alkoholmentesség, valamint napi 10 perc tanulás és meditáció szerepel.

Hogyan javíthat a TikTok trend az egészségünkön?

A 75 Medium sokkal realistább, mint a 75 Hard. A régi verziót sok ember nem tudta teljesíteni intenzitása miatt, de az újabb verzió lehetővé teszi, hogy az emberek nyomás nélkül teljesítsék

-mondta James Bickerstaff személyi edző.

Elmondása szerint ez a rutin hosszú távon fenntartható, és bár sokan megkérdőjelezik, hogy 45 perc mozgás elegendő-e, az edző szerint nincs vele probléma.

Fitnesz szempontból nézve 45 perc teljesen elegendő ahhoz, hogy fejlődjünk. Sokaknak ennyi idő is elég ahhoz, hogy javítsanak a kardiovaszkuláris egészségükön, és még a fogyáshoz is elegendő

- tette hozzá.

A 90/10 szabály

A 75 Medium kihívás egyik fontos eleme, hogy az átrended legalább 90%-nak egészségesnek kell lennie, így marad hely az édességnek. Bickerstaff szerint ez sokkal jobb, mint amit a 75 Hard megkövetelt.

Az, hogy megengeded magadnak a rugalmasságot anélkül, hogy rosszul éreznéd magad, vagy megvonnád magadtól a desszerteket, sokkal betarthatóbb

- mondta.

Az edző elmondta, hogy a szervezetünk nem büntetésekből tanul, hanem ismétlésből, és a diéta ezen formája sokak számára ezért válik be. Ha az emberek nem vonják meg maguktól az édességet, könnyebben tartják be a szabályokat, és tanulnak az ismétlés során, mert nem szakítják meg a rutint - írja a healthline.

Bickerstaff azt is kiemelte, hogy a szabályok között szereplő napi 10 perc meditáció és tanulás különösen jót tehet az embernek.