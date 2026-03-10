Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Horrorisztikus felfedezés: holttestet találtak egy ferencvárosi építkezésen

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 08:20
A maradványokra építőmunkások találtak rá. Az ismeretlen holttest ügyében a rendőrség most nyomozást folytat.
Bors
A szerző cikkei

Sokkoló látványban volt része néhány építőmunkásnak Budapesten, miután munka közben emberi maradványokra bukkantak rá. A rendőrség most nyomozást folytat a rejtélyes holttest ügyében, akinek a személyazonosságát egyelőre nem sikerült kideríteni. 

Eltűnt férfit keresnek a rendőrök.
Rejtélyes holttest ügyében nyomoz a rendőrség / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Ismeretlen holttest ügyében indított nyomozást a rendőrség

A rendőrség hivatalos honlapján az ismeretlen holttest, holttestrész körözések között szerepel az a felhívás, amelyben segítséget kérnek az azonosításhoz. Ebben azt írják, a holttestre február 27-én délelőtt találtak rá a IX. kerületi Ecseri út 5-7. szám alatti területen. Az ismeretlen személyazonosságú személy körülbelül 20-40 év körüli lehet, a csontmaradványok alapján pedig feltehetően egy férfiről van szó.

A Blikk megkeresésére a BRFK azt közölte: nem merült fel idegenkezűség gyanúja, közigazgatási eljárást indítottak, aminek részben az a feladata, hogy kiderüljön, mikor hunyt el az ismeretlen személy. A leírás alapján a férfi a halála idején kékeslila, cipzáras pulóvert, kék farmert és egy Vans márkájú cipőt viselt, ami a gördeszkások körében népszerű. A lap Szeles Géza igazságügyi orvosszakértőt is felkereste, arról érdeklődve, mit lehet megállapítani a feltalált csontokból.

Egy bizonyos ideig viszonylag jól meg lehet állapítani a halál időpontját. Nagy jelentőséggel bír, hogy a csontokon túl milyen emberi szövetek maradtak meg, esetleg porcok, szalagok. Nagyon sok múlik azon, milyen körülmények között volt a holttest. Ha valakit például bezsákolnak, majd gyorsan kötő betonba teszik, sokat meg lehet állapítani róla. Ha jó légáramlások vannak, mumifikálhatják is a holttestet. Ha csak csontok vannak, nehéz dolga van a szakértőnek. Ástam már ki úgy több mint tíz év után holttestet, amelynek átlőtték a lapockáját, sőt, a lövedék is előkerült, de ez nagyon ritka eset. Csak a csontokból nehéz kijelenteni, emberölés történt-e

- magyarázta el a szakértő.

 

