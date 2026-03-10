Ijesztő: ismét feltűnt Emil, a körözött baltás gyilkos - itt látták

Mint arról a Bors is többször írt, már nyár óta hajszolja a román rendőrség a hírhedt és veszélyes baltás gyilkost, Emil Gânjt. Ismeretes, a férfi július 8-án rontott be volt barátnője, Gy. Anda és családja házába, ahol először egy baltával kivégezte a nőt, majd felgyújtotta a házat. A kegyetlen gyilkos ezután elmenekült, a nyomát azóta is csak bottal üthetik a zsaruk.

Emil Gânj, a veszélyes baltás gyilkos tűnhetett fel Erdélyben Fotó: rendőrség

Feltűnt a baltás gyilkos Erdélyben?

Az eset után a magyar közélet is felbolydult, ugyanis a Magyar Rendőrség elárulta: nem kizárt, hogy Gânj hazánkig menekült. Ekkor leszögezték: ha bárki belé botlana, ne közelítsen a brutális férfi felé, hanem azonnal riadóztassa a rendőröket.

Aggodalmuk nem volt alaptalan, Gânj előélete ugyanis hátborzongató: először egy 13 éves kislányt rontott meg, ezután pedig gyilkosságért ült. A kedélyek a szabadulása után sem csillapodtak körülötte, nem sokkal később ismét gyilkosság gyanúja miatt került a rendőrség szeme elé. A helyieket nem véletlenül aggasztja a gondolat, hogy a férfi jelen pillanatban is szökésben van, Anda gyászoló családja egyenesen attól retteg, hogy a férfi egyszer előkerül és velük is végezni fog:

Nem hiszem, hogy elkapják. Arra számítunk, hogy visszajön és mindenkivel végez. A házban maradunk, van egy fejszénk, meg egy bunkónk

- mondta korábban Anda gyászoló édesanyja. A férfi valóban szellemként illant el eddig a rendőrök elől, annak dacára, hogy azok egy 800 fős akciócsoporttal eredtek a nyomába. A helyi hatóságok szerint ez sem véletlen: a férfi korábban speciális katonai képzést kaphatott, emellett ahogyan a gyilkosságot, úgy a szökését is alaposan megtervezhette. Állítólag nem csak, hogy előre bekészített ételcsomagokkal készült, de telefonokat is eldugdosott magának az erdőkben, ahol rejtve járkál és útja nagy részét vélhetően második világháborús alagutakban teszi meg, közben föld alatti helyeken pihen meg.

Most azonban halvény remény csillant fel a rendőrség előtt: a napokban ugyanis az erdélyi Sepsibükszádnál láthatták a férfit.

A pletykák szerint egy erdős rész mellett bukkant fel, a szemtanúk pedig azonnal hívták a rendőröket. A zsaruk rég nem látott készültséggel érkeztek: közel 100 rendőr sürgött-forgott a helyszínen, ahol nemcsak az erdőt fésülték át, de az érkező autók mindegyikét is megállították.