Diétás kenyérlángos – Ettől az hozzávalótól lesz mennyei a kedvenced

A karácsonyi vásárok kedvence a kenyérlángos, aminek most elhoztunk egy bűntudatmentes változatát. Figyelem, diétás kenyérlángos recept következik!

A diétás kenyérlángos nem csupán álom, te is elkészítheted otthon

Fotó: 123RF

A diétás kenyérlángos hozzávalóinak listája.

A diétás kenyérlángos sütése lépésről lépésre.

Bors-tipp, hogy feldobd a langallót.

Diétás kenyérlángos recept, hogy ne kellejen lemondanod a kedvencedről

A kenyérlángos, más néven langalló az egyik legnépszerűbb étel az ünnepi forgatagban, sokaknál viszont tiltólistás a fogyókúra miatt. Hogy ne kelljen sanyargatnod magad és lemondanod a kedvencedről, hoztunk egy diétás változatot, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz. Ne aggódj, nem kell konyhatündérnek lenned, ahhoz, hogy elkészítsd a diétás langallót, elég egy sütő, pár alapanyag és egy kis elszántság, és máris falatozhatod a mennyei diétás kenyérlángost!

Diétás kenyérlángos recept – hozzávalók, amikre szükséged lesz

Tésztához:

75 g zabpehelyliszt + a nyújtáshoz egy kevés

200 g zsírszegény túró

1 db tojás

6 g sütőpor

Feltéthez:

Sovány tejföl

Natúr joghurt

Lila hagyma

Fokhagyma

Gépsonka

Pár egyszerű változtatás és máris diétás étel lehet a kenyérlángos

Fotó: exquisine / 123RF

Így készítsd el:

A tészta hozzávalóit keverd össze, gyúrd homogén állagúra, majd kevés zabpehelyliszten nyújtsd ki.

A kinyújtott tésztát lapítsd egy sütőpapírral bélelt tepsibe.

A sütőt melegítsd elő 170 fokra, és süsd a kenyérlángos tésztáját 20-30 percig.

Amíg sül, készítsd el a feltétet. A natúr joghurtot keverd össze a sovány tejföllel, majd dobd bele, amit szeretnél. Hagyma, sonka, gomba, rád bízzuk.

Ha lejárt az idő, tedd a feltétet a tészta tetejére, majd irány vissza a sütőbe. Addig süssd, míg a sonka pirulni nem kezd.

Bors-tipp: ízlés szerint sajttal is megszórhatod, ha viszont maradnál a diétás verziónál, light sajtot válassz, például mozzarellát.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készíthetsz gluténmentes kenyérlángost:

