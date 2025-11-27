Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Diétás kenyérlángos – Ettől az hozzávalótól lesz mennyei a kedvenced

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 12:45
Itt tél, beindulnak a karácsonyi vásárok, ahol finomabbnál finomabb, de annál zsírosabb ételeket kóstolhatunk. Hogy ne kelljen bűntudatot érezned egy langalló után, most elhoztunk a diétás kenyérlángos receptjét. Így készítsd el otthon fillérekből!
A karácsonyi vásárok kedvence a kenyérlángos, aminek most elhoztunk egy bűntudatmentes változatát. Figyelem, diétás kenyérlángos recept következik!

Diétás kenyérlángos fatálcán.
A diétás kenyérlángos nem csupán álom, te is elkészítheted otthon
Fotó: 123RF
  • A diétás kenyérlángos hozzávalóinak listája. 
  • A diétás kenyérlángos sütése lépésről lépésre. 
  • Bors-tipp, hogy feldobd a langallót.

Diétás kenyérlángos recept, hogy ne kellejen lemondanod a kedvencedről

A kenyérlángos, más néven langalló az egyik legnépszerűbb étel az ünnepi forgatagban, sokaknál viszont tiltólistás a fogyókúra miatt. Hogy ne kelljen sanyargatnod magad és lemondanod a kedvencedről, hoztunk egy diétás változatot, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz. Ne aggódj, nem kell konyhatündérnek lenned, ahhoz, hogy elkészítsd a diétás langallót, elég egy sütő, pár alapanyag és egy kis elszántság, és máris falatozhatod a mennyei diétás kenyérlángost! 

Diétás kenyérlángos recept – hozzávalók, amikre szükséged lesz

Tésztához:

  • 75 g zabpehelyliszt + a nyújtáshoz egy kevés
  • 200 g zsírszegény túró
  • 1 db tojás
  • 6 g sütőpor

Feltéthez:

  • Sovány tejföl
  • Natúr joghurt
  • Lila hagyma
  • Fokhagyma
  • Gépsonka
Diétás kenyérlángos, másnéven langalló fatálcán.
Pár egyszerű változtatás és máris diétás étel lehet a kenyérlángos
Fotó: exquisine / 123RF

Így készítsd el:

A tészta hozzávalóit keverd össze, gyúrd homogén állagúra, majd kevés zabpehelyliszten nyújtsd ki.  

A kinyújtott tésztát lapítsd egy sütőpapírral bélelt tepsibe.

A sütőt melegítsd elő 170 fokra, és süsd a kenyérlángos tésztáját 20-30 percig.

Amíg sül, készítsd el a feltétet. A natúr joghurtot keverd össze a sovány tejföllel, majd dobd bele, amit szeretnél. Hagyma, sonka, gomba, rád bízzuk.  

Ha lejárt az idő, tedd a feltétet a tészta tetejére, majd irány vissza a sütőbe. Addig süssd, míg a sonka pirulni nem kezd.

Bors-tipp: ízlés szerint sajttal is megszórhatod, ha viszont maradnál a diétás verziónál, light sajtot válassz, például mozzarellát.  

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készíthetsz gluténmentes kenyérlángost:

