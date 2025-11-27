Diétás kenyérlángos – Ettől az hozzávalótól lesz mennyei a kedvenced

A karácsonyi vásárok kedvence a kenyérlángos, aminek most elhoztunk egy bűntudatmentes változatát. Figyelem, diétás kenyérlángos recept következik!
A kenyérlángos, más néven langalló az egyik legnépszerűbb étel az ünnepi forgatagban, sokaknál viszont tiltólistás a fogyókúra miatt. Hogy ne kelljen sanyargatnod magad és lemondanod a kedvencedről, hoztunk egy diétás változatot, amit bűntudat nélkül fogyaszthatsz. Ne aggódj, nem kell konyhatündérnek lenned, ahhoz, hogy elkészítsd a diétás langallót, elég egy sütő, pár alapanyag és egy kis elszántság, és máris falatozhatod a mennyei diétás kenyérlángost!
A tészta hozzávalóit keverd össze, gyúrd homogén állagúra, majd kevés zabpehelyliszten nyújtsd ki.
A kinyújtott tésztát lapítsd egy sütőpapírral bélelt tepsibe.
A sütőt melegítsd elő 170 fokra, és süsd a kenyérlángos tésztáját 20-30 percig.
Amíg sül, készítsd el a feltétet. A natúr joghurtot keverd össze a sovány tejföllel, majd dobd bele, amit szeretnél. Hagyma, sonka, gomba, rád bízzuk.
Ha lejárt az idő, tedd a feltétet a tészta tetejére, majd irány vissza a sütőbe. Addig süssd, míg a sonka pirulni nem kezd.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készíthetsz gluténmentes kenyérlángost:
