Lánya jelentette be a szívszaggató hírt: meghalt Michael Schumacher

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 14:27
Lánya tájékoztatása szerint még december végén történt a tragédia.
75 éves korában meghalt az elismert amerikai szerző, Michael Schumacher – halálhírét lánya közölte. 

Emily Joy Schumacher tájékoztatása szerint édesapja december 29-én halt meg. A halál okát nem hozták nyilvánosságra. Az Egyesült Államokban élő szerző elsősorban életrajzíróként és a Nagy-tavak történetének krónikásaként vált ismertté – írja az Origo az ABC News nyomán. 

Michael Schumacher munkássága 

Michael Schumacher munkássága között olyan elismert darabok szerepelnek, mint a filmrendező Francis Ford Coppoláról, a zenész Eric Claptonról, valamint a Beat-nemzedék költőjéről, Allen Ginsbergről szóló életrajzok. Emellett olvashattunk még tőle George Mikan kosárlabdázó pályafutásáról, valamint Will Eisner képregényalkotó életútjáról is. 

 

 

