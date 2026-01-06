Lánya jelentette be a szívszaggató hírt: meghalt Michael Schumacher

75 éves korában meghalt az elismert amerikai szerző, Michael Schumacher – halálhírét lánya közölte.

Emily Joy Schumacher tájékoztatása szerint édesapja december 29-én halt meg. A halál okát nem hozták nyilvánosságra. Az Egyesült Államokban élő szerző elsősorban életrajzíróként és a Nagy-tavak történetének krónikásaként vált ismertté – írja az Origo az ABC News nyomán.

Michael Schumacher munkássága

Michael Schumacher munkássága között olyan elismert darabok szerepelnek, mint a filmrendező Francis Ford Coppoláról, a zenész Eric Claptonról, valamint a Beat-nemzedék költőjéről, Allen Ginsbergről szóló életrajzok. Emellett olvashattunk még tőle George Mikan kosárlabdázó pályafutásáról, valamint Will Eisner képregényalkotó életútjáról is.