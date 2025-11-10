Speciális fogyókúrás módszer alkalmazása közben talált párra Beatrix: „Egyedül nem tudtam változtatni”

Hajlamosak vagyunk rá, hogy amíg nincs nagy baj, addig nem veszünk tudomást a problémákról. Nagy Beatrix viszont nem akarta megvárni, hogy plusz kilói tovább szaporodjanak, így gyökeres életmódváltásba kezdett. Habár a régi fogyókúrás módszerek már kevésbé voltak hatásosak a számára, időközben párra talált, aki rengeteget segített neki abban, hogy végre elérje a célját.

Nagy Beatrix a fogyókúrás módszer alkalmazása előtt 66 kilót nyomott.

„Hiába futottam napi 10 km-t” - mégsem segített ez a fogyókúrás módszer

A kétgyermekes édesanyának éppen az okozott nehézséget, hogy csak 6-8 kiló volt rajta pluszban, ami sokáig makacsul ragaszkodott hozzá.

– Korábban, ha kevesebbet ettem, odafigyeltem az étkezésemre, vagy mozogtam, akkor gyorsan le tudtam adni a felesleget – meséli. – Most viszont semmilyen módszer nem működött. Naivan azt gondoltam, ha napi 10 kilométert futok, akkor leolvadnak rólam a kilók, de nem vált be. Ráadásul minél kevesebbet ettem, annál inkább felfelé mentek a számok. Elkeserítő volt a helyzet, mert ez így ment hónapokon keresztül. Rengeteget olvastam a témában, sok mindennek utánanéztem, sok mindent kipróbáltam, de egyedül mégsem voltam képes úgy összeállítani a sportot és az étrendet, hogy az megfeleljen az én alkatomnak, súlyomnak, koromnak. Hiányzott egy jól működő rendszer, és az is, hogy elszámolással tartozzak valakinek. Így a változókor küszöbén olyan változások jöttek az életembe, amiket nem tudtam jól kezelni.

Speciális fogyókúrás módszert alkalmazott: „Egyszerű háziasszonyoknak is bevált”

Nyár elején keresett fel egy szakembert, a fogyáshoz pedig két fő motivációja volt.

– Nagyon szeretek öltözködni, zavart, hogy ugyan még feljöttek a nadrágok, de ráfordult a szélénél a hasam, a derekam – árulja el. – A másik ok pedig az volt, hogy túl voltam egy párkapcsolaton, ismét egyedül maradtam. Ilyenkor mindig azt érzem, hogy valamin változtatnom kell. Egy ideje már követtem Ibi internetes csoportját. Az tetszett meg benne, hogy egyszerű háziasszonyok, nagy sportmúlt nélkül is viszonylag hamar le tudtak fogyni. Iskolában dolgozom, a nyári szünet elején döntöttem úgy, hogy belevágok a 12 hetes programba. Az első döbbenet az volt, hogy elég nagy mennyiségű ételeket ehettem, napi ötször. Kezdetben azt gondoltam, hogy nem, hogy fogyni nem fogok, hanem még tovább hízok majd. Úgy voltam vele, hogy kipróbálom, adok neki egy esélyt, és ha azt látom, hogy felfelé megy a súlyom, akkor abbahagyom. Az étrend mellé kaptam egy itthonra szóló súlyzós edzéstervet is. Ennek köszönhetem, hogy átalakult a testem, már nem lötyög a karom, kerek a vállam, látszik a bicepszem.