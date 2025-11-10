Speciális fogyókúrás módszer alkalmazása közben talált párra Beatrix: „Egyedül nem tudtam változtatni”

Hajlamosak vagyunk rá, hogy amíg nincs nagy baj, addig nem veszünk tudomást a problémákról. Nagy Beatrix viszont nem akarta megvárni, hogy plusz kilói tovább szaporodjanak, így gyökeres életmódváltásba kezdett. Habár a régi fogyókúrás módszerek már kevésbé voltak hatásosak a számára, időközben párra talált, aki rengeteget segített neki abban, hogy végre elérje a célját.
A kétgyermekes édesanyának éppen az okozott nehézséget, hogy csak 6-8 kiló volt rajta pluszban, ami sokáig makacsul ragaszkodott hozzá.
– Korábban, ha kevesebbet ettem, odafigyeltem az étkezésemre, vagy mozogtam, akkor gyorsan le tudtam adni a felesleget – meséli. – Most viszont semmilyen módszer nem működött. Naivan azt gondoltam, ha napi 10 kilométert futok, akkor leolvadnak rólam a kilók, de nem vált be. Ráadásul minél kevesebbet ettem, annál inkább felfelé mentek a számok. Elkeserítő volt a helyzet, mert ez így ment hónapokon keresztül. Rengeteget olvastam a témában, sok mindennek utánanéztem, sok mindent kipróbáltam, de egyedül mégsem voltam képes úgy összeállítani a sportot és az étrendet, hogy az megfeleljen az én alkatomnak, súlyomnak, koromnak. Hiányzott egy jól működő rendszer, és az is, hogy elszámolással tartozzak valakinek. Így a változókor küszöbén olyan változások jöttek az életembe, amiket nem tudtam jól kezelni.
Nyár elején keresett fel egy szakembert, a fogyáshoz pedig két fő motivációja volt.
– Nagyon szeretek öltözködni, zavart, hogy ugyan még feljöttek a nadrágok, de ráfordult a szélénél a hasam, a derekam – árulja el. – A másik ok pedig az volt, hogy túl voltam egy párkapcsolaton, ismét egyedül maradtam. Ilyenkor mindig azt érzem, hogy valamin változtatnom kell. Egy ideje már követtem Ibi internetes csoportját. Az tetszett meg benne, hogy egyszerű háziasszonyok, nagy sportmúlt nélkül is viszonylag hamar le tudtak fogyni. Iskolában dolgozom, a nyári szünet elején döntöttem úgy, hogy belevágok a 12 hetes programba. Az első döbbenet az volt, hogy elég nagy mennyiségű ételeket ehettem, napi ötször. Kezdetben azt gondoltam, hogy nem, hogy fogyni nem fogok, hanem még tovább hízok majd. Úgy voltam vele, hogy kipróbálom, adok neki egy esélyt, és ha azt látom, hogy felfelé megy a súlyom, akkor abbahagyom. Az étrend mellé kaptam egy itthonra szóló súlyzós edzéstervet is. Ennek köszönhetem, hogy átalakult a testem, már nem lötyög a karom, kerek a vállam, látszik a bicepszem.
Beatrix néhány hónap alatt elérte a kitűzött célt, most már csak tartani szeretné a súlyát.
– Örülök, amiért lett egy rendszer az életemben – meséli. – Ez sok mindenre kihat, például arra, hogy rend legyen körülöttem és bennem is. Valószínűleg ennek köszönhetem, hogy közben párra leltem, aki egyébként imád jókat enni. Picit nehezebb lett így tartani az étrendemet, de például, ha étterembe megyünk, igyekszünk olyan helyet választani, ahol olyan ételek is vannak, amik beilleszthetőek a napjaimba. Nagyon élvezem, hogy kicsit nagyok lettek rám a ruháim, hogy az öklöm is befér a nadrág és a hasam közé. A szüleim ritkán látnak, el voltak képedve, hogy ilyen alakom talán lánykoromban volt utoljára. Az iskolában, a szülőktől is rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Érdekes, mert csak 6-7 kilót fogytam, mégis sokan észreveszik és megjegyzik. Magam miatt csináltam, nem azért hogy csodáljanak, de azért jó érzés, hogy az ember közel az 50-hez nem néz ki annyinak. Ha odafigyelünk és munka után, lefekvés helyett, felvesszük az edzőcipőt, akkor szerintem egész sokáig tartható ez az állapot – magyarázta a 48 éves Beatrix, aki 66 kilóról 59 kilóra fogyott.
Beatrix olyan étrendet szeretett volna, amit a munkahelyén, az iskolában is tud tartani, amiben nem kell koplalnia, és nem törnek rá falásrohamok.
– Olyan alapanyagokat, ételeket írt nekem össze Ibi, amiket egyébként is fogyasztottam. Csak arra kellett rászoknom, hogy megigyak napi három liter vizet és napi ötször egyek. Nagyon tetszett, hogy soha nem voltam éhes. Mire eszembe jutott volna, hogy ennék valamit, addigra már jött a következő adag étel. Reggelire általában három szelet abonettet eszem, 10 deka felvágottal, rengeteg zöldséggel, vagy akár tojásrántottát. A többi étkezésem valamilyen csirkés vagy halas étel, amiket már sokféleképpen el tudok készíteni. Köretnek zöldségeket, rizst, krumplit, bulgurt, kuszkuszt fogyasztok. Minden este eszek túrót, amit összeturmixolok egy kis citromhéjjal, édesítőszerrel, mandulatejjel, ezáltal olyan lesz, mint a krémtúró, ami az édesség iránti vágyamat is tökéletesen kielégíti.
A változókor egy kapu
Sokan küzdenek a változókor tüneteivel. Kővári Ibi táplálkozási tanácsadó és edző szerint érdemes máshogy hozzáállni ehhez az időszakhoz.
– Eljön egy pont az életünkben, amikor halkan, szinte észrevétlenül, a testünk máshogy kezd működni. Már nem reagál ugyanúgy, mint húsz évesen, és néha úgy érezzük, mintha cserben hagyna minket. A változókor sok nő számára egyfajta „határvonal”, pedig valójában egy kapu, egy új, mélyebb, bölcsebb nőiességhez. Sokszor hallom a vendégeimtől, ismerőseimtől: „Hiába figyelek az étkezésemre, nem megy le egy deka sem”, „Régen elég volt pár nap diéta, most hetekig nem történik semmi”, „Talán már nem is érdemes próbálkozni”. Valójában azonban sosem vagy elkésve, nem múlt el a lehetőség. Nem kell beletörődni abba, hogy ez így marad. A tested most másképp működik, de ez nem gyengeség, egyszerűen csak vissza kell találni a női erődhöz. A személyre szabott testszépítő programom pont ebben segít, hogy a hormonális változások ellenére is beinduljon a zsírvesztés, hogy visszakapd az energiádat, vitalitásodat és önbizalmadat, hogy újra öröm legyen tükörbe nézni.
