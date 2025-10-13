Piroska fogyókúrájával 14 kilót adott le: „Napi húsz perces sétával kezdtem”

Szávó Piroska egy különleges fogyókúra segítségével közel 15 kilótól szabadult meg. Elmondása szerint az életmódváltás arról szól, hogy a rossz szokásokat jobbakra cseréljük le. Például ahelyett, hogy unalomból nassolunk, cukros üdítőket iszunk és órákig tévézünk vagy görgetjük a telefont, inkább próbáljunk ki fehérjedús, tápanyagban gazdag ételeket, sétáljunk napi fél órát és igyunk kétszer annyi vizet, mint eddig, ha az kevesebb volt, mint egy liter, hiszen dehidratált állapotban szinte lehetetlenség fogyni.

Szávó Pirosa az éhezés nélküli fogyókúra előtt 72 kilót nyomott

Éhezés nélküli fogyókúra: Piroska 14 kilót adott le

Az 59 éves Piroska ülőmunkát végez, az otthoni, háztartással és kerttel kapcsolatos teendőkön kívül sokáig nem végzett rendszeres mozgást, aminek az lett az eredménye, hogy felszedett néhány plusz kilót.

– Csak időnként bukkant fel a sport az életemben – vallja be. – Volt több szakasz, amikor hosszabb-rövidebb ideig mozogtam, fiatal koromban futottam, később egy ideig jártam edzőterembe, de sajnos mindig félbemaradtak a próbálkozásaim. 72 kilóval és nagyon rossz tartással zártam a régi életemet. 2018 augusztusában, a nyaralós képek visszanézése után, 52 éves koromban vettem egy nagy levegőt és elhatároztam, hogy megváltoztatom az életemet. A lépésről lépésre módszert követve kicsiben kezdtem, napi 20 perc sétával, aztán 30 percre emeltem, majd még tovább. Egyre jobban estek az esti tempós séták, így amikor napi 1 óra sétánál tartottam, kocogásra váltottam, októberben már napi 10 km-t tettem meg – árulta el a Fanny magazinnak.

Fehérjedúsabban étkezik

Augusztus 1-jétől, október végéig eljutott oda, hogy ledobott 14 kg-ot, amiben az étkezési reformja is segített.

– Nagy szénhidrátkedvelőként igazi kihívás volt elkezdeni fehérjedúsabban, kevesebb és minőségi szénhidráttal, sok zöldséggel, nulla nasival étkeznem – emlékezik vissza. – Egyre jobban és jobban éreztem magam, energikusabb, még aktívabb lettem. A hideg november bekényszerített zárt helyre, és tudatosult az is bennem, hogy lefogytam ugyan a tervezett mértékig, de tónustalan és lapos lettem. Ezek miatt az edzőteremre esett a választásom, mivel ott már volt némi gyakorlatom évekkel azelőttről, nem volt teljesen idegen terep. Edző segítségével kezdtem, lelkiismeretes és kitartó voltam, a rám szabottakat betartottam, és mondhatom, a koromhoz képest elég jó eredménnyel. Heti 4 edzésem biztosan megvolt, néha több is, ma már fixen tartom a heti hármat plusz egy kardióedzést, esténként félóra sétát. Természetesen nem volt mindig könnyű beilleszteni a sportot a mindennapokba, külön főzni, dobozolni, kiszámolni, fejben tartani és a legfontosabb: meg nem inogni, csak menni előre hideg fejjel.