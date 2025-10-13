Piroska fogyókúrájával 14 kilót adott le: „Napi húsz perces sétával kezdtem”

Szávó Piroska egy különleges fogyókúra segítségével közel 15 kilótól szabadult meg. Elmondása szerint az életmódváltás arról szól, hogy a rossz szokásokat jobbakra cseréljük le. Például ahelyett, hogy unalomból nassolunk, cukros üdítőket iszunk és órákig tévézünk vagy görgetjük a telefont, inkább próbáljunk ki fehérjedús, tápanyagban gazdag ételeket, sétáljunk napi fél órát és igyunk kétszer annyi vizet, mint eddig, ha az kevesebb volt, mint egy liter, hiszen dehidratált állapotban szinte lehetetlenség fogyni.
Az 59 éves Piroska ülőmunkát végez, az otthoni, háztartással és kerttel kapcsolatos teendőkön kívül sokáig nem végzett rendszeres mozgást, aminek az lett az eredménye, hogy felszedett néhány plusz kilót.
– Csak időnként bukkant fel a sport az életemben – vallja be. – Volt több szakasz, amikor hosszabb-rövidebb ideig mozogtam, fiatal koromban futottam, később egy ideig jártam edzőterembe, de sajnos mindig félbemaradtak a próbálkozásaim. 72 kilóval és nagyon rossz tartással zártam a régi életemet. 2018 augusztusában, a nyaralós képek visszanézése után, 52 éves koromban vettem egy nagy levegőt és elhatároztam, hogy megváltoztatom az életemet. A lépésről lépésre módszert követve kicsiben kezdtem, napi 20 perc sétával, aztán 30 percre emeltem, majd még tovább. Egyre jobban estek az esti tempós séták, így amikor napi 1 óra sétánál tartottam, kocogásra váltottam, októberben már napi 10 km-t tettem meg – árulta el a Fanny magazinnak.
Augusztus 1-jétől, október végéig eljutott oda, hogy ledobott 14 kg-ot, amiben az étkezési reformja is segített.
– Nagy szénhidrátkedvelőként igazi kihívás volt elkezdeni fehérjedúsabban, kevesebb és minőségi szénhidráttal, sok zöldséggel, nulla nasival étkeznem – emlékezik vissza. – Egyre jobban és jobban éreztem magam, energikusabb, még aktívabb lettem. A hideg november bekényszerített zárt helyre, és tudatosult az is bennem, hogy lefogytam ugyan a tervezett mértékig, de tónustalan és lapos lettem. Ezek miatt az edzőteremre esett a választásom, mivel ott már volt némi gyakorlatom évekkel azelőttről, nem volt teljesen idegen terep. Edző segítségével kezdtem, lelkiismeretes és kitartó voltam, a rám szabottakat betartottam, és mondhatom, a koromhoz képest elég jó eredménnyel. Heti 4 edzésem biztosan megvolt, néha több is, ma már fixen tartom a heti hármat plusz egy kardióedzést, esténként félóra sétát. Természetesen nem volt mindig könnyű beilleszteni a sportot a mindennapokba, külön főzni, dobozolni, kiszámolni, fejben tartani és a legfontosabb: meg nem inogni, csak menni előre hideg fejjel.
Óriási büszkeség számára, hogy sokan az ő hatására kezdtek el sportolni, életmódot váltani.
– Az ismeretségi körömben sokan nyaggattak, kérdezve, hogy mégis hogyan kell ehhez az egészhez hozzákezdeni, mi hajt, hogy folytassam, mit eszem – meséli. – Ezen felbuzdulva, az addigi Facebook oldalamat átalakítottam életmódváltó, motivációs, tapasztalat megosztó oldallá, „Életmód velem természetesen” névvel. Közel 18 ezer követőm van, amit nagyon pozitívan élek meg. Naponta posztolok, a saját tapasztalataimat, a sport által szerzett pozitív érzelmeket igyekszem közvetíteni, napi történéseket osztok meg. Célom az, hogy mozgásra, életmódváltásra ösztönözzek mindenkit, főként a nő követőimet, azon belül is az 50 év fölöttieket, akik sokszor többféle félelemmel keresnek meg a fogyás-sport-életmódváltás témakörben. Mindenkit arra bíztatok, hogy az első lépést küzdje le, az az igazán nehéz, utána már életformává válik és valami olyan pluszt kap mindenki, amiről azt gondolta talán, hogy sohasem lenne képes. Pedig mindenki képes rá!
Októberben lesz négy éve, hogy végigcsinált egy 4 hónapos versenydiétát. A végén profi fotó sorozatot készítettek róla, hogy megörökítsék a legjobb formáját.
– Fotósorozattal ünnepeltem meg azt, hogy képes voltam nap, mint nap legyőzni önmagam, akkor már két éve – árulja el. – Ezek a képek a mai napig motivációt jelentenek rosszabb napokon. Mindenkinek van nehezebb napja, nekem is, de ilyenkor mindig az van előttem: hagynám kárba veszni az eddigi munkámat? Soha! Ezzel a gondolattal megyek és felveszem az edzőcipőmet. Ha mást nem, egy futópados vagy ellipszis tréneres kardiót akkor is lenyomok, ha nehezebben szánom rá magam aznap a mozgásra. Jó zenét hallgatok közben, és az első 10 perc után belejövök. Minden nap hálás vagyok az életemért, a hét évvel ezelőtti döntésemért. Minden hölgynek azt üzenem, hogy súlyzóra fel, ne féljenek, csak nyerhetnek az életmódváltással. Mindenkinek azt kívánom, hogy tapasztalja ezt meg, a babérok learatását, a megnövekedett önbizalmat, tartást, energiát! – fogalmazta meg jókívánságait Piroska, aki 72 kilóról 58 kilóra fogyott.
Az elmúlt években beleásta magát az életmódváltó táplálkozás rejtelmeibe, első perctől maga készítette az ételeket, figyelve a makrotápanyagok precíz arányára.
– Egyre jobban és jobban érdekelt a táplálkozás – meséli. – Bújtam a netet újdonságok, érdekességek után, amelyek fehérjedúsak, egészségesek, cukormentesek, lisztmentesek, tejmentesek. Kipróbáltam pár dolgot, aztán hozzátettem, elvettem, átalakítgattam, fotózgatni kezdtem az elkészült ételeket, egyre jobban élveztem az elkészült produktumokat. Elkezdtem megosztani a recepteket, kiszámolt makrókkal, leírással. Ezek legalább olyan fontosak, mint a kiapadhatatlan motiváció, amit adni tudok. Az oldalam tevékenysége által egy hídnak tekintem magam az életmódváltásba kezdők és a lehetőségeik között. Segítek eligazodni, mert én már végigjártam ezt a csodás utat. Mindezek mellett a támogató közeg is kulcsfontosságú ilyenkor. A szeretteinknek tiszteletben kell tartani, ha valaki nem akarja megkóstolni azt a sütit. Nem szabad elbizonytalanítani, erőltetni, bűntudatot ébreszteni abban, aki végre a saját útját szeretné járni.
Hozzávalók (6 adag): 1 kg csirkemell (mini kockákra vágva), 1 szál póréhagyma, 1 db padlizsán (nagyobb kockára vágva), 1 db cukkini (nagyobb kockára vágva), 200 g bulgur, 6 db érett paradicsom, 2 szál sárgarépa (karikára vágva), 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, majoránna, bazsalikom, petrezselyem.
Elkészítés: A zöldségeket és a csirkemellet előkészítjük, mindent feldarabolunk, az egészet egyben fűszerezzük, kevés olívaolajjal átkenjük. Egy 35x25 cm-es tepsit vékonyan kiolajozunk. A fűszerezett húst, zöldséget, bulgurt jól összekeverjük, a tepsibe terítjük. Aláöntünk 4 dl vizet, majd ezzel is alaposan átforgatjuk. 200 fokon sütjük kb. 60-70 percig, közben 2-3 alkalommal átkeverjük. Friss zöldfűszerekkel díszítve tálaljuk.
Hozzávalók (4 adag): 120 g köles, 3x mennyiségű víz, 4 adag zéró vaníliás proteinpor, 2 csomag zéró vanillin, 3 db tojásfehérje, 60 g fagyasztott erdei gyümölcs, fél citrom reszelt héja.
Elkészítés: A többször átmosott kölest a háromszoros mennyiségű vízben feltesszük főni a zéró vanillinnel és puhára főzzük, kicsit állni hagyjuk, majd 4 adag zéró fehérjével és a reszelt citromhéjjal simára keverjük. A lágy, krémes állag eléréséig vízzel hígítjuk. A tojásfehérjéből kemény habot készítünk és óvatosan a krémes köleshez adagoljuk, tetejét megszórjuk a fagyasztott gyümölccsel, 180 fokon, 20 perc alatt habkönnyű, fehérjedús, krémes felfújtat sütünk.
