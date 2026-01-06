Szoboszlai Dominik miatt kapta meg a magáét Arne Slot

Továbbra is gyengén szerepel a szezonban, és nyeretlenül kezdte a 2026-os évet a Liverpool, miután a Leeds és a Fulham elleni bajnoki mérkőzésen is csak döntetlent ért el. Bár Szoboszlai Dominik egész ősszel a csapat legjobbja volt, mostanra a magyar középpályás teljesítménye is visszaesett, de nem véletlenül! A This Is Anfield közelebbről megvizsgálta az okokat – egyben felhívták a csapatot irányító holland szakember figyelmét, mik azok dolog, amiket azonnal meg kellene lépnie a javulás érdekében.

Arne Slotot okolják Szoboszlai Dominik teljesítményének visszaesése miatt / Fotó: Molly Darlington

Szoboszlai Dominik önbizalma visszaesett

A portál szakírói elégedetlenségről és egyfajta széthúzásról írnak a csapaton belül. Ennek jeleként Alexis Mac Allister múlt heti nyilatkozatát említik, aki nyíltan beszélt arról, hogy túl sok új játékos érkezett csapathoz, majd gyorsan hozzátette, a teljes véleményét inkább megtartja magának. Az argentin világbajnokról megjegyzik, láthatóan nem tudja megoldani azt a feladatot, amit most, új pozíciójában kérnek tőle. Ezért úgy vélik, hogy a 27 éves játékost helyes döntés lenne kitenni a kezdőcsapatból.

Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban azt írják, azzal, hogy Arne Slot a szélsőként számolt vele, és az onnan elindított támadásai csak megzavarták a játék folytonosságát, megfosztotta a magyar játékost attól az önbizalomtól, amit eddig mutatott a szezon folyamán. Nem beszélve arról, hogy a pálya közepéről képes volt a letámadásokat irányítani.

A másik dolog, amit a szakírók megjegyeztek, hogy Rio Ngumohának több játékidőre van szüksége. A klub álláspontja továbbra is határozott abban, hogy a 17 éves csodagyerek vállára nem tesznek túl nagy terhet, de még olyankor sem, amikor a támadók között több a hiányzó, mint a bevethető játékos.

