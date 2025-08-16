Több mint 30 kilót fogyott: Bíró Niki elárulta a titkát

Bíró Niki szerint nincsenek „rossz” vagy „démoni” ételek – csak túl nagy mennyiségek vagy rosszul összeállított étrendek. A másik fontos problémát – a fogyás egyik legnagyobb gátját – a stresszevésben látja.
Édesapja testfelépítését örökölte, aki gyakran mondogatta neki: „Kislányom, neked kétszer annyit kell tenned azért, hogy formában maradj, mint másnak.”
– Amióta az eszemet tudom, hízékony alkat vagyok – vallja be. – Pedig a családunkban, anyukám és az öcsém mindig vékonyak voltak. Nekem a sport már gyerekkoromtól az életem része lett. Apukám 15 évesen vitt le először konditerembe, és ott is ragadtam. Sosem voltam kimondottan sovány, de kövér sem. Viszont fiatalon, 20 évesen szültem, ami után sokat felszedtem, és ezektől a plusz kilóktól sokáig nem is tudtam megszabadulni. Rendszeresen jártam edzésekre, spinningre, Hot Ironra, konditerembe, Ironboxra stb., de az étkezésre akkoriban nem figyeltem oda, így a súlyom 80–90 kg között ingadozott, amit egy idő után egyszerűen elfogadtam. 2019-ben eltávolították a teljes pajzsmirigyemet egy nagy ciszta miatt. Akkor még nem gondoltam, hogy ez bármilyen változást okoz majd, de sajnos tévedtem. Lelkileg kicsit befelé fordultam, elmaradt a rendszeres mozgás, és a kilók lassan, de biztosan jöttek fel.
2022-ben hatalmas trauma érte: a 22. terhességi héten elveszítették a kisfiukat.
– A mai napig nem tudjuk, mi volt az oka – árulja el. – Ez lelkileg teljesen összetört, még inkább elzárkóztam a külvilágtól, és a testsúlyom tovább emelkedett. A túlsúly mindenben akadályozott. Gátlásaim lettek, és amikor valaki rám nézett, mindig azt feltételeztem, hogy azt figyeli, milyen borzalmasan nézek ki. Nem tudtam úgy öltözködni, ahogy szerettem volna, nem éreztem jól magam a bőrömben. Az étkezési szokásaim nagyon rosszak voltak, azt ettem, amit megkívántam, főleg sok nassolnivalót. Sokszor nem is a fizikai éhség hajtott, hanem az érzelmi. Ha szomorú voltam, ha öröm ért, az evés volt a megoldás. Egyfajta önvigasztalás lett belőle. Elkezdtem őszintén szembenézni önmagammal. Nem csak nézni magam a tükörben, hanem valóban látni. Ez elég volt ahhoz, hogy beismerjem: így nem mehet tovább. És innentől minden megváltozott. Szakember segítségét nem kértem, mert már fiatalon, 15 évesen is foglalkoztam a témával, kalóriákat és makrókat számoltam, így most csak le kellett porolni a régi tudásomat.
Idén január 5-én, egy vasárnapi napon jött el Niki életében a fordulópont.
– Sajnos januárban elveszítettük az unokanővéremet, mindössze 47 éves volt, és nagyon gyorsan ment el – meséli. – Ez a tragédia még nagyobb löketet adott. Rájöttem: csak egy életünk van, és bármi bármikor történhet. Nem várhatunk a holnapra, most kell úgy élni, ahogy szeretnénk. A mérleg ekkor már 115 kg-ot mutatott. Végre elég erősnek éreztem magam, hogy újra megtaláljam a régi, igazi önmagam. Letöltöttem egy kalóriákat számláló applikációt, elkezdtem naplózni, mit eszem, mennyit iszom, és figyelni kezdtem a szokásaimra. Ahogy a kilók elindultak lefelé, márciusra fokozatosan visszatért a mozgás is az életembe. Először csak séták a kutyámmal, aztán otthoni edzések elliptikus trénerrel, később súlyzós edzések, futás, és végül újra csoportos edzések – amiket egyszerűen imádok. Nagyon szerencsés vagyok, mert olyan közösségbe csöppentem, ahol az edzők és az edzéstársak is inspirálnak – ez rengeteget jelent. Emellett sok pozitív visszajelzést is kapok, ami szintén hatalmas motiváció – árulta el a 44 esztendős nő, akinek kemény munkával 115 kilóról 84 kilóra sikerült fogynia, tehát mostanra nem kevesebb mint 31 kilót adott le.
Sok egészségügyi problémája megszűnt: például elmúlt a refluxa, jobban alszik, és látványosan fejlődik az állóképessége is.
– A férjemmel szeretünk túrázni, utazni – szinte minden hétvégén megyünk valamerre, leggyakrabban Ausztriába, hogy meghódítsunk egy-egy hegyet – meséli. – Ő is sokat sportol, főleg terepkerékpározik, extrém módon hegyre fel, hegyről le. Ez számomra még sok, de mostanában a biciklizésre már rá tudott venni, pedig az gyerekkorom óta mumus volt. Idén például letekertük együtt a Balatoni „kiskört”, ami majdnem 80 km, és erre különösen büszke vagyok! Nagyon nehéz életmódot váltani, szerintem az első lépés mindig az, hogy felismerjük, változásra van szükség. Nincs titok, egyszerűen bízni kell magunkban, figyelni magunkra. És sajnos, vagy éppen szerencsére, nincs kerülőút: őszintén szembe kell nézni azzal, hogy mit eszünk, és mennyit. Én sem vagyok még ott, ahol lenni szeretnék, de jó úton haladok. És tudom: erről az útról már nem fogok letérni.
Niki szerint, ha a táplálkozás nincs rendben, akkor a sport önmagában nem hoz valódi eredményt.
– Ez az alap, ezt kell elsőként rendbe tenni – mondja. – Kezdetben nehéz volt elfogadni, hogy „csak ennyit ehetek”, főleg édesszájúként. De rájöttem, hogy nem kell mindent megtiltanom magamnak. A kulcs az, hogy mindent mértékkel és tudatossággal csináljak. Számolom a kalóriákat, így például a reggelijeim szinte mindig zabkásából állnak. Ez egyszerre édes és tápláló, ráadásul rengetegféleképp variálható, így nem is unom meg. Szerencsére nagyon szeretem a zöldségeket is, így mindig bőven tudok enni, anélkül, hogy éhes lennék. Sokat utazunk, gyakran eszünk étteremben is, de ott is meg lehet találni azokat az ételeket, amelyek beleférnek a napi keretembe. Emellett a rendszeres mozgás is része az életemnek, ami segít fenntartani a kalóriadeficitet. Csaló napokat nem tartok. Ha valamit igazán megkívánok, akkor megengedem magamnak, de ésszel és mértékkel, és természetesen számolva – árulta el Niki a Fanny magazinnak.
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.