Több mint 30 kilót fogyott: Bíró Niki elárulta a titkát

Bíró Niki szerint nincsenek „rossz” vagy „démoni” ételek – csak túl nagy mennyiségek vagy rosszul összeállított étrendek. A másik fontos problémát – a fogyás egyik legnagyobb gátját – a stresszevésben látja.

Bíró Niki a fogyása előtt 114 kilót nyomott.

„Eltávolították a teljes pajzsmirigyemet”

Édesapja testfelépítését örökölte, aki gyakran mondogatta neki: „Kislányom, neked kétszer annyit kell tenned azért, hogy formában maradj, mint másnak.”

– Amióta az eszemet tudom, hízékony alkat vagyok – vallja be. – Pedig a családunkban, anyukám és az öcsém mindig vékonyak voltak. Nekem a sport már gyerekkoromtól az életem része lett. Apukám 15 évesen vitt le először konditerembe, és ott is ragadtam. Sosem voltam kimondottan sovány, de kövér sem. Viszont fiatalon, 20 évesen szültem, ami után sokat felszedtem, és ezektől a plusz kilóktól sokáig nem is tudtam megszabadulni. Rendszeresen jártam edzésekre, spinningre, Hot Ironra, konditerembe, Ironboxra stb., de az étkezésre akkoriban nem figyeltem oda, így a súlyom 80–90 kg között ingadozott, amit egy idő után egyszerűen elfogadtam. 2019-ben eltávolították a teljes pajzsmirigyemet egy nagy ciszta miatt. Akkor még nem gondoltam, hogy ez bármilyen változást okoz majd, de sajnos tévedtem. Lelkileg kicsit befelé fordultam, elmaradt a rendszeres mozgás, és a kilók lassan, de biztosan jöttek fel.

„Elzárkóztam a külvilágtól”

2022-ben hatalmas trauma érte: a 22. terhességi héten elveszítették a kisfiukat.

– A mai napig nem tudjuk, mi volt az oka – árulja el. – Ez lelkileg teljesen összetört, még inkább elzárkóztam a külvilágtól, és a testsúlyom tovább emelkedett. A túlsúly mindenben akadályozott. Gátlásaim lettek, és amikor valaki rám nézett, mindig azt feltételeztem, hogy azt figyeli, milyen borzalmasan nézek ki. Nem tudtam úgy öltözködni, ahogy szerettem volna, nem éreztem jól magam a bőrömben. Az étkezési szokásaim nagyon rosszak voltak, azt ettem, amit megkívántam, főleg sok nassolnivalót. Sokszor nem is a fizikai éhség hajtott, hanem az érzelmi. Ha szomorú voltam, ha öröm ért, az evés volt a megoldás. Egyfajta önvigasztalás lett belőle. Elkezdtem őszintén szembenézni önmagammal. Nem csak nézni magam a tükörben, hanem valóban látni. Ez elég volt ahhoz, hogy beismerjem: így nem mehet tovább. És innentől minden megváltozott. Szakember segítségét nem kértem, mert már fiatalon, 15 évesen is foglalkoztam a témával, kalóriákat és makrókat számoltam, így most csak le kellett porolni a régi tudásomat.