"Ugyanazt a fájdalmat éljük át" – Könnyfakasztó fotókon Dudás Mikiék üzlete: gyászba borult a piac a családapa halála után!

Elhunyt a világbajnok sportoló, és a hír nem "csak" a sportvilágot, hanem egy teljes közösséget gyászba borított. Dudás Miki halálának oka egyelőre nem ismert, de a tragikusan korán, 34 évesen elhunyt sportoló emlékét egy ország őrzi.

Dudás Miki halála megrázta az országot, rendkívül fiatalon, 34 évesen hunyt el (Fotó: MediaWorks)

Dudás Miki tragédiája

Dudás Miki az elmúlt időszakban súlyos személyes veszteséget hordozott magában. Édesapja tragikus körülmények között hunyt el, amikor egy brutális támadás érte, amely után hosszú ideig kórházi kezelésre szorult. Dudás István nem sokkal később tragikus módon életét vesztette. A történtek mélyen megrázták a családot, különösen Mikit, aki szoros kapcsolatban állt az édesapjával.

Dudás Miki vette át édesapja üzleteit, amikor Dudás István elhunyt (Fotó: MediaWorks)

Miki életében ezután az elsődleges fókusz a családon és a mindennapi helytálláson volt. Egy olyan közegben vállalt szerepet, amely az édesapjához kötődött, és amely számára egyszerre jelentett kapaszkodót és fájdalmas emléket. Dudás Miki édesapja ugyanis fontos része volt a pesterzsébeti piac közösségének, ahol halála után fia vette át a helyét. Többek között egy virágboltot üzemeltettek, és Miki mindenképp szerette volna tovább csinálni, ezzel is őrizve édesapja emlékét, ami rendkívül fontos volt számára. Miki tragikus halálát követően utánajártuk, működik-e tovább az üzlet, de a látvány, amit találtunk, egészen döbbenetes volt.

Mi lesz Dudás Miki boltjával? Drámai képek a piacon

A Bors elment arra a piacra, ahol Dudás Miki korábban többször is megfordult, és ahol az édesapja hosszú éveken át dolgozott. A helyszínen könnyű ráismerni a virágboltra, ugyanis a látvány egészen dermesztő: az üzlet teljes egészében fóliával volt letakarva. A virágok kitűnnek a fóliák mögül, tehát nemrég még működhetett a bolt. Mára azonban a pompázó virágok látványa helyett egy egészen megrázó képpel találkozik, aki arra jár.

Dudás Miki édesapja halála után dolgozott a XX. kerületi piacon: az üzlet a két férfi nélkül szívszorító látványt nyújt (Fotó: MediaWorks)

A piacon dolgozók közül többen is ismerték a családot, akik hosszú évek óta aktív részesei a piaci forgatagnak. A Borsnak sikerült megszólaltatnia egy ott dolgozó hentest, aki megrendülten beszélt Dudás Mikiről.

Nagyon jó ember volt, többször is találkoztam vele. Rendszeresen járt ide segíteni, az édesapja halála után. Mindig közvetlen volt, mindenki kedvelte. Az édesapját is ugyanígy szerettük, sokat volt itt, szerves része volt a piac életének

– mondta.