5 őszi diétás recept, amit imádni fogsz – forró italok, amik felpörgetik az anyagcseréd

Az ősz valahogy mindig a bekuckózásról szól. Meleg pulcsi, vastag zokni, a fahéj illata a levegőben. De valljuk be: ilyenkor a legtöbben kicsit ellazulunk a diétában, és észrevétlenül szaladnak fel a kilók, amiket nyáron kemény munkával adtunk le. Pedig van mód arra, hogy élvezd az őszi ízeket, miközben támogatod a testedet is. Próbáld ki ezt az 5 őszi diétás receptet!

Diétás őszi receptek: ezekkel az italokkal támogasd az immunrendszeredet idén

Fotó: New Africa / Shutterstock

5 diétás őszi recept: forró italok, amik nemcsak finomak, de hasznosak is

A forró italok egyrészt hőt termelnek a szervezetben, így több energiát égetsz el a kortyolgatásuk közben, másrészt ezek a receptek tele vannak olyan összetevőkkel (gyömbér, fahéj, zöld tea), amelyek bizonyítottan fokozzák a zsírégetést.

Ráadásul a folyadékpótlás ilyenkor is fontos – és valljuk be, egy hideg smoothie nem mindig csábító november közepén.

1. Fahéjas zöld tea latte

A zöld tea katekinjei segítenek a zsír lebontásában, a fahéj pedig stabilizálhatja a vércukorszintet.

Hozzávalók:

2 dl forró víz

1 filter zöld tea

1,5 dl mandulatej (cukormentes)

1 csipet fahéj

Édesítő ízlés szerint

Így készítsd:

Főzz egy erős zöld teát, melegíts fel mandulatejet, keverd össze, és szórd meg egy csipet fahéjjal.

2. Citromos gyömbértea

Az őszi immunerősítő kedvenc: gyömbértea.

Fotó: AtlasStudio / Shutterstock

A gyömbér felpörgeti a keringést és az anyagcserét, a citrom támogatja az immunrendszert.

Hozzávalók:

4-5 vékony szelet friss gyömbér

Fél citrom leve

2 dl forró víz

1 teáskanál méz

Így készítsd:

Forrázz le vékonyra szeletelt gyömbért, adj hozzá citromlevet és egy teáskanál mézet.

3. Kakaós-protein forró csoki

A kakaó jó antioxidáns forrás, a protein pedig segít, hogy ne éhezz meg egy óra múlva. Így lehet egészséges a forró csoki is!

Hozzávalók:

2 dl mandulatej

1 evőkanál cukormentes kakaópor

1 adag vaníliás fehérjepor (kb. 30 g)

Édesítő ízlés szerint

Így készítsd:

Keverj össze cukormentes kakaóport forró mandulatejjel, és egy adag vaníliás fehérjeporral.

4. Kurkumás arany latte

A kurkumin gyulladáscsökkentő, a bors fokozza a hatását, és mindkettő támogatja az anyagcserét.

Hozzávalók:

2 dl kókusztej

1 teáskanál kurkuma

1 csipet őrölt fekete bors

1 teáskanál méz vagy édesítő

Így készítsd:

Melegíts fel kókusztejet, keverd el benne a kurkumát, egy csipet borsot és egy kevés mézet.