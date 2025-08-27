Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
5 őszi diétás recept, amit imádni fogsz – forró italok, amik felpörgetik az anyagcseréd

tea
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 27. 17:45
forró csokiőszreceptfogyásdiétás
Hűvös reggelek, illatos fűszerek, gőzölgő bögre a kezedben. Ezek az őszi diétás receptek nemcsak finomak, de egészségesek is. 
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Az ősz valahogy mindig a bekuckózásról szól. Meleg pulcsi, vastag zokni, a fahéj illata a levegőben. De valljuk be: ilyenkor a legtöbben kicsit ellazulunk a diétában, és észrevétlenül szaladnak fel a kilók, amiket nyáron kemény munkával adtunk le. Pedig van mód arra, hogy élvezd az őszi ízeket, miközben támogatod a testedet is. Próbáld ki ezt az 5 őszi diétás receptet!

őszi diétás recept, tea, zöld
Diétás őszi receptek: ezekkel az italokkal támogasd az immunrendszeredet idén
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

5 diétás őszi recept: forró italok, amik nemcsak finomak, de hasznosak is 

A forró italok egyrészt hőt termelnek a szervezetben, így több energiát égetsz el a kortyolgatásuk közben, másrészt ezek a receptek tele vannak olyan összetevőkkel (gyömbér, fahéj, zöld tea), amelyek bizonyítottan fokozzák a zsírégetést.  

Ráadásul a folyadékpótlás ilyenkor is fontos – és valljuk be, egy hideg smoothie nem mindig csábító november közepén. 

1. Fahéjas zöld tea latte 

A zöld tea katekinjei segítenek a zsír lebontásában, a fahéj pedig stabilizálhatja a vércukorszintet. 

Hozzávalók: 

  • 2 dl forró víz 
  • 1 filter zöld tea 
  • 1,5 dl mandulatej (cukormentes) 
  • 1 csipet fahéj 
  • Édesítő ízlés szerint 

Így készítsd:  

Főzz egy erős zöld teát, melegíts fel mandulatejet, keverd össze, és szórd meg egy csipet fahéjjal. 

2. Citromos gyömbértea

őszi diétás recept, tea, gyömbér, méz
Az őszi immunerősítő kedvenc: gyömbértea.
Fotó: AtlasStudio /  Shutterstock 

A gyömbér felpörgeti a keringést és az anyagcserét, a citrom támogatja az immunrendszert. 

Hozzávalók: 

  • 4-5 vékony szelet friss gyömbér 
  • Fél citrom leve 
  • 2 dl forró víz 
  • 1 teáskanál méz 

Így készítsd:  

Forrázz le vékonyra szeletelt gyömbért, adj hozzá citromlevet és egy teáskanál mézet. 

3. Kakaós-protein forró csoki 

A kakaó jó antioxidáns forrás, a protein pedig segít, hogy ne éhezz meg egy óra múlva. Így lehet egészséges a forró csoki is!

Hozzávalók:

  • 2 dl mandulatej 
  • 1 evőkanál cukormentes kakaópor 
  • 1 adag vaníliás fehérjepor (kb. 30 g) 
  • Édesítő ízlés szerint 

Így készítsd:  

Keverj össze cukormentes kakaóport forró mandulatejjel, és egy adag vaníliás fehérjeporral. 

4. Kurkumás arany latte 

A kurkumin gyulladáscsökkentő, a bors fokozza a hatását, és mindkettő támogatja az anyagcserét. 

Hozzávalók: 

  • 2 dl kókusztej 
  • 1 teáskanál kurkuma 
  • 1 csipet őrölt fekete bors 
  • 1 teáskanál méz vagy édesítő 

Így készítsd: 

Melegíts fel kókusztejet, keverd el benne a kurkumát, egy csipet borsot és egy kevés mézet. 

5. Fűszeres chai tea 

A fahéj, kardamom, szegfűszeg kombinációja nemcsak illatos, de élinkítő, serkentő hatású is. 

Hozzávalók: 

  • 1 filter fekete tea 
  • 1 dl tej (növényi vagy állati) 
  • 1 dl víz 
  • 1 rúd fahéj 
  • 2-3 szem kardamom 
  • 2-3 szegfűszeg 
  • Édesítő vagy méz ízlés szerint 

Így készítsd:  

Forrald össze a fűszereket fekete teával és tejjel, majd szűrd le és édesítsd ízlés szerint. 

Ezek az őszi diétás receptek segíthetnek átvészelni a hideg, szürke hétköznapokat úgy, hogy közben támogatják a szervezeted és segítenek a fogyásban is. De ne várd, hogy önmagukban csodát tegyenek! Akkor működnek igazán, ha mellette kiegyensúlyozottan eszel, mozogsz, és figyelsz a pihenésre is.

Citromos gyömbértea recept:

Nézz körül még több őszi receptért:

 

