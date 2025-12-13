Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Deák Dániel: Kínos kudarcba fulladt Magyar Péter tüntetése

Deák Dániel
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 23:24 / FRISSÍTÉS: 2025. december 13. 23:29
Magyar PéterTisza PártTisza-adótüntetés
Nagyon nem így tervezték a tiszások.
Bors
A fotó 15:32-kor, azaz fél órával a kezdés után készült. Kínos kudarc: ez a valaha volt legkisebb tiszás tüntetés Budapesten. A magyarok láthatóan nem dőlnek be az álhíreknek! - írta Deák Dániel a Facebook-oldalán.

A szakértő azzal kapcsolatban posztolt, hogy Magyar Péter nem mert Mohácsra menni, ahol Orbán Viktorék Háborúellenes Gyűlést tartottak, Budapesten pedig csúnyán felsültek.  A XXI. Század Intézet vezető elemzője így fogalmaz:

Úgy is kevés ember gyűlt össze, hogy erre még a Demokratikus Koalíció is mozgósított (Dobrev Klára maga is bejelentette részvételét a Facebookon). 
Az élő közvetítésekben megy is a balos magyarázkodás, hogy miért vannak kevesen.  Ez így kevés lesz Magyar Péternek ahhoz, hogy elterelje a figyelmet a megszorítási terveikről. Kínos kudarc!

Deák Dániel szerint kínos kudarc volt Magyar Péter tüntetése

