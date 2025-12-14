Rettenetes tömegkarambol a főúton: teljes útzár van, roncsok mindenütt

Két személyautó és egy kisbusz ütközött az 53-as főúton Balotaszállás és Kiskunhalas között vasárnap délelőtt, az útszakaszt a tömegkarambol miatt lezárták - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

A tömegkarambol körülményeit vizsgálják

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Sérültje is van a tömegkarambolnak

Dabis Krisztina elmondta, hogy egy ember könnyebben megsérült a balesetben. A főút 63-as és 64-es kilométere közötti szakaszát a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták - tette hozzá.

A mentési munkálatokra a kiskunhalasi hivatásos tűzoltók érkeztek ki - közölte honlapján a BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.