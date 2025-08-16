5 hétköznapi apróság, amely szabotálhatja az eltervezett edzésed

Lehet, hogy nem is sejted, de néhány mindennapi szokásod észrevétlenül hátráltathatja a sportcéljaidat és az edzésterveidet, pedig könnyen kiküszöbölhetők lennének.

A tapasztalatok szerint a nagy célok kitűzése hosszú távon elveszik, ha nincsenek részcélok és nagyon konkrét cselekvési célok kijelölve - ez az edzéssel kapcsolatos célokra is igaz!

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

5 mindennapi berögződés, amely hátráltathatja az edzésterveidet

Sokan úgy gondolják, hogy az edzés legnagyobb akadálya a lustaság vagy a motiváció hiánya, de a valóságban gyakran egészen apró, hétköznapi szokások vetnek gátat a sportcéljainknak. Lehet, hogy a legújabb futócipőd, az edzésterved és a lelkesedésed is megvan, mégis újra és újra kimarad egy-egy alkalom, vagy egyszerűen nem érzed magad elég energikusnak a mozgáshoz. Az ok sokszor nem látványos: lehet, hogy egy rosszul időzített vacsora, a késő esti telefonnyomkodás, vagy a túl kevés vízivás az, ami észrevétlenül hátráltat.

Ebben a cikkben öt olyan „láthatatlan” akadályt mutatunk be, amely a mindennapjaidban megbújva lassan, de biztosan csökkenti a sportteljesítményed, ezenkívül tippeket adunk arra, hogyan tudod egyszerűen kiiktatni ezeket a hátráltató tényezőket. Végeredményben nemcsak több energiád lesz az edzésre, hanem a fejlődésed is látványosabb lesz, és a lelkesedésed sem fog olyan könnyen alábbhagyni.

1. Késő esti lefekvés

A kevés alvás csökkenti az energiaszintet és rontja a regenerációt. Ha állandóan fáradt vagy, nagyobb eséllyel mondod le az edzést.

Megoldás: igyekezz legalább 7–8 órát aludni, és alakíts ki fix lefekvési rutint.

2. Kevés folyadék

Már enyhe dehidratáció is gyengíti a teljesítményt, növeli a fáradtságot és a sérülésveszélyt.

Megoldás: kezdd a napot egy nagy pohár vízzel, és csak utána fogyassz kávét. Edzés előtt is igyál legalább 2–3 deciliter vizet. Akár elektrolitos pezsgőtablettát is tehetsz bele, ha plusz energialöket kell.

3. Túl kevés (vagy rossz minőségű) étkezés

Ha nem viszel be elegendő tápanyagot, nem lesz elég energiád a sporthoz, a regeneráció pedig lassabb lesz.

Megoldás: egyél kiegyensúlyozottan, vigyél be teljes értékű fehérjéket, lassú felszívódású szénhidrátokat és egészséges zsírokat.

4. Elhúzódó képernyőidő

A túl sok telefonozás vagy tévézés hajlamosít a halogatásra, és könnyen elveszi az időt az edzéstől. Extra tanács, hogy hanyagold az esti képernyőnézést is, mert a képernyő által kibocsátott kék fény zavarja a termelődését a melatonin nevű hormonnak, amely az alvásért felelős.

Megoldás: jelöld ki előre az edzésidőt, és állíts be időkorlátot a képernyőhasználatra. Még jobb, ha inkább választasz egy jó könyvet!