5 fogyókúrás trükk, amivel észrevétlenül elégetsz +300 kalóriát naponta – diétázás nélkül

Sokan úgy gondolják, a kalóriaégetés kizárólag a futógépen vagy az edzőteremben lehetséges. Pedig a tested minden mozdulatodnál energiát használ fel – és ha egy kicsit okosabban éled a mindennapjaidat, észrevétlenül el tudsz égetni naponta +300 kalóriát. Elég hozzá bevezetned egy-két fogyókúrás trükköt.

Ezekkel a fogyókúrás trükkökkel gyerekjáték a fogyás.

Ezek hosszú távon komoly különbséget jelenthetnek: havi szinten egy teljes kiló mínuszt, egy év alatt pedig 10–12 kilót is. Ez persze függ a táplálkozásodtól, és a más életmódbeli szokásaidtól is.

5 fogyókúrás trükk, amivel észrevétlenül égetheted a kalóriákat

1. Lépcsőzz a lift helyett

Nem új hír, hogy a lépcsőzés szuper hatékony. Az egyik legegyszerűbb, mégis leggyorsabb módja a kalóriák égetésének. Már 5 perc lépcsőzés mínusz 40–50 kalóriát jelenthet. Ha naponta párszor a lépcsőzést választod a lift helyett – például a munkahelyeden, otthon, tömegközlekedés közben vagy a bevásárlásnál –, könnyedén összejön 100–150 elégetett kalória. Ráadásul a lépcsőzés a comb- és farizmaidat is formálja.

2. Telefonálj állva vagy sétálva

Átlagosan napi 30 percet beszélünk telefonon. Ha ezt ülve teszed, alig égetsz több kalóriát, mint nyugalmi állapotban. De ha közben sétálsz a lakásban vagy az irodában, akár 100 kalóriával is többet veszíthetsz – anélkül, hogy külön időt kellene rászánnod az edzésre.

3. Dolgozz állva legalább napi 1-2 órát

Az ülés az új „dohányzás” – rengeteg kutatás igazolta, mennyire megterheli a szervezetet. Ha csak napi két órát állva dolgozol (például egy magas pulthoz igazítva a laptopot), máris 150–200 kalóriával többet égetsz el, mintha végig ülnéd a munkaidőt. Javítja a testtartásod, energikusabbnak is fogod érezni magad, de még a derekad, hátad is hálás lesz érte.

Az irodai ülőmunka alatt a tested szinte teljesen takaréküzembe kapcsol. Időnként próbálj meg állva dolgozni!

4. Takaríts aktívan

Porszívózás, felmosás, ablakpucolás – mind-mind komoly kalóriagyilkos tevékenység. Egy óra intenzív takarítás 200–250 kalóriát is elégethet. Nem kell minden nap nagytakarítást tartani, de ha a házimunkát kicsit dinamikusabban végzed, simán fogyókúrás trükként alkalmazhatod.

Két legyet üthetsz egy csapásra: szépül a lakásod, miközben te is fittebb leszel.

5. Intézd gyalog a mindennapos ügyeket

A rövid séták komoly eredményt hoznak. Egy 20 perces tempós séta nagyjából 100 kalóriát éget el. Ha boltba, postára, patikába mész, ne pattanj autóba vagy villamosra, ha nem muszáj. De már azzal, ha a buszról egy megállóval előbb szállsz le, vagy a munkában minden szünetben 5 percet mozogsz, a nap végére simán kijön a 150–200 extra kalóriaégetés.