Kiderült, így juthatott ki Dudás Miki lakásából az ismeretlen elkövető

Egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség a világbajnok halálával kapcsolatban. Mert bár eleinte kizárták az idegenkezűséget, a boncolás során olyan sérüléseket találtak Dudás Miki testén, ami arra utal, hogy megverhették, mielőtt elhunyt. De hogy juthatott ki az elkövető a sportoló lakásából, ha belül volt a kulcs?

Dudás Miki mindenki szerint egy nagy, szerethető mackó volt (Fotó: TV2)

Megszólalt a nyomozó Dudás Miki haláláról

Információnk szerint sokkoló látvány fogadta a hatóságot az elhunyt lakásában, rengeteg volt a vér, az áldozaton súlyos fejsérüléseket találtak, akkor azt feltételezték, hogy nyelőcsőrepedés okozhatta halálát. Már csak a boncoláskor derült ki, hogy Dudás Miki halálát egy másik ember okozhatta. Mindenkit érdekel, hogy a rendőrség miért változtatta meg ilyen rövid időn belül az álláspontját.

„A rendőrség már eleve gyanúsnak kezelte ezt a halálesetet, a rendkívüli haláleseti csoport járt kint a helyszínen, akik azt próbálják meg eldönteni, hogy idegenkezűség, vagy természetes halál-e a bekövetkezett eredmény” – mondta a TV2 Mokka stúdiójában Kótai Elek, volt nyomozó.

A boncolás elkészült és vannak olyan sérülések, amik utalhatnak idegenkezűségre. De szeretném leszögezni, hogy ha valakin találnak mondjuk egy hematómát, az ütés és az ütődés is lehet, tehát lehet valaki megütötte, de az is lehet, hogy elesett a nagy testével, és megütötte magát. Ezt így még mindig nem lehet tudni, ezért indult büntető eljárás, hogy a lehető legrövidebb időben szerezzék be az információkat, ami alapján ez egyértelművé válik!

Így néz ki az olimpián hatodik helyezést elérő Dudás Miki lakásának ajtaja a helyszínelés után (Fotó: olvasói fotó)

Hogy juthatott ki az elkövető?

A volt nyomozó szerint legalább egy hónap, amíg kiderül, mi Dudás Miklós halálának oka, nagyon sok mindent vizsgálnak. Például azt is, ami napok óta foglalkoztatja az embereket, ha benne volt a kulcs a sportoló lakásának ajtajában, akkor hogyan jutott ki az ismeretlen elkövető? Mint azt a Borsnak Dudás Miki édesanyja elmondta, miután napokig hiába keresték a fiát, Dudás Miki párja zárszervízessel nyitatta ki a bezárt ajtót. A legtöbben arra gondolnak, hogy fix ajtókilincs van a lakáson.