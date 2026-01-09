Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Megjött a bejelentés a rendkívüli tanítási szünetről: ez rengeteg embert érint

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 07:59
havazástanításidőjárásiskola
Készültség van Somogy vármegyében az egyre fokozódó ítéletidő, valamint a meteorológiai riasztások miatt. Úgy tudni, hogy több iskolában is életbe lép a tanítási szünet és a rendkívüli hazengedés lehetősége.
N.T.
A szerző cikkei

Csütörtökön, a kora esti órákban kapták meg az első hivatalos értesítéseket a szülők arról, hogy pénteken az ónos eső miatt tanítási szünet vagy a rövidített tanítási nap lesz Somogyban. Az iskolák igyekztek mindent megtenni a gyerekekért és megelőzni a bajt, hiszen a meteorológia előrejelzések szerint az érkező fagyos csapadék és az ónos eső nyomán kialakuló jégpáncél várhati, ami ellehetetleníti a biztonságos közlekedést. 

Megjött a bejelentés a rendkívüli tanítási szünetről: ez rengeteg embert érint
Fotó: Polyák Attila / bors

Rendkívüli intézkedések Bodrogon és Kaposváron

A bodrogi Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége az elsők között reagált a fenyegető időjárási helyzetre. Mint azt a szülőkkel este hivatalosan is közölték, pénteken a tanulóknak nem kötelező iskolába menniük, az intézmény a távollétet minden esetben igazoltnak tekinti - írja az Origo

A portál szerint azokról a gyermekekről is gondoskodnak, akiket nem tudnak otthon tartani: számukra az iskola biztosít felügyeletet.

Kaposváron is hasonló a helyzet, több intézményben is a biztonság kedvéért legrosszabbra készülnek: Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola: itt a szülőknek lehetőségük van jelezni, ha biztonságosabbnak látják a gyermekük mielőbbi hazajutását. 

Akár már a délelőtti órákban is elvihetik a diákokat, ha az időjárás romlása ezt indokolja.

Az Origo információi szerint a Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban csak az első négy órát tartják meg, ezt követően minden tanulót hazabocsátanak, hogy még a nagyobb fagyok és a jégpáncél kialakulása előtt biztonságban hazaérjenek.

Továbbá a szintén kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola tanulói számára is rövidebb lesz a pénteki tanítási nap, mindössze 3 és 4 órát tartanak meg. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
